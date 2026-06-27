Románia aranybánya a magyar élelmiszeripar egyik fontos szereplőjének

Románia az Európai Unió legnagyobb tejtermelői közé tartozik, mégis tartósan importra szorul a tejipar és a fogyasztói piac ellátásához. Ennek egyik legnagyobb nyertese Magyarország: a román versenyhatóság friss ágazati jelentése szerint Magyarország 2014 és 2025 között a román tejtermék-import 67–78 százalékát adta, vagyis messze a legfontosabb külső beszállítója volt a román tejpiacnak.

Egy férfi tehenet fej, miközben a nap felkel az erdélyi, Szászfehéregyháza felett, falu, ahol III. Károly brit király is rendelkezik birtokkal. A román tejpiac a kisgazdaságok alacsony szintű együttműködése miatt is hátrányban van Fotó: AFP

A román–magyar tejpiaci kapcsolat úgy tűnik a keleti szomszédunk élelmiszerellátásának egyik meghatározó láncszeme. Miközben Románia évente mintegy 4,4 millió tonna nyerstejet állít elő, ennek csak körülbelül harmada jut el ipari feldolgozásba. Az ország nyerstejtermelésben az uniós tizedik helyen áll, a feldolgozók által begyűjtött tej mennyiségében azonban csak a 17. helyet foglalja el.

A hiány tehát nem elsősorban a romániai tej mennyiségéből fakad, hanem abból, hogy a termelés jelentős része nem kapcsolódik be stabilan az ipari értékláncba. A román tejgazdaságok mintegy háromnegyedében öt tejelő tehénnél is kevesebbet tartanak, ami korlátozza a gépesítést, a hűtési és gyűjtési infrastruktúra fejlesztését, valamint az állandó, szabványos minőségű szállítás lehetőségét. A román átlaghozam mindössze 3580 kilogramm tej tehénenként, szemben az uniós 8450 kilogrammos átlaggal.

Tejpiac: előny a magyaroknál - egyelőre!

Ez a szerkezeti gyengeség közvetlenül nyit teret a magyar beszállítóknak. A román feldolgozóknak és kereskedelmi láncoknak kiszámítható mennyiségre, folyamatos szállításra és egységes minőségre van szükségük, különösen a friss tej, a joghurtok, a savanyított tejtermékek, a sajtok, a vaj és a tejszín piacán. A magyar tejipar földrajzi közelsége, a fejlettebb feldolgozási háttér és az EU-n belüli akadálymentes kereskedelem miatt természetes beszállítói pozícióba került.

A román feldolgozóipar alapvetően alacsonyabb hozzáadott értékű termékekre épül. A fogyasztói tej éves termelése mintegy 387 ezer tonna, a joghurtot, kefirt, aludttejet és más savanyított termékeket magában foglaló kategória pedig további 231 ezer tonnát tesz ki. Ez a két termékkör a teljes román feldolgozás több mint 70 százalékát adja, miközben a magasabb hozzáadott értékű sajtok, vajak és tejszíntermékek kisebb súlyt képviselnek.