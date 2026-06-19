Nyakunkon a nyár, de a pénztárcánk bánja, ha elfeledkezünk egy fontos dologról – ennyibe kerül idén nyáron az utasbiztosítás
Sokan már hetek óta várták, most végre beköszönt az iskolai vakáció, és ismét százezrek kelnek útra, hogy szabadságukat külföldön töltsék. Az utazások célpontja, illetve a tervezett programok sokszínűsége alapvetően befolyásolja az optimális utasbiztosítás fedezeti körét, és ezen keresztül a díját is. Van azonban néhány elem – például a betegség- és balesetbiztosítási limitek, az autós asszisztencia, vagy az értékes műszaki cikkek védelme –, amelyeken semmiképpen nem érdemes spórolni.
A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) pénteki közleményében kiemelte, hogy az egyes országokban jelentősen eltér a betegséghez vagy balesethez kapcsolódó orvosi ellátások költsége. Emiatt – minden eshetőségre felkészülve – az alábbi minimális térítési limitekkel célszerű számolni a kalkuláció során:
- az EU országaiba legalább 50 millió forintos,
- a világ távolabbi országaiba legalább 100 millió forintos,
- Ausztrália, Kanada és az USA esetében pedig a kiemelkedően magas egészségügyi költségek miatt legalább 200 millió forintos limitet érdemes beállítani. Sőt, az utóbbi ország esetében az ideális megoldást a limit nélküli fedezet jelenti.
A bankkártyákhoz kapcsolódó utasbiztosításoknál is elsősorban az orvosi ellátás térítési feltételeit kell alaposan megvizsgálni, és szükség esetén kiegészítő biztosítással megerősíteni a védelmet. Távoli úticél választásakor azt is ellenőrizni kell, hogy a kártyához kapcsolt biztosítás egyáltalán kiterjed-e a célországra. Az alapszintű dombornyomású kártyák ugyanis sokszor csak Európán belül kínálnak erősen korlátozott fedezetet.
Szintén a bankkártya-biztosításoknál fontos előre kideríteni a speciális feltételeket. Előfordulhat, hogy a szolgáltatás aktiválásához előre jelezni kell az utazási szándékot a biztosító felé, vagy feltételül szabják, hogy a kártyát előzetesen már használni kell az adott országban.
Az FBAMSZ tagvállalati adatai alapján az év első öt hónapjában megkötött utasbiztosítások átlagos díja naponta és személyenként a 850-900 forint közötti sávban mozgott. Az utazni vágyók tehát továbbra is igen kedvező feltételekkel gondoskodhatnak a biztonságukról.
Fontos az Európai Egészségbiztosítási Kártya, de vannak korlátai
Az Európai Unió országaiba szervezett utazások során az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) is csak utasbiztosítással kiegészítve nyújt teljes körű biztonságot. Ez a kártya értelemszerűen kizárólag az állami egészségügyi ellátással közvetlenül kapcsolódó költségeket fedezi. Nem téríti meg viszont az olyan kiadásokat, mint a betegszállítás, a hozzátartozók utazása vagy a poggyászkár, és nem biztosít a bajba jutott utasnak külföldön kiemelten fontos, 24 órás magyar nyelvű telefonos asszisztenciát sem.
Amennyiben a rászoruló utast magánszolgáltató intézményben látják el, a kártya az ellátást csak akkor fedezi, ha az adott szolgáltató szerződéses viszonyban áll a tagállam társadalombiztosítási szervével. Emellett számos országban az állami szolgáltatóknál is önrészt kell fizetni az ellátásért, egyes uniós államokban pedig visszatérítéses rendszer működik – vagyis az ellátás és a gyógyszerek költségeit a betegnek kell megelőlegeznie.
Amit mindenképp tudni kell az utasbiztosításról
Az utasbiztosítások döntő többségét ma már online kötik meg az ügyfelek, gyakran az utazás napján. Ez általában nem okoz problémát, de a biztosítók egy része szigorúan előírja, hogy azt még Magyarország területéről kell megkötni.
Általában nem biztosítható az a betegség, amely már az utazás előtt is fennállt, és a terhességgel kapcsolatos sürgősségi ellátást sem fedezi minden konstrukció. Emellett számos aktivitás (búvárkodás, hegymászás, rafting stb.) extrém sportnak minősülhet, amelyekre kiegészítő fedezetet kell kérni. Fontos tudni, hogy egyetlen biztosítónál sem köthető utasbiztosítás olyan országba vagy térségbe, amelyet a Külügyminisztérium háború vagy fegyveres zavargások miatt utazásra nem javasol. Ilyen terület jelenleg a szomszédos Ukrajna is, vagyis a kizárások miatt egy esetleges kárpátaljai látogatás kockázatait sem lehet biztosítással lefedezni.
Gyakran felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet a nagyobb értékű tárgyakkal. A poggyászbiztosítási feltételek eltérően szabályozzák az értékesebb eszközök (laptop, mobiltelefon, fényképezőgép, ékszer) védelmét, így ezekre is szükség lehet kiegészítő fedezetre.
„Az utasbiztosítások feltételei között igen jelentős eltérések lehetnek, ezért a szerződéskötés előtt mindenképpen célszerű biztosítási alkusz segítségével összehasonlítani a különböző ajánlatokat. Ma már az alkuszok összehasonlító felületein percek alatt magunk is elvégezhetjük ezt az összevetést. Az igényeinknek leginkább megfelelő utasbiztosítás kiválasztásával egyszerűen elérhetjük, hogy a nyári vakáció valóban a lehető legkisebb anyagi és szervezési kockázat mellett teljen” – foglalta össze Baksa Melinda, a FBAMSZ elnökségi tagja.
Sok magyar ezen bukhatja el a nyári nyaralását: egy rossz kattintás százezrekbe kerülhet
A nyári utazási szezon közeledtével ismét megszaporodtak az interneten a kedvező árú külföldi utakról szóló ajánlatok, az utazók azonban egyre nehezebben tudják megkülönböztetni a valóban megbízható szolgáltatókat a bizonytalan hátterű szervezőktől. Az online foglalási oldalak, közösségi médiás csoportok és informális utazásszervezések terjedése jelentősen átalakította a nyaralási piacot: ma már néhány kattintással bárki kínálhat külföldi utakat, miközben sok esetben kérdéses, hogy az utasokat milyen garanciák és jogi biztosítékok védik probléma esetén.
A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szerint az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy az utazók jelentős része továbbra sincs tisztában azzal, milyen alapvető ellenőrzéseket érdemes elvégezni foglalás előtt. A szervezet ezért a nyaralási szezon előtt külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a túl kedvező ajánlatok vagy a közösségi médiában szervezett utak komoly kockázatot jelenthetnek.