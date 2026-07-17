Újabb magyar tőzsdei cég dob piacra devizakötvényeket: most lehet olcsón eladósodni – az OTP, a Mol és az MBH útját járja az Alteo
Újabb meghatározó magyar tőzsdei cég lép ki a kötvénypiacra forrásszerzés céljból. Az Alteo pénteki bejelentése alapján az előzetes piaci szondázás lezárult, és annak visszajelzései alapján a társaság megkezdi kötvényprogramjának, illetve az első kibocsátás előkészítését. Az energiaszolgáltató a Mol, az OTP és az MBH Bank után szintén kihasználná Magyarország és a hazai vállalati szektor javuló befektetői megítélését a kedvező feltételekkel történő forrásszerzésre.
A megújuló energiát hasznosító közművállalat 40 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram elindítását tervezi, nyilvános, aukciós formában, szakmai ügyfélnek minősülő minősített befektetők részvételével. A célzott befektetői kört a kibocsátandó papírok 100 ezer eurós névértéke is jelzi.
Százmillió euró értékű kötvényt dobhat piacra az Alteo
Az Alteo
- hét éves futamidejű,
- fix, éves kamatozású
- euró kötvényeket dobna piacra,
- 70-100 millió euró közötti összértékben.
Az így begyűjtött forrásokat a meglévő vállalatfinanszírozási hitelállomány részleges vagy teljes kiváltására, valamint a saját tőke/hitel arány stabilizálása fordítaná az újgenerációs energiaszolgáltató.
Mindez ugyanakkor még nem jelent végső döntést a kibocsátásról és annak feltételeiről. A kibocsátás megvalósításáról többek között a megadott főbb feltételekre adott befektetői visszajelzések és azok mérlegelése alapján hozza majd meg végső döntését az Alteo.
Javul az ország megítélése, olcsóbban lehet eladósodni
Az elmúlt néhány hónapban nagyot javult Magyarország befektetői megítélése, amit az új kormány igyekszik is kihasználni. A magyar állam múlt hét elején hajtotta végre a Tisza-kormány megalakulása óta az első devizakötvény-kibocsátását. Magyarország 3 milliárd euró forráshoz jutott a tranzakcióval, az ötéves és a 10 éves lejáratú eurókötvényeket is háromszoros túljegyzés mellett sikerült értékesíteni, a régióban is kifejezetten kedvező árazással.
A kedvező piaci környezet és Magyarország javuló nemzetközi megítélése a hazai nagyvállalatok finanszírozási lehetőségeit is kibővítette. A közelmúltban több jelentős devizakötvény-kibocsátásra is sor került a hazai tőzsdei cégek körében.
Sorra mennek ki a nemzetközi kötvénypiacra a hazai tőzsdei cégek
Az MBH Bank a minap félmilliárd euró értékben bocsátott ki 6 éves futamidejű, 5 év után visszahívható MREL-képes kötvényeket, egészen kiemelkedő érdeklődésről tanúskodó, közel két és félszeres túljegyzés mellett. Ezzel a kibocsátással idén már összesen 1,5 milliárd euró értékben bocsátott ki nemzetközi kötvényeket az MBH csoport.
A csoporthoz tartozó MBH Jelzálogbank június végi nemzetközi jelzáloglevél-kibocsásán ugyancsak túljegyezték a felkínált értékpapírokat. Az 500 millió euró értékben meghirdetett tranzakción a felajánlott mennyiséget több mint másfélszeresen meghaladó, 856,3 millió eurós kereslet mutatkozott a külföldi és hazai befektetők részéről.
Az OTP június végén lépett be vállalati kötvényeivel az ázsiai piacra , miután az Európai Unió bankjai közül elsőként indított kötvényprogramot a Hongkongi Értéktőzsdén. A legnagyobb magyar hitelező 7 milliárd euró keretösszegű EMTN-programját vezette be a helyi börzére.
Az új program első lépéseként június 16-án a bank 1 milliárd euró értékű Tier 2-es besorolású kötvényt bocsájtott ki, amelyeket Hongkongban és Luxemburgban is jegyeznek. Ez volt az OTP csoport eddigi legnagyobb kötvénytranzakciója: a kereslet 4,1 milliárd eurós csúcs-megrendelésállományt ért el, a végleges kibocsátási hozam 4,625 százalék lett.
A Mol július elején zárta le első, lengyel zlotyban denominált kötvénykibocsátását. A magyar olajtársaság 850 millió zloty értékű kötvénykibocsátással lépett be a lengyel kötvénypiacra, ötéves lejáratú elsőbbségi papírjait 145 bázisponttal a 6 havi (6M) WIBOR felett, 5,35 százalékon árazták be.