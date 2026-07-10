Most érkezett: Kapitány István bejelentést tett a magyar kőolajkészletről és a földgáztartalékról – így áll most az ország, kezdődik a téli gázolaj gyártása

Teljes egészében visszatöltötték az év elején felszabadított stratégiai kőolajkészletet, így Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezik. Kapitány István szerint a földgáztárolók töltöttsége is kedvezően alakul, ezért az ország felkészülten várhatja a fűtési szezont.

Kapitány István szerint a stratégiai kőolajkészletet teljes egészében visszatöltötték, miközben a földgáztárolók is már több mint félig megteltek / Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Július második hetére Magyarország stratégiai kőolaj- és üzemanyag-készlete elérte a 87 napnyi importnak megfelelő szintet

– jelentette be Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. Ez jelentős javulás a március végi állapothoz képest, amikor a tartalékok még csupán 44 napnyi behozatalt fedeztek.

A miniszter felidézte, hogy a kormányváltást követően első miniszteri rendeletével részben felszabadították a stratégiai készletet annak érdekében, hogy fenn lehessen tartani a védett üzemanyagárakat. Azóta azonban a piaci környezet kedvezőbbé vált, így megkezdődhetett a készletek gyors ütemű visszatöltése.

Ennek eredményeként az év elején felszabadított teljes kőolajmennyiséget már sikerült pótolni. A feltöltés ugyanakkor nem áll meg: Kapitány István közölte, hogy a következő hónapokban, a téli minőségű gázolaj gyártásának megkezdésével tovább növelik a stratégiai üzemanyagkészleteket.

Kapitány István: bombabizots lesz a magyar energiaellátás

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy az ágazat szereplőivel együttműködve azon dolgoznak, hogy Magyarország ne csupán a jogszabályokban előírt minimális készletszinttel rendelkezzen, hanem annál is nagyobb biztonsági tartalékot építsen ki. Ez a célja annak is, hogy egy esetleges nemzetközi ellátási zavar vagy piaci sokk esetén is folyamatos maradjon a hazai üzemanyag-ellátás.

Kapitány István a földgázkészletekről is kedvező hírt közölt. Tájékoztatása szerint a magyar földgáztárolók már több mint félig megteltek, ami megfelelő alapot jelent a következő fűtési szezonra való felkészüléshez. A stratégiai készletek növelése így egyszerre szolgálja az üzemanyag-ellátás biztonságát és a téli energiaellátás stabilitását.