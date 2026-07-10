Kiadták a hivatalos engedélyt: új futballstadion épül Magyarországon, ez lesz az első a Tisza-kormány alatt – régóta álmodnak róla
Újabb fontos állomásához érkezett az Újpest FC új stadionjának előkészítése: a beruházás megkapta a környezetvédelmi engedélyt. Az építkezés ugyanakkor még nem indulhat el azonnal, több feltételnek is teljesülnie kell.
Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett új stadionja – jelentette be Nagy Dávid, az MKKP újpesti önkormányzati képviselője. Tájékoztatása szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal július 8-án adta ki az engedélyt, amelyhez több mint hatvan oldalnyi előírást és szakhatósági feltételt csatoltak. Ezeket a beruházás során kötelező lesz betartani.
A képviselő felidézte, hogy a Mol korábban legfeljebb hat hónapos szüneteltetést kért az építési engedélyezési eljárásban. Emiatt, valamint a természetvédelmi előírások miatt az első fakivágások várhatóan csak a fészkelési időszak után, legkorábban 2027 márciusában kezdődhetnek meg. Nagy Dávid szerint a zajvédelmi intézkedések és az esetleges kártalanítások jelentős többletköltséget jelenthetnek a projekt számára.
Gigászi stadionba költözhet az Újpest
A Mol egy mintegy 18 ezer férőhelyes, később akár 22 ezerre bővíthető stadiont tervez a Fóti út egykori iparterületén. A létesítmény egy nagyobb sportváros-fejlesztés része lehet, amely sportpályákat, kiszolgáló létesítményeket és zöldfelületeket is magában foglalna.
A beruházás ugyanakkor továbbra sem tekinthető lezártnak. Az építési engedélyezési eljárás még szünetel, emellett az önkormányzattal szükséges ingatlanrendezési kérdésekben sem született minden részletre kiterjedő megállapodás. A most kiadott környezetvédelmi engedély ugyanakkor fontos mérföldkő, amely újabb lépéssel közelebb viszi a Mol stadionberuházását a megvalósításhoz.
Újpesti stadionépítés: így győzték le a lila-fehérek a Fradit
Bemutatta új stadionjának látványterveit az Újpest FC. Az újpesti stadionépítés a Mol csoport támogatásával, teljes egészében magántőkéből valósul meg, mindössze két éven belül. A beruházás nemcsak sport, hanem városfejlesztési szempontból is mérföldkő lehet.