Élesedik az uniós irányelv: ki a nitrogénnel és a foszforral a szennyvízből!

Az elmúlt időszakban több jelentős szabályozási változás lépett hatályba, amelyekhez a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH), valamint a magyar víziközmű-ágazatnak is alkalmazkodniuk kellett – erről Juhász Edit, a hivatal elnöke beszélt az egri víziközmű-konferencián. Ilyen változás volt gördülő fejlesztési tervek szolgáltatói szintű aggregálása és a fejlesztések megvalósulását bemutató jelentések készítése.

Folyamatos a harc a vízveszteség ellen a víziközmű-ágazatban / Fotó: Vida Márton Péter

Bevált a fenntartási keret rendszere

A MEKH elnöke a tarifareform eredményei közül kiemelte, hogy a szolgáltatóknak bevételeik jogszabályban meghatározott hányadát kötelezően az infrastruktúra működtetésére, karbantartására, fejlesztésére kell fordítaniuk.

Tavaly érdemben javult a fenntartási keret felhasználásának hatékonysága.

A keret összesített, tárgyévi felhasználási aránya 2024-ről 2025-re 66 százalékról 90 százalékra emelkedett, elsősorban a fejlesztési célú felhasználás növekedése miatt. Az utóbbi aránya 19 százalékról 37 százalékra nőtt. Jelentősen csökkent a tárgyévben fel nem használt források aránya is, ami a hivatal elnöke szerint azt mutatja, hogy a szolgáltatók a keretet hatékonyabban építették be a gazdálkodásukba és a fejlesztési terveikbe.

A hivatal mindent lát

Juhász Edit kiemelte, hogy a gördülő fejlesztési tervek egységesített adattartalmának bevezetése és az adatkezelési technológia megújítása révén a hivatal részletesebb és pontosabb elemzéseket készíthet a fejlesztési igényekről és a végrehajtott fejlesztésekről. Az előzetes adatok alapján az ivóvíz-szolgáltatásban tervezett beruházások legnagyobb része a vízelosztó hálózatok fejlesztésére irányul, ami egyszerre szolgálja a vízveszteség csökkentését, az ellátásbiztonság növelését és a gazdaságos működést. A szennyvízágazatban tervezett beruházások döntő része is rövid távon közvetlenül a hálózati infrastruktúra fejlesztését célozza.

Készülni kell az uniós szennyvízirányelvre

A szennyvízágazat előtt az új európai uniós települési szennyvízirányelv végrehajtásából fakadóan hosszú távú kötelezettségek állnak. Ezek közé tartozik

a települési gyűjtőrendszerek kiterjesztése,

a biológiailag lebomló szerves anyagok, a nitrogén és a foszfor eltávolítására vonatkozó követelmények teljesítése,

majd a negyedik tisztítási szint fokozatos bevezetése.

Ugyancsak fontos követelmények élesednek majd a települési szennyvíztisztító telepek és gyűjtőrendszerek esetében a megújuló energia felhasználásával és előállításával kapcsolatban. A vállalatoknak négyévenkénti energetikai audittal is alá kell támasztaniuk energiagazdálkodásuk megfelelőségét.