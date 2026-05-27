Az agrárkamara országos alelnöke helyretette a testületet politikai okból támadókat

Országos küldöttgyűlésen számolt be szerdán Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános alelnöke a köztestület elmúlt évi eredményeiről és a kamara által elvégzett feladatokról. Az esemény után a Világgazdaságnak nyilatkozva kitért arra, hogy a közgyűlésen nemcsak a tavalyi évről adott számot, hanem azt is igyekezett bemutatni, mit jelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) működése a gyakorlatban, miután az elmúlt időszakban számtalan támadás érte a szervezetet. Külön kitért arra, hogy a kamarai munkát nemcsak a kamarai törvény, hanem több más jogszabály – például adatvédelmi és államháztartási szabályok – is meghatározza. Mint mondta, az elmúlt hetek sorozatos támadásai után a kamara vezetése reagálni kívánt azokra a bírálatokra, amelyek szerint a NAK „nem tesz semmit” a gazdatársadalomért. Erre válaszul több konkrét adatot is felsorolt.

Süle Katalin, a NAK országos alelnöke helyrerakta a testületet politikai célból támadókat Fotó: ZSOCC / Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Ezek a NAK főbb erdményei

Többek közt a kitért a falugazdász hálózat működtetésére, továbbá arra is, hogy a testület termésbecslést, állapotminősítéseket és az ehhez kapcsolódó adatgyűjtéseket is végez. Emellett elvégzi a mezőgazdasági káresemények felmérését és az ezekhez kapcsolódó jegyzőkönyveket is kiállítja, amelyeket helyszínen, tehát nem íróasztal mögött végeznek a kollégák. De említette az egy hektár alatti birtokok területi ingatlanok adómentességi jogosultságának megállapítását, s az ehhez kapcsolódó helyszíni szemléket is. Csak az utóbbi eseteknél több mint háromezer hatszáz darabról beszélünk.

A földügyi ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy 2369 települési agrárgazdasági bizottság

49 766 földügyi adásvételi és csereszerződést,

valamint 36 744 haszonbérleti szerződést vizsgált meg

Az elektronikus ügyintézésben szintén nagy számokat említett: a kamara munkatársai mintegy 470 ezer elektronikus ügyintézést folytattak le. Ebből közel 218 ezer agrártámogatási feladat volt, ezen belül pedig 102 048 egységes kérelmet a falugazdászok nyújtottak be. Ez összesen 1,66 millió hektárnyi területet érintett.

Kitért a testület kommunikációs feladataira is, például arra, hogy a 33 szakmai kiadványt és tájékoztatót adtak ki, továbbá 200 szakmai rendezvény tartottak, amelyen több mint 25 000 résztvevő vett részt.

És hát természetesen a nagy semmit nem csinálunk témakörben azért belefért az is, hogy a kamara a szaktanácsadói rendszer teljes koordinációját elvégezze, ami 208 szaktanácsadó szervezet működésének a koordinációját jelenti

- mondta Süle Katalin, hozzátéve, hogy a szaktanácsadók nyilvántartását, a képzését is a kamara folytatta le. Ez 1507 szaktanácsadót jelentett és 444 akkreditált rendezvényt jelentett, miközben segítettek a különböző gazdálkodóknak előírt a jelentések összeállításában.