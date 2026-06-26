Uniós pénzek Magyarországnak, erről nem beszélt a Tisza-kormány: ezekre jut sokkal kevesebb forrás, mint amennyit Orbánék akartak – feltárták az új terv árnyoldalait

Az Európai Bizottság jóváhagyta a magyar kormány helyreállítási tervét, így következhet a végrehajtási szakasz – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön Budapesten, a kormányszóvivői tájékoztatón.

Uniós pénzek Magyarországnak, erről nem beszélt a Tisza-kormán / Fotó: AFP

A tárcavezető a kormányzati sajtótájékoztatón közölte: jövő héten új vonatok beszerzéséhez szükséges törvénymódosításokat nyújtanak be a parlamentnek, aminek eredményeként létrejön egy állami vonatlízing cég.

Kiemelte, korrigálni szeretnék az előző kormány vasútrombolását, ezért augusztus 1-jétől Komló és Dombóvár között újraindul a személyforgalom, szeptembertől pedig Miskolc és Tiszaújváros között indul újra a vasúti közlekedés.

Közölte, a kormány sok mindenről tárgyalt a helyreállítási terv végrehajtásával kapcsolatban, így a Magyar Fejlesztési Bank átalakításáról, amiről jövő héten nyújtanak be törvényjavaslatot.

A Tisza-kormány érdemi társadalmi egyeztetés nélkül módosította az Európai Unió helyreállítási alapjának (RRF) magyar tervét

– vélekedett Győri Enikő, a Fidesz európai parlamenti képviselője

A politikus a Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy a kormány csak azt követően tette közzé a módosított dokumentumot, hogy azt az Európai Bizottság már jóváhagyta.

Győri Enikő szerint a változtatások nem csupán technikai jellegűek, hanem több kiemelt területen is jelentős forráscsökkentést eredményeztek.

Bejegyzése szerint az egészségügy fejlesztésére szánt keret 643 millió euróról 240 millió euróra mérséklődött, míg az egészségügyi digitalizáció támogatása 250 millió euróról 25 millió euróra csökkent.

Azt is kifogásolta, hogy

kevesebb pénz jut a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására, a szakképzés fejlesztésére és a felsőoktatási innovációra.

Emellett azt írta, hogy a lakossági napelemes programok forrásait is csaknem a felére csökkentették.

A Fidesz EP-képviselője hangsúlyozta, hogy az uniós helyreállítási források szerinte a magyar emberek fejlődését szolgálják, ezért a kormánynak teljes körű tájékoztatást kellene adnia az átcsoportosításokról.