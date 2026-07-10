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Újpest
stadion
Mol

Kiadták a hivatalos engedélyt: új futballstadion épül Magyarországon, ez lesz az első a Tisza-kormány alatt – régóta álmodnak róla

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Megkapta a környezetvédelmi engedélyt a Fóti útra tervezett új stadion. Az újpesti beruházás ezzel közelebb került a megvalósuláshoz, de az első munkálatok még váratnak magukra.
VG
2026.07.10, 19:40
Frissítve: 2026.07.10, 19:58

Újabb fontos állomásához érkezett az Újpest FC új stadionjának előkészítése: a beruházás megkapta a környezetvédelmi engedélyt. Az építkezés ugyanakkor még nem indulhat el azonnal, több feltételnek is teljesülnie kell.

stadion, Újpest
Jelentős előrelépés történt az Újpest tervezett stadionjának ügyében: a Pest Vármegyei Kormányhivatal kiadta a környezetvédelmi engedélyt / Fotó: Újpestfc.hu

Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett új stadionja – jelentette be Nagy Dávid, az MKKP újpesti önkormányzati képviselője. Tájékoztatása szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal július 8-án adta ki az engedélyt, amelyhez több mint hatvan oldalnyi előírást és szakhatósági feltételt csatoltak. Ezeket a beruházás során kötelező lesz betartani.

A képviselő felidézte, hogy a Mol korábban legfeljebb hat hónapos szüneteltetést kért az építési engedélyezési eljárásban. Emiatt, valamint a természetvédelmi előírások miatt az első fakivágások várhatóan csak a fészkelési időszak után, legkorábban 2027 márciusában kezdődhetnek meg. Nagy Dávid szerint a zajvédelmi intézkedések és az esetleges kártalanítások jelentős többletköltséget jelenthetnek a projekt számára.

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A Mol egy mintegy 18 ezer férőhelyes, később akár 22 ezerre bővíthető stadiont tervez a Fóti út egykori iparterületén. A létesítmény egy nagyobb sportváros-fejlesztés része lehet, amely sportpályákat, kiszolgáló létesítményeket és zöldfelületeket is magában foglalna.

A beruházás ugyanakkor továbbra sem tekinthető lezártnak. Az építési engedélyezési eljárás még szünetel, emellett az önkormányzattal szükséges ingatlanrendezési kérdésekben sem született minden részletre kiterjedő megállapodás. A most kiadott környezetvédelmi engedély ugyanakkor fontos mérföldkő, amely újabb lépéssel közelebb viszi a Mol stadionberuházását a megvalósításhoz.

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Bemutatta új stadionjának látványterveit az Újpest FC. Az újpesti stadionépítés a Mol csoport támogatásával, teljes egészében magántőkéből valósul meg, mindössze két éven belül. A beruházás nemcsak sport, hanem városfejlesztési szempontból is mérföldkő lehet.

 

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