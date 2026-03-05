Képtelenség fedezni a szükségleteket, Borsodig érhet a háború – újranyithatják a legendás gyárat az ellátásbiztonság miatt

A Szerencsi Cukorgyár 2008-as bezárása óta újra és újra előkerülő elképzelés a Mercosur-megállapodással esetlegesen jóval olcsóbbá váló nádcukor miatt elsőre most sem tűnik gazdasági racionalitásnak, ám a háborúk miatt egekbe szökő üzemanyagárak ezt a szempontot is pillanatok alatt felülírhatják.

Szerencsen éledhet újjá a magyar cukoripar / Fotó: Wikipedia

A kiéleződő nemzetközi konfliktusok miatt azonban nemcsak az ár lehet kérdéses, de az ellátásbiztonság is, mivel egy végletesen bizonytalan geopolitikai helyzetben nincs garancia a külpiacok folyamatos hozzáférhetőségére.

Márpedig a cukor esetében ez könnyen veszélybe kerülhet, mivel az egyetlen mai napig működő – egyébként osztrák kézben lévő – magyarországi répacukorgyár jelenlegi kapacitásai a lakossági szükségletek felét sem fedezik.

Szerencsen múlhat a Tiszántúl ellátásbiztonsága

Bár az EU nyugat-európai gyártókat preferáló, protekcionista cukorkvóta-elosztási politikája tagadhatatlanul jócskán hozzájárult a magyar cukoripar leépüléséhez, a gyárak bezárása alapvetően mégis a balliberális kormányok lelkén szárad. Egyedül az osztrák kézben lévő kaposvári gyárnak sikerült túlélnie ezt a minden nemzetstratégiai gondolkodást nélkülöző időszakot: Szolnok, Kaba és Sarkad után az akkor – vagyis 2008-ban – már jócskán több mint százéves múltra visszatekintő Szerencsi Cukorgyár is lehúzta a rolót. Súlyosbította a térség helyzetét, hogy a régi formájában a Szerencsi Csokoládégyár is kiesett. A veszteség nagyságát jól érzékelteti, hogy a két gyár fénykorában együttesen 3500 embernek adott munkát.

Mindezeknek a munkaerőpiacra máig ható negatív hatását jól mutatja, hogy a foglalkoztatási ráta még mindig jó pár százalékkal alulmúlja az országos átlagot – emlékeztetett Koncz Zsófia államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki szerint egy új szerencsi cukorgyár beszállítójaként akár a mintagazdaságként működő Szerencsi Mezőgazdasági Rt. is szóba jöhetne, de a Kaba környéki gazdák számára sem lenne feltétlenül idegen a cukorrépa-termesztés újrakezdése.

Az ilyen formában újjászervezett vertikum akár az egész Tiszántúl ellátására is alkalmas lehetne – vélte a képviselő.