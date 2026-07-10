Kiadták a hivatalos engedélyt: új futballstadion épül Magyarországon, ez lesz az első a Tisza-kormány alatt – régóta álmodnak róla

Újabb fontos állomásához érkezett az Újpest FC új stadionjának előkészítése: a beruházás megkapta a környezetvédelmi engedélyt. Az építkezés ugyanakkor még nem indulhat el azonnal, több feltételnek is teljesülnie kell.

Jelentős előrelépés történt az Újpest tervezett stadionjának ügyében: a Pest Vármegyei Kormányhivatal kiadta a környezetvédelmi engedélyt / Fotó: Újpestfc.hu

Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett új stadionja – jelentette be Nagy Dávid, az MKKP újpesti önkormányzati képviselője. Tájékoztatása szerint a Pest Vármegyei Kormányhivatal július 8-án adta ki az engedélyt, amelyhez több mint hatvan oldalnyi előírást és szakhatósági feltételt csatoltak. Ezeket a beruházás során kötelező lesz betartani.

A képviselő felidézte, hogy a Mol korábban legfeljebb hat hónapos szüneteltetést kért az építési engedélyezési eljárásban. Emiatt, valamint a természetvédelmi előírások miatt az első fakivágások várhatóan csak a fészkelési időszak után, legkorábban 2027 márciusában kezdődhetnek meg. Nagy Dávid szerint a zajvédelmi intézkedések és az esetleges kártalanítások jelentős többletköltséget jelenthetnek a projekt számára.

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A Mol egy mintegy 18 ezer férőhelyes, később akár 22 ezerre bővíthető stadiont tervez a Fóti út egykori iparterületén. A létesítmény egy nagyobb sportváros-fejlesztés része lehet, amely sportpályákat, kiszolgáló létesítményeket és zöldfelületeket is magában foglalna.

A beruházás ugyanakkor továbbra sem tekinthető lezártnak. Az építési engedélyezési eljárás még szünetel, emellett az önkormányzattal szükséges ingatlanrendezési kérdésekben sem született minden részletre kiterjedő megállapodás. A most kiadott környezetvédelmi engedély ugyanakkor fontos mérföldkő, amely újabb lépéssel közelebb viszi a Mol stadionberuházását a megvalósításhoz.