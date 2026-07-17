Újabb magyar tőzsdei cég dob piacra devizakötvényeket: most lehet olcsón eladósodni – az OTP, a Mol és az MBH útját járja az Alteo

Újabb meghatározó magyar tőzsdei cég lép ki a kötvénypiacra forrásszerzés céljból. Az Alteo pénteki bejelentése alapján az előzetes piaci szondázás lezárult, és annak visszajelzései alapján a társaság megkezdi kötvényprogramjának, illetve az első kibocsátás előkészítését. Az energiaszolgáltató a Mol, az OTP és az MBH Bank után szintén kihasználná Magyarország és a hazai vállalati szektor javuló befektetői megítélését a kedvező feltételekkel történő forrásszerzésre.

Eurókötvényeket tervez kibocsátani az Alteo, ami több nagy tőzsdei cég példáját követné / Fotó: Vémi Zoltán

A megújuló energiát hasznosító közművállalat 40 milliárd forint keretösszegű kötvényprogram elindítását tervezi, nyilvános, aukciós formában, szakmai ügyfélnek minősülő minősített befektetők részvételével. A célzott befektetői kört a kibocsátandó papírok 100 ezer eurós névértéke is jelzi.

Százmillió euró értékű kötvényt dobhat piacra az Alteo

Az Alteo

hét éves futamidejű,

fix, éves kamatozású

euró kötvényeket dobna piacra,

70-100 millió euró közötti összértékben.

Az így begyűjtött forrásokat a meglévő vállalatfinanszírozási hitelállomány részleges vagy teljes kiváltására, valamint a saját tőke/hitel arány stabilizálása fordítaná az újgenerációs energiaszolgáltató.