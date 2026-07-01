Érik a zűrzavar: a kormány elvenné több hatóság rendeletalkotási jogát – az energiahivatalét is

Nagy súlyú módosító javaslatot fogalmazott meg az Alaptörvény tervezett megváltoztatásához Kaderják Péter, a Magyar Energiahivatal (MEH) korábbi főigazgatója. A szervezet neve jelenleg Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). Az új Alaptörvény ugyanis nem tenné lehetővé, hogy az önálló szabályozó szervezetek jogszabályokat alkossanak.

Megszűnhet a MEKH elnökének jogszabályalkotó jogköre/Fotó: Google Street View

Ilyen jogköre van jelenleg az említett

MEKH elnökének,

továbbá a jelentős átalakulás előtt álló Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének,,

a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének

a Közbeszerzési Hatóság elnökének is,

az Országos Atomenergia-hivatal elnökének.

Kurtább lett a rendeletalkotók listája

Kaderják Péter arra mutatott rá, hogy az Alaptörvény T) cikk (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Jogszabály

a törvény,

a kormányrendelet,

a miniszterelnöki rendelet,

a miniszteri rendelet,

a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete

és az önkormányzati rendelet.

Ez azt jelenti, hogy a hatályos alaptörvény T) cikk (2) bekezdéséből kikerül az „önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete”, azaz a módosítás elfogadásával megszűnik az önálló szabályozó szervezetek (köztük a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal - MEKH) rendeletalkotási joga.

„Megítélésem szerint ez a módosítás súlyosan csorbítja az önálló szabályozó szervezetek ágazati uniós jogban is megkövetelt függetlenségét, döntési autonómiáját és működési hatékonyságát, azaz mindazt, amiért ezeket a szervezeteket kritikus fontosságú szektorok és tevékenységek felügyeletére létrehozták, és erősíti a közvetlen politikai irányítás kockázatát ezen intézmények működése felett" – írja Kaderják Péter.

Szakítanánk az uniós mintával – a MEKH kiemelt áldozat lenne

Mint a továbbiakban kifejti: az önálló szabályozó szerv funkciója ugyanis az, hogy – hasonlóan a Nemzeti Bankhoz – a gazdaság kritikus fontosságú alapinfrastruktúráját nyújtó, illetve nagy magán beruházási igényű szektorokban a rövid távú politikai érdekek, valamint a fogyasztók és az iparági befektetők hosszabb távú érdekei között egyensúlyt teremtsen azért, hogy a szektorban a szükséges befektetések megvalósuljanak és a fogyasztók is megfelelő áron jussanak szolgáltatáshoz. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is kiemelt jogi garanciákat biztosít a tagállami energia szabályozó hatóságoknak, illetve uniós szinten is független intézmény (ACER) segítségével szabályozza a szektort. Kaderják Péter meggyőződése, hogy az 1994-ben alapított, 32 éves múltú, egyre erősebb függetlenségi garanciákkal felruházott energiahivatal létének és működésének köszönhető, hogy hazánkban az energetikai alapinfrastruktúra állapota, minősége, rendelkezésre állási teljesítménye sokkal magasabb színvonalú, mint a hasonló múlttal és független szabályozással nem rendelkező alapinfrastruktúráinké (lásd vízközmű hálózat, közúthálózat, vasúti pályáink).