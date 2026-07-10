Nem férnek el az emberek, teljesen átalakul a második legnagyobb magyar város: egy nagyágyú is az elbírálók között, ezrek élete változhat meg
Debrecen újabb nagyszabású városfejlesztésre készül: a város déli részén található, közel 88 hektáros egykori majorsági területből egy teljesen új városközpontot alakítanának ki.
Az önkormányzat és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (DIF) már ki is írta azt a nyílt tervpályázatot, amelynek nyertese elkészítheti a fejlesztési koncepciót.
A beruházás célja nem csak új lakóövezet kialakítása, hanem egy olyan modern városrész létrehozása, amely hosszú távon Debrecen déli kapujává válhat. A tervek szerint
az új városközpont legalább 8500 ember lakhatását biztosíthatja, miközben akár 4000 új munkahely létrejöttét is kiszolgálja.
A repülőtér közelében épülhet fel az új városrész
A fejlesztési terület Debrecen déli részén, a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől északra helyezkedik el.
A Haon cikke szerint az elmúlt években a város ezen része látványos fejlődésnek indult. Ebben jelentős szerepet játszottak a Debrecenbe érkező nagy ipari beruházások, amelyek miatt egyre több vállalkozás és munkavállaló jelent meg a térségben.
A városban zajló nagyszabású fejlesztések középpontjában
- a CATL akkumulátorgyár és toborzási hulláma,
- valamint a BMW-gyárhoz kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztések határozzák meg.
- Ezzel párhuzamosan az Otthon Start Program jelentős, több mint 1500 új lakást érintő lakáspiaci boomot idézett elő a városban
Debrecen vezetése szerint már nem elegendő csupán új ipari területeket létrehozni: szükség van olyan lakó- és szolgáltatóövezetek kialakítására is, amelyek képesek kiszolgálni a növekvő népességet és a gazdaság bővülését.
A most meghirdetett tervpályázat nem egy konkrét épület vagy lakópark megtervezéséről szól. A feladat egy átfogó településfejlesztési koncepció elkészítése, amely meghatározza, hogyan épülhet be a közel 88 hektáros terület.
Komoly pályázat, jelentős díjazással
A tervpályázatot Debrecen önkormányzata és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. közösen hirdette meg. Az érdeklődők július 17-én helyszínbejáráson ismerhetik meg a terület adottságait, ezt követően kérdéseket tehetnek fel a kiírónak.
A pályaművek beadási határideje október 30., az eredményhirdetést pedig december 17-re tervezik.
A kiíró összesen nettó 25 millió forintot különített el a legjobb pályamunkák díjazására. A győztes pályázó 12 millió forintos fődíjat kap, de a további kiemelkedő munkákat is jutalmazzák: a díjak 3 millió forinttól kezdődnek, míg a hasznosnak ítélt, de nem nyertes koncepciók készítői 500 ezer forintos megvételi díjban részesülhetnek.
A pénzdíjnál azonban jóval nagyobb jelentősége van annak, hogy a tervpályázat nyertese később meghívást kap a részletes Mesterterv elkészítésére is.
Az önkormányzat ugyanis a pályázat lezárását követően hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít, amelyre a győztes tervezőt hívják meg. Ez azt jelenti, hogy ugyanaz a szakmai csapat dolgozhatja ki az egész városrész részletes fejlesztési tervét, amelynek koncepciója a legjobbnak bizonyul.
A pályázatot szakmai zsűri bírálja el. A bizottság tagja többek között Papp László polgármester, Gábor István főépítész, Jambrik Imre, a Hajdú-Bihar Vármegyei Építész Kamara alelnöke, Debrecen főkertésze, Kuhn András, valamint Dományi Bálint építész, aki korábban a Rákosrendező fejlesztési projektben is részt vett.
A városvezetés szerint a cél egy olyan korszerű, fenntartható és élhető városrész kialakítása, amely egyszerre biztosít új otthonokat, munkahelyeket és közösségi tereket, miközben szervesen kapcsolódik Debrecen meglévő szerkezetéhez.
Ha a tervek megvalósulnak, a déli városközpont az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb városfejlesztési projektjévé válhat Debrecenben.
Kerestük a debreceni önkormányzatot a déli városközpont fejlesztésének részleteiről, de cikkünk megjelenéséig nem válaszoltak megkeresésünkre. Amint válaszuk megérkezik, beszámolunk róla.