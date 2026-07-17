Kezd kicsúszni a forint alól a talaj, és sehol egy kapaszkodó
Péntek délelőtt is tovább gyengült a forint, ráadásul nemcsak az euróval, hanem a dollárral, a svájci frankkal, az angol fonttal, sőt még a cseh koronával és a lengyel zlotyval szemben is. A devizakereskedők már az MNB jövő heti kamatvágását is árazhatják.
Két és fél hónapos mélyponton a forint
Az euró jegyzése immár tartósan 360 forint fölött rendezkedett be, s délre 0,5 százalékkal, 363,92 forintra nőtt az árfolyama.
Az állampapírpiaci hozamok emelkedésével párhuzamosan gyengült a hazai fizetőeszköz, mely arra utal, hogy a geopolitikai feszültségek mellett a kötvénypiacról kiáramló tőke okozta a mozgást. Az euró-forint árfolyama ezzel átlépte a 360,57-nél húzódó ellenállási szintet, a következő fontosabb akadály 364 közelében látható a grafikonon
- írja az Equilor Befektetési Zrt.
Az Erste pedig úgy véli, hogy
általánosan kedvezőtlen a hangulat, erősödött a kockázatkerülés az elmúlt napokban. Ezen felül elsősorban az európai TTF gázár emelkedése a külső egyensúlyi pozíció romlásán keresztül aggaszthatja a forint potenciális befektetőit. Ma reggel 362 körül jár az EURHUF kurzusa. Ez két és fél hónapos mélypontnak számít. A közel-keleti konfliktus és az energiaárak alakulása lesz meghatározó az itthoni kereskedésben is a jegybank keddi ülése előtt.
Hasonló elánnal erősödik a dollár jegyzése is a magyar deviza ellenében. A zöldhasút már 318,2 forinton jegyzik a bankközi devizapiacon.
Az euró-dollár eközben nagyjából stagnál, keresztárfolyam 1,1438-nál toporog.
Ellentétes hatások alakítják az euró-dollárt
Az amerikai dollár nehezen tud érdemben vevőket vonzani, és négyhetes mélypont közelében tanyázik, miután szerdán az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala arról számolt be, hogy a termelői árindex (PPI) váratlanul 0,3 százalékkal esett júniusban.
Ez az adat a kedden közölt, vártnál alacsonyabb általános inflációs adatokkal együtt csökkenti a Federal Reserve (Fed) azonnali kamatemelésének esélyeit.
Mindeközben azonban fokozódott az amerikai-iráni konfliktus a hét eleje óta, az amerikai erők szerdán újabb légicsapásokat hajtottak végre az iráni rakéta- és dróninfrastruktúra ellen. Teherán viszont válaszul drónokkal és rakétákkal támadta az Egyesült Államokhoz köthető katonai létesítményeket a régióban.
A folytatódó adok-kapok mellett az iráni kikötők amerikai haditengerészeti blokádja, a Hormuzi-szoros lezárása is felfelé hajtja az olajárakat.
Az amerikai WTI hordónként már 80,6 dollárnál, míg az északi-tengeri Brent 85,8 dollárnál jár.
Az nyersolaj drágulása pedig tovább táplálja az energiavezérelt inflációval és a kamatemeléssel kapcsolatos aggodalmakat, korlátozva a zöldhasú veszteségeit és az euró-dollár emelkedését.