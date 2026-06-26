Kiderült, miért nem nyúlhatott Varga Mihályhoz Magyar Péter: nem véletlenül védett személy a jegybankelnök – egy megbicsaklás és mindennek vége

Valaki látványosan kimaradt Magyar Péter össztüzéből, amely az előző kormány idején kinevezett kulcshivatalnokokra zúdul. Akinek a Tisza-kormány nem követeli a fejét, annak a neve a forint árfolyamával, az inflációval és a kamatokkal kapcsolatban szokott egybefűződni. Varga Mihályról, a Magyar Nemzeti Bank elnökéről van szó, aki korábban a most agyontámadott Fidesz-adminisztráció pénzügyminisztere volt. A forint árfolyammozgásait előrejelző friss elemzések magyarázattal és egyben kristálygömbbel is szolgálnak, nem csak gazdasági értelemben, nem csak turistáknak.

A forint árfolyama: a kristálygömbből még az is kiolvasható, Varga Mihálnyak miért nem támadtak neki Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az árfolyam kilátásairól rendkívül tanulságosak a különbségek két egyidőben közölt jegyzet közt. A szerzők két globális elemző ház szakértői: ezek a Morgan Stanley és a Bank of America (BofA). Az egyik további forinterősödést jósol, a másik nem katasztrófát, de rizikókat és ellenszelet.

Láthattuk, a forint hatalmas erősödés után június második felében már visszavonulóban van, miközben a dollár új erőre kapott: az euróval szembeni csütörtöki 355 körüli árfolyama egy évre visszatekintve még mindig majdnem 8 százalékos erősödést jelent, de ez már nem a 348,5 közelében alig egy hete tesztelt majd ötéves csúcs.

A forint árfolyama: izgalomban biztosan nem lesz hiány, az irányról máris vita van

A Morgan Stanley jegyzete szerint ki kell használni, hogy olcsóbb lett a forint a dollár friss előrenyomulása miatt: venni érdemes. "A devizapiacon továbbra is short EUR/HUF pozíciót tartunk. Úgy véljük, hogy a közelmúltbeli gyengülés – amelyet profitrealizálás és a dollár erősödése okozott – jó beszállási lehetőséget kínál a pozíciók bővítésére" írják, és hozzáteszik:

Középtávú célárunk 340 körül van.

Ez bizony már döfi: 340 a forint utoljára azelőtt volt, hogy a Covid világjárvánnyal beköszöntött a baljós fordulatokat hozó 2020-as évtized. Ezzel szemben a friss dollárerőből a BofA azt olvassa ki: rosszabb idők köszöntenek a közép-európai devizákra, köztük az egészen speciális helyzetbe került forintra is. (Ahogy a piac áll, eddig nekik volt igazuk.)