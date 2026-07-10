Senki nem használja őket, de még az unokáink is kerülgetni fogják a több ezer lepusztult telefonfülkét – hiába a jogszabály, alig van előrelépés
Már több mint egy éve lezárult a hagyományos telefonfülkék korszaka. A korábban telefonálásra használt készülékek már kizárólag ingyenes segélyhívásra alkalmasak.
A leromlott, gyakran szeméttel, graffitivel vagy emberi ürülékkel szennyezett telefonfülkéket a legtöbben messziről elkerülik, vészhelyzetben pedig inkább a mobiltelefonjukat használják.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) ezért 2024-ben felülvizsgálta a telefonfülkékre vonatkozó szabályozást, amelynek nyomán 2025. július 1-jétől már nem a fülkék fenntartása, hanem az ingyenes segélyhívás biztosítása vált kötelezővé.
Az előírások szerint a 4000 fő alatti településeken legalább egy, a nagyobb településeken pedig 4000 lakosonként egy segélyhívásra alkalmas berendezést kell üzemeltetni.
Lassan szabadulunk meg a lerobbant telefonfülkéktől: egy év alatt alig történt előrelépés
A telefonfülkék leromlott állapotával a főváros is foglalkozott, ám érdemi előrelépés nem történt.
A munkálatok ütemezéséről a Világgazdaság korábban megkereste az NMHH-t is. A hatóság közölte, hogy nem szabályozza a telefonfülkék elbontását, így azok kiváltásának és megszüntetésének időzítéséről a kijelölt szolgáltató dönt.
A Fővárosi Önkormányzat megkeresésünkre azt közölte, hogy ellenőrzéseket végzett a budapesti tulajdonú vagy vagyonkezelésű közterületeken található, szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó telefonfülkékkel kapcsolatban.
Az elbontások ütemezéséről és adatairól ugyanakkor nem tudtak tájékoztatást adni, mivel ebben az ügyben nem minősülnek adatkezelőnek.
A helyzet rendezésében jelenleg elsősorban a Magyar Telekomnak van szerepe, azonban az új segélyhívó berendezések telepítése lassan halad, így még hosszú időbe telhet, mire a leromlott állapotú telefonfülkék végleg eltűnnek.
A Magyar Telekom a Világgazdaság megkeresésére közölte: az előírt szolgáltatási kötelezettség alapján országszerte mintegy 3600 segélyhívó állomást cserél le új típusú berendezésekre, jelenleg 175 új segélyhívó berendezést üzemeltet, 17 berendezés pedig telepítés alatt van.
A csere ütemét jól mutatja, hogy
egy év alatt a telefonfülkék kevesebb mint 5 százalékát sikerült kiváltani új berendezésekkel.
A Nagykörút kezd megszabadulni a leromlott állapotú telefonfülkéktől
Vitézy Dávid korábban még a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjeként kezdeményezte a használaton kívüli fülkék felszámolását.
A politikus korábban a Világgazdaságnak azt mondta, hogy a belvárosi kerületek már többször is próbáltak megoldást találni a problémára, egyelőre azonban csak részleges eredményeket értek el.
A fővárosi közgyűlés döntését követően a Magyar Telekom megkezdte a használaton kívüli telefonfülkék elszállítását.
Vitézy szerint a Telekom a jogszabályokra hivatkozva halogatja a használaton kívüli telefonfülkék felszámolását. Hozzátette: a cég reklámfelületként hasznosítja őket, plakátokat és hirdetéseket helyez el rajtuk. Ebből jelentős bevételre tesz szert, miközben a közterület használatáért nem fizet díjat.
A Magyar Telekom kezdetben egyszerű, oszlop kialakítású segélyhívó berendezésekkel váltotta ki a leromlott telefonfülkéket.
A Nagykörúton azonban ma már jellemzően olyan új típusú segélyhívók jelentek meg, amelyek reklámfelületet is tartalmaznak, így a korábbi hirdetési funkció is megmaradt.
A Magyar Telekom tájékoztatása szerint Budapesten eddig 91 helyszínen bontották el a régi telefonfülkéket az új segélyhívó berendezések telepítése előtt. Ennek ellenére a fővárosban még mindig 331 régi típusú, kizárólag segélyhívásra használható telefonfülke található.
A cég lapunkkal közölte: az új segélyhívó oszlopokat Budapesten elsősorban a Nagykörút mentén,
- az V.,
- a VI.,
- a VII.
- és VIII. kerületben,
- valamint a XI. kerületben telepítették,
de a főváros többi kerületében is már több helyen üzemelnek kizárólag segélyhívásra alkalmas berendezések.
Bár a jogszabályi háttér már megváltozott, a leromlott állapotú berendezések eltűnésére még hosszú ideig várni kell. A csere folyamatos, de jelenlegi üteme alapján a régi fülkék még évekig meghatározó elemei maradhatnak a köztereinknek.