Nem férnek el az emberek, teljesen átalakul a második legnagyobb magyar város: egy nagyágyú is az elbírálók között, ezrek élete változhat meg

Debrecen újabb nagyszabású városfejlesztésre készül: a város déli részén található, közel 88 hektáros egykori majorsági területből egy teljesen új városközpontot alakítanának ki.

Minden megváltozhat Debrecenben / Fotó: Czeglédi Zsolt (illusztráció)

Az önkormányzat és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. (DIF) már ki is írta azt a nyílt tervpályázatot, amelynek nyertese elkészítheti a fejlesztési koncepciót.

A beruházás célja nem csak új lakóövezet kialakítása, hanem egy olyan modern városrész létrehozása, amely hosszú távon Debrecen déli kapujává válhat. A tervek szerint

az új városközpont legalább 8500 ember lakhatását biztosíthatja, miközben akár 4000 új munkahely létrejöttét is kiszolgálja.

A repülőtér közelében épülhet fel az új városrész

A fejlesztési terület Debrecen déli részén, a Debreceni Nemzetközi Repülőtértől északra helyezkedik el.

A Haon cikke szerint az elmúlt években a város ezen része látványos fejlődésnek indult. Ebben jelentős szerepet játszottak a Debrecenbe érkező nagy ipari beruházások, amelyek miatt egyre több vállalkozás és munkavállaló jelent meg a térségben.

A városban zajló nagyszabású fejlesztések középpontjában

Debrecen vezetése szerint már nem elegendő csupán új ipari területeket létrehozni: szükség van olyan lakó- és szolgáltatóövezetek kialakítására is, amelyek képesek kiszolgálni a növekvő népességet és a gazdaság bővülését.

A most meghirdetett tervpályázat nem egy konkrét épület vagy lakópark megtervezéséről szól. A feladat egy átfogó településfejlesztési koncepció elkészítése, amely meghatározza, hogyan épülhet be a közel 88 hektáros terület.

Komoly pályázat, jelentős díjazással

A tervpályázatot Debrecen önkormányzata és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. közösen hirdette meg. Az érdeklődők július 17-én helyszínbejáráson ismerhetik meg a terület adottságait, ezt követően kérdéseket tehetnek fel a kiírónak.