Újabb, minden korábbinál nagyobb pénzügyi vállalást tett az Európai Bizottság Ukrajna mellett: Ursula von der Leyen bejelentette, hogy a 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésben 100 milliárd eurót (mintegy 40 ezer milliárd forintot) különítenének el Kijev támogatására. A javaslat azt jelenti, hogy az Európai Unió hosszú távon is beépítené Ukrajna finanszírozását a közös költségvetésbe, miközben a végső döntést még az Európai Parlamentnek és a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia.

Most kapaszkodjon meg mindenki: Ursula von der Leyen bejelentette, mennyi pénzt ad még Ukrajnának az EU – 2034-ig biztosan ömlik az euró Zelenszkijéknek / Fotó: AFP

A pénz nem jár automatikusan

Az Európai Bizottság elnöke a 2028–2034-es többéves pénzügyi keret (Multiannual Financial Framework – MFF) bemutatásakor közölte, hogy a jelenlegi, 50 milliárd eurós (mintegy 20 ezer milliárd forintos) Ukrajna-eszköz forrásai fokozatosan kimerülnek, ezért szükség van annak feltöltésére.

„100 milliárd eurót különítünk el Ukrajna számára” – fogalmazott Ursula von der Leyen, hozzátéve, hogy az összeg elsősorban az ország újjáépítését és hosszú távú stabilizációját szolgálná.

Az Európai Bizottság ugyanakkor világossá tette, hogy a támogatások folyósítása továbbra sem lesz feltétel nélküli.

Anna Jaros-Frísz, az Európai Bizottság ukrán ügyekért felelős szolgálatának vezetője a gdanski Ukrajna Újjáépítési Konferencián hangsúlyozta: a következő költségvetési ciklusban is szigorú reformkövetelményekhez kötik a kifizetéseket.

A bizottsági tisztségviselő szerint az uniós pénzek egyre szorosabban kapcsolódnak majd a jogállamisági és gazdasági reformok teljesítéséhez. Úgy fogalmazott, hogy a tagállamok részéről egyértelmű elvárás a reformok végrehajtásának folyamatos és részletes ellenőrzése, ezért a következő években „nagyon szigorú feltételekre” kell számítani.

Még nincs végleges döntés

A most ismertetett 100 milliárd eurós keret egyelőre az Európai Bizottság javaslata. A 2028–2034 közötti uniós költségvetésről az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is meg kell állapodnia, a végleges többéves pénzügyi keretet pedig 2027 végéig kell elfogadni.

A következő költségvetési időszakban várhatóan a védelem és a biztonságpolitika is kiemelt szerepet kap az uniós kiadások között, miközben Brüsszel hosszú távon is fenn kívánja tartani Ukrajna pénzügyi támogatását. Ha a jelenlegi javaslat változatlan formában kap zöld utat, akkor Kijev 2034-ig számíthat az új, 100 milliárd eurós uniós pénzügyi keretre, amely az eddigi támogatási programok folytatásának egyik legfontosabb pillére lehet.