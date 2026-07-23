Ez sok mindent elmond: Magyarországra érkezett a világ egyik legnagyobb autógyártójának vezére, Orbán Viktorral ült le tárgyalni – Magyar Péter utána következett

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke csütörtökön pártja székházában fogadta Szuzuki Tosihirót, a Suzuki globális elnökét és a cég delegációját − közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktor és Szuzuki Tosihiró 2025-ben / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A felek a tárgyaláson a világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőbeni kilátásairól cseréltek eszmét − derült ki a közleményből.

Orbán nemrégiben találkozott Szuzuki Tosihiróval

Orbán Viktor még miniszterelnökként legutóbb 2025 májusában tárgyalt Szuzuki Tosihiróval a Karmelita kolostorban.

A megbeszélésen áttekintették az európai és a magyar autóipar helyzetét, valamint a technikai átállás kihívásait.

Érdekeltek vagyunk a Suzuki sikerében, a magyarok és a Suzuki kapcsolata már több, mint üzlet: barátság

− hangsúlyozta akkor Orbán Viktor.

A japán Suzuki vállalatcsoport 1991-ben 5,5 milliárd forintos alaptőkével hozta létre a magyarországi vállalatát, a járművek sorozatgyártása 1992-ben kezdődött.

A Suzuki esztergomi gyára 2025-ben 2833 embert foglalkoztatott, a vállalat nettó árbevétele pedig meghaladta a kétmilliárd eurót. Ez nagyságrendileg a magyar GDP egy százalékának felel meg.

Magyar Péterrel is tárgyalt a Suzuki-vezér

Az Orbán Viktorral folytatott egyeztetésen kívül a Suzuki-delegáció más programjáról nem jelent meg hivatalos tájékoztató, így azt lehetett feltételezni, hogy nem tárgyalnak majd Magyar Péter kormányával. Ez azonban végül nem igazolódott be: Magyar Péter csütörtökön késő délután közölte a közösségi oldalán, hogy ő is fogadta a Suzuki első emberét.

A Suzuki globális elnök-vezérigazgatóját, Toshihiro Suzuki urat fogadtam az irodámban. A Suzuki 1991 óta az egyik legmegbízhatóbb külföldi befektető Magyarországon. Elnök úrral további fejlesztésekről és befektetésekről tárgyaltunk, valamint egyeztettünk a globális autóipar előtt álló kihívásokról és az elektromos átállásról. Domo arigatou gozaimasu. Nagyon köszönöm! – írta a Facebookon a kormányfő.

A küldöttség várhatóan az esztergomi üzemben is gyárauditot tart, mivel a korábbi látogatásaik alkalmával a vállalat vezetői rendszerint felkeresték a magyar gyárat.