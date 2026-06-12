Sokaknak okoz fejtörést a vendégmunkásstop, de van, aki már megtalálta a megoldást – egyszerűbb, mint gondolnánk

A múlt pénteki kormányszóvivői tájékoztatón jelentették be, hogy szigorítják a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségét. A Tisza-kormány álláspontja szerint a külföldi munkaerő bizonyos esetekben lefelé nyomhatja a hazai béreket, ezért olyan szabályozási környezet kialakításán dolgoznak, amely erősebb védelmet biztosít a magyar munkavállalók számára. A felülvizsgálat részeként módosították a vonatkozó rendeletet is: a munkaerő-kölcsönző cégek a jövőben már nem alkalmazhatják azt a gyorsított eljárást, amely lehetővé tette munkavállalók toborzását. Első lépésként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásban vendégmunkások. A lépés azóta számos kritikát kapott.

A kérdés jóval összetettebb annál, mint hogy a vendégmunkások egyszerű kivonásával megoldható lenne / Fotó: Béres Attila

Ma az a magyar munkaerőpiac egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen lehetőségei vannak a vállalatoknak a munkaerőhiány kezelésére egy folyamatosan változó gazdasági és demográfiai környezetben. Az új szabályozások miatt bár egyre gyakrabban merül fel a külföldi munkaerő kiváltásának lehetősége, a szakértők szerint a valóság jóval összetettebb: a hazai munkaerő-tartalékok jelentős lehetőségeket rejtenek, ám önmagukban nem képesek teljes mértékben pótolni a vendégmunkások szerepét – emelte ki közleményében a WHC munkaerő-közvetítő.

Továbbra is lenne igény a külföldi munkaerőre

Szerintük a gyakran emlegetett több százezres inaktív munkaerő-tartalék gyors bevonása nem reális forgatókönyv, mivel az érintettek jelentős része egészségügyi, szociális vagy földrajzi okokból jelenleg nem mobilizálható, sok esetben pedig hosszú távú rehabilitációra vagy átképzésre lenne szükség ahhoz, hogy stabil munkavállalóvá váljanak. Ezzel párhuzamosan a kedvezőtlen demográfiai folyamatok is fokozzák a kihívásokat, mivel ma már több ember lép ki a munkaerőpiacról nyugdíjazás miatt, mint ahány fiatal belép oda.

„A magyar munkaerőpiac jövője nem a vagy-vagy megoldásokban rejlik. Nem a külföldi munkaerő vagy a hazai tartalékok között kell választanunk, hanem meg kell találnunk azt az egyensúlyt, ahol a diákok, nyugdíjasok, kismamák, külföldi diákok és a külföldi munkavállalók egymást kiegészítve járulnak hozzá a gazdaság működéséhez. A valódi versenyelőnyt azok a vállalatok szerzik meg, amelyek nyitottak az új megoldásokra, képesek alkalmazkodni, és mernek kilépni a megszokott keretek közül” – fejtette ki Kiss Nikolett, a WHC Csoport régióvezetője.