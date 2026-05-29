Uniós pénz: Vitézy Dávid rögtön elmondta, mire fogják elkölteni a 16,4 milliárd eurót Magyarországon – megnevezte a legfontosabb projekteket
Történelmi megállapodás Brüsszelben: 16,4 milliárd euró forrást sikerült hazahozni, amelyből rengeteg projektet indítunk a közlekedés fejlesztésére és a lakhatási válság enyhítésére – írta a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter pénteken délután az uniós pénzek fejleményére reagálva.
Vitézy Dávid azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter és Ursula von der Leyen közös sajtótájékoztató tartott. Ezen az Európai Bizottság elnöke megerősítette, hogy amennyiben a magyar országgyűlés megszavazza az elvárt reformokat, megindul mintegy 16,4 milliárd euró fokozatos kifizetése Magyarországnak.
Ez mintegy 6000 milliárd forintnak felel meg, amelyet eddig az EU visszatartott a magyar gazdaság elől. Az eddig is ismert volt, hogy az utaláshoz augusztus 31-ig a magyar parlamentnek el kell fogadnia azokat a jogszabályokat, amelyet Brüsszel elvár Magyarországtól a forrásokért cserébe.
Lényegében ezt erősítette meg most Von der Leyen és Magyar Péter megállapodása. A reformok kapcsán is előrelépések történtek, de ezeket nem tárták fel részleteiben a felek.
Ezeket a vállalásokat tette Magyarország az uniós pénzekért
Mindenesetre Vitézy Dávid értékelése szerint sikerült megállapodni az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsággal.
Így nagy bizonyossággal jelenthetjük be, hogy összesen 16,4 milliárd euró forrást sikerült hazahozni, amelyet Magyarország újjáépítésére és a magyar gazdaság beindítására tudunk felhasználni.
Hetek óta dolgozunk ezen a megállapodáson Magyar Péterrel és a kormány tagjaival, az elmúlt 48 órában gyakorlatilag alvás nélkül, de megérte – fogalmazott. Vitézy Dávid kitért a vállalásokra is. Szerinte ezek egyértelműen a magyar állampolgárok érdekeit szolgálják:
- szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be,
- megerősítik a korrupció ellen fellépő Integritási Hatóság jogköreit,
- Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez,
- erősítik az egyetemi autonómiát,
- valamint felülvizsgálják a közpénzek kiszervezésére létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerét.
Vitézy Dávid kommentárja szerint az új kormány ezekért a forrásokért cserébe valójában nem is új vállalásokat tett, hanem a saját programját kezdte végrehajtani.
A mai megállapodás értelmében Magyarország hozzáférhet
- a 2,2 milliárd eurós egyetemi fejlesztési és innovációs forráshoz, amelyet korábban az akadémiai szabadsággal kapcsolatos aggályok miatt függesztettek fel.
- Emellett lehetőség nyílik 4,2 milliárd euró kohéziós forrás lehívására is, amelyet évekkel ezelőtt befagyasztottak. Ezeket a forrásokat a magyar közlekedési rendszer, a vasúti infrastruktúra, a vízgazdálkodás és a környezetvédelmi fejlesztések korszerűsítésére lehet fordítani.
- A legfontosabb eredmény Vitézy szerint, hogy Magyarország hozzáférhet a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) tízmilliárd eurós forrásához. Ezt már a tárgyalásokat optimistán figyelő szereplők közül is sokan elveszettnek hitték, hiszen a források felhasználásának határideje 2026 augusztusa volt.
Ezt követően Vitézy Dávid több konkrét projektet is megemlített, mire költenék el ezeket az uniós pénzeket. Így például a lakhatási válság enyhítésére fordíthatnak jelentős forrásokat több milliárd euró értékben piaci tőke bevonásával, új bérlakások és kollégiumi férőhelyek építésével,
további 1,8 milliárd euróból pedig új HÉV-szerelvényeket és InterCity-kocsikat szerezhetünk be.
A mai nap egy új korszak kezdete Magyarországon – zárta bejegyzését a közlekedési és beruházási miniszter.
