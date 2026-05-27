Deviza
EUR/HUF354,48 -0,43% USD/HUF304,79 -0,37% GBP/HUF409,5 -0,53% CHF/HUF387,45 -0,54% PLN/HUF83,74 -0,35% RON/HUF67,58 -0,55% CZK/HUF14,59 -0,53% EUR/HUF354,48 -0,43% USD/HUF304,79 -0,37% GBP/HUF409,5 -0,53% CHF/HUF387,45 -0,54% PLN/HUF83,74 -0,35% RON/HUF67,58 -0,55% CZK/HUF14,59 -0,53%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 829,83 +0,7% MTELEKOM2 600 +0,31% MOL3 750 -1,83% OTP40 810 +0,77% RICHTER12 450 +2,13% OPUS326 +3% ANY7 870 +0,13% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 480 0% BUMIX9 124,31 +0,11% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 871,73 -0,21% BUX131 829,83 +0,7% MTELEKOM2 600 +0,31% MOL3 750 -1,83% OTP40 810 +0,77% RICHTER12 450 +2,13% OPUS326 +3% ANY7 870 +0,13% AUTOWALLIS146 -0,68% WABERERS4 480 0% BUMIX9 124,31 +0,11% CETOP4 549,69 -0,21% CETOP NTR2 871,73 -0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
süle katalin
Magosz
agrárgazdasági kamara
tagdíjbevétel
nemzeti agrárgazdasági kamara
mosz
gazdálkodók
mezőgazdaság
tagdíj

Az agrárkamara országos alelnöke helyretette a testületet politikai okból támadókat

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szerint számokkal cáfolhatók azok a bírálatok, amelyek szerint a szervezet nem végez érdemi munkát a gazdákért. Süle Katalin alelnök a NAK küldöttgyűlése után a falugazdász-hálózattól az elektronikus ügyintézésen át a szaktanácsadásig sorolta azokat a feladatokat, amelyek szerinte nélkülözhetetlenek az agrárium működéséhez. Rávilágított: a köztestület éppen a legisebbeknek segít a legtöbbet.
Dénes Zoltán
2026.05.27, 20:47
Frissítve: 2026.05.27, 21:00

Országos küldöttgyűlésen számolt be szerdán Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános alelnöke a köztestület elmúlt évi eredményeiről és a kamara által elvégzett feladatokról. Az esemény után a Világgazdaságnak nyilatkozva kitért arra, hogy a közgyűlésen nemcsak a tavalyi évről adott számot, hanem azt is igyekezett bemutatni, mit jelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) működése a gyakorlatban, miután az elmúlt időszakban számtalan támadás érte a szervezetet. Külön kitért arra, hogy a kamarai munkát nemcsak a kamarai törvény, hanem több más jogszabály – például adatvédelmi és államháztartási szabályok – is meghatározza. Mint mondta, az elmúlt hetek sorozatos támadásai után a kamara vezetése reagálni kívánt azokra a bírálatokra, amelyek szerint a NAK „nem tesz semmit” a gazdatársadalomért. Erre válaszul több konkrét adatot is felsorolt.

NAK, Süle Katalin, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Süle Katalin, a NAK országos alelnöke helyrerakta a testületet politikai célból támadókat Fotó: ZSOCC / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Ezek a NAK főbb erdményei

Többek közt a kitért a falugazdász hálózat működtetésére, továbbá arra is, hogy a testület termésbecslést, állapotminősítéseket és az ehhez kapcsolódó adatgyűjtéseket is végez. Emellett elvégzi a mezőgazdasági káresemények felmérését és az ezekhez kapcsolódó jegyzőkönyveket is kiállítja, amelyeket helyszínen, tehát nem íróasztal mögött végeznek a kollégák. De említette az egy hektár alatti birtokok területi ingatlanok adómentességi jogosultságának megállapítását, s az ehhez kapcsolódó helyszíni szemléket is. Csak az utóbbi eseteknél több mint háromezer hatszáz darabról beszélünk.

A földügyi ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2369 települési agrárgazdasági bizottság

  • 49 766 földügyi adásvételi és csereszerződést,
  • valamint 36 744 haszonbérleti szerződést vizsgált meg

Az elektronikus ügyintézésben szintén nagy számokat említett: a kamara munkatársai mintegy 470 ezer elektronikus ügyintézést folytattak le. Ebből közel 218 ezer agrártámogatási feladat volt, ezen belül pedig 102 048 egységes kérelmet a falugazdászok nyújtottak be. Ez összesen 1,66 millió hektárnyi területet érintett.

Kitért a testület kommunikációs feladataira is, például arra, hogy a 33 szakmai kiadványt és tájékoztatót adtak ki, továbbá 200 szakmai rendezvény tartottak, amelyen több mint 25 000 résztvevő vett részt.

És hát természetesen a nagy semmit nem csinálunk témakörben azért belefért az is, hogy a kamara a szaktanácsadói rendszer teljes koordinációját elvégezze, ami 208 szaktanácsadó szervezet működésének a koordinációját jelenti 

- mondta Süle Katalin, hozzátéve, hogy a szaktanácsadók nyilvántartását, a képzését is a kamara folytatta le. Ez 1507 szaktanácsadót jelentett és 444 akkreditált rendezvényt jelentett, miközben segítettek a különböző gazdálkodóknak előírt a jelentések összeállításában.

A szakképzés területén a kamara a duális képzőhelyek nyilvántartásával, pályaorientációval és versenyek szervezésével is foglalkozott. A beszámoló szerint:

  • 444 nyilvántartásba vételi eljárás kapcsolódott a duális képzéshez,
  • 1289 agrárszakképzésben tanuló diák vett részt szakmai versenyeken,
  • az általános iskolás tanulók megszólítására is törekedtek, ez 19 ezer esetben történt meg,
  • országosan 39 helyszínen tartottak tájékoztató napokat szülőknek és pedagógusoknak.

Beszámolójában külön megemlítette a Zöld Támogató Egység működtetését a KAP-hálózat keretében, valamint a nemzetközi programokban, innovációs és fejlesztési projektekben való részvételt.

Konkrétumként említette még, hogy:

  • 24 ezer laborvizsgálati mintát kezeltek,
  • 5754 tápanyaggazdálkodási tervet készítettek.

Kérdésünkre, hogy mindezzel egyben választ is kívántak adni a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének (MOSZ) elnökének nyílt levelére, elmondta: 

a tájékoztatás mindenkinek szól, aki megkérdőjelezi a szakmai munkát, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elvégzett, hiszen ezek a számok tények. 

A MOSZ nyílt levelében még azt is állította, hogy az a kamara tagdíjbevétele és állami támogatása meghaladja az ágazatban képződő eredmény 10 százalékát. Erre reagálva, Süle Katalin rávilágított, hogy a mezőgazdasági termelésből származó nettó vállalkozói jövedelem 1,99 százalékát teszi ki a kamarai tagdíjbevétel. Mindezért cserébe jutnak hozzá az ágazat szereplői a felsorolt szolgáltatásokhoz, ami jelentős kiadást jelentene számukra, amennyiben ezeket piaci alapon kellene igénybe venniük.

Tehát a kamara szerint a kötelező tagság nem pusztán adminisztratív teherként értelmezhető, hanem olyan jogosultságként is, amely révén a gazdálkodók sok szakmai szolgáltatáshoz egy helyen, szervezetten és részben vagy egészben térítésmentesen juthatnak hozzá.

A MOSZ küldttei is ott vannak a NAK vezető tisztségviselői között

A MOSZ kritikáival kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy a kamarai választások jogszerűen és átláthatóan zajlottak, a MOSZ pedig 2017-ben indult ugyan kilenc megyében, de nem szerzett többséget, 2022-ben pedig már nem indult. Ezzel együtt szerinte nem igaz, hogy a MOSZ ne lenne jelen a kamarában, mert tagjai megyei küldöttgyűlésekben, sőt több helyen vezető tisztségekben is részt vesznek a munkában. Mint mondta, minden megyében vannak MOSZ-tagok a küldöttek között, több megyében pedig vezető tisztségviselői, alelnöki vagy országos küldötti feladatokat is ellátnak. A kamara álláspontja szerint tehát a MOSZ tagjai nem kívülállóként, hanem a szervezeten belül, a kamarai munkában részt véve vannak jelen.

A NAK alelnöke arról is beszélt, hogy a kamara nyitott minden olyan szakmai alapú átvilágításra, együttműködésre vagy fejlesztésre, amely a gazdatársadalom érdekét szolgálja. Úgy fogalmazott: egy rendszer tökéletesítése természetes folyamat, de szerinte a bemutatott adatok azt igazolják, hogy a NAK képes ellátni a rá bízott érdekképviseleti és szakmai feladatokat.

A kötelező tagság kapcsán azt is kiemelte, hogy sok kisebb termelő nemcsak anyagilag, hanem információs szempontból is nehezebb helyzetben lenne a kamara nélkül. A kisebb gazdaságok sok esetben azt sem tudnák, hova fordulhatnak bizonyos ügyekkel, míg a NAK-nál egyablakos rendszerben kaphatnak segítséget, szükség esetén pedig a falugazdászok és szakreferensek helyszínen is támogatást nyújtanak.

A tagdíjrendszerről szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy az agrár-élelmiszeripari termékpályát egységben kell kezelni. Érvelése szerint a kereskedelem és az élelmiszer-feldolgozás sem lehet versenyképes alapanyag-termelés nélkül, ezért a tagdíjak felhasználását is ebben az összefüggésben kell vizsgálni. Mint mondta, a „termőföldtől az asztalig” elv csak akkor működik, ha a termékpálya minden szereplője - a legkisebb gazdától a nagyobb feldolgozóig és kereskedőig - megtalálja a helyét a rendszerben.

A NAK ne legyen a pártpolitikai csatározások terepe

Határozottan visszautasította azt a vádat, hogy a szervezet túlzott politikai közelségben működne. Mint jelezte, a kamara feladata éppen az, hogy a mindenkori kormányzattal és a jogalkotókkal szakmai párbeszédet folytasson, hiszen csak így tudja érdemben képviselni a gazdák és az agrár-élelmiszeripari szereplők érdekeit.

Hangsúlyozta: az agrárkamara köztestületként nem lehet pártpolitikai csatározások terepe. Szerinte a vitákban a tényekre kell hagyatkozni, nem pedig személyeskedésre vagy politikai vádaskodásra. Úgy fogalmazott, a szakmai érdekképviselethez hozzátartozik, hogy a kamara részt vegyen a jogalkotási folyamatokban, mert ezek a döntések határozzák meg az ágazat jövőjét.

A politikai kötődéssel kapcsolatos felvetésekre reagálva, nyilván a MOSZ elnökére utalva, arra is kitért, hogy aki személyes politikai szerepvállalást keres, az az érintetteket kérdezze, a szakmai szereplőket pedig hagyja meg a szakmának. Mint mondta, egyrészt nem elegáns, másrészt pedig abszolút méltatlan bármilyen érdekképviseleti szervezethez, hogyha megpróbáljuk a tényeket elferdíteni remélt politikai pozíciók megszerzése érdekében. Kiemelte, hogy ő maga soha nem volt párt tagja, és a jövőben sem kíván az lenni, hanem gazdálkodóként és kamarai tisztségviselőként továbbra is szakmai munkát szeretne végezni.

Egyébként a tegnapi küldöttgyűlésen az országos küldöttek egyhangúan elfogadták a NAK 2025. évi beszámolóját. Szinay Attila, a NAK főigazgatója jelezte, az elmúlt évben a kamara 900 millió forintnyi tagdíjkedvezményt nyújtott a tagságnak. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu