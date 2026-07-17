Péntek délelőtt is tovább gyengült a forint, ráadásul nemcsak az euróval, hanem a dollárral, a svájci frankkal, az angol fonttal, sőt még a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is. A devizakereskedők már az MNB jövő heti kamatvágását is árazhatják.

Kezd kicsúszni a forint alól a talaj, és sehol egy kapaszkodó / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Két és fél hónapos mélyponton a forint

Az euró jegyzése immár tartósan 360 forint fölött rendezkedett be, s délre 0,5 százalékkal, 363,92 forintra nőtt az árfolyama.