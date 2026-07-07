A magyar infláció elképeszti Európát: az élelmiszer még olcsóbb is lett
A júniusi éves infláció 1,7 százalék volt, míg havi összevetésben stagnáltak a fogyasztói árak – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorsjelentéséből. A maginfláció 2,0 százalékra, a nyugdíjas fogyasztóiár-index 1,4 százalékra, a harmonizált fogyasztóiár-index pedig 2,1 százalékra adódott.
Továbbra is a szolgáltatások drágulnak a leginkább
Az árak alakulását továbbra is elsősorban a szolgáltatások emelkedése befolyásolta. Ez a termékkör átlagosan 4,0 százalékkal drágult egy év alatt.
A legnagyobb mértékben a teherszállítás ára nőtt, 18,6 százalékkal. A színházjegyek 17,6 százalékkal, a külföldi üdülések 11,7 százalékkal, a postai szolgáltatások 9,6 százalékkal, a járműjavítás és -karbantartás 8,0 százalékkal, míg a testápolási szolgáltatások 7,3 százalékkal kerültek többe, mint egy évvel korábban. Az egészségügyi szolgáltatások ára 6,3 százalékkal emelkedett.
Varga Mihálynak egyelőre semmi nem állhatja útját: kedden akár egy újabb meglepetés is jöhet a magyar gazdaságból
Szokatlanul jól alakul az idei év az infláció szempontjából, amin a június sem változtatott. Kedden közli a Központi Statisztikai Hivatal a legújabb inflációs adatokat, amelyek az elemzők szerint továbbra is kedvező képet festhetnek a magyar gazdaság alapfolyamatairól. Az erős forint és az energiaárak gyors korrekciója után pedig aligha kérdés, Varga Mihály-vezette jegybank tovább faragja majd a hónap során az alapkamatot.
Jelentősen olcsóbb lett több alapélelmiszer
Az élelmiszerek ára összességében mindössze 0,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben, ugyanakkor a vendéglátási szolgáltatások nélkül számolva 2,4 százalékos árcsökkenést mért a KSH.
Látványosan csökkent több alapvető élelmiszer ára. A húskonzerv 26,9 százalékkal, a vaj és vajkrém 12,9 százalékkal, a sertéshús 10,9 százalékkal, a sajt 9,1 százalékkal, a tej 7,7 százalékkal, a tartósított hústalan ételek 7,3 százalékkal, a száraztészta pedig 6,7 százalékkal lett olcsóbb az egy évvel korábbinál.
Eközben egyes termékek és szolgáltatások tovább drágultak: a burgonya ára 7,6 százalékkal, a büféáruk és az eszpresszókávé 6,5-6,5 százalékkal, az éttermi étkezés 5,6 százalékkal emelkedett.
Infláció az energia árában: a gáz olcsóbb, az áram drágább lett
A háztartási energia ára összességében 2,3 százalékkal csökkent éves összevetésben. Ezen belül
- a vezetékes gázért 7,5 százalékkal kevesebbet kellett fizetni,
- ugyanakkor a villamos energia ára 2,3 százalékkal emelkedett.
A tartós fogyasztási cikkek átlagosan 1,9 százalékkal drágultak, a gyógyszerek és gyógyáruk ára 2,5 százalékkal nőtt, míg a járműüzemanyagok éves alapon 1,6 százalékkal kerültek többe.
Májushoz képest megállt az áremelkedés
Havi összevetésben a fogyasztói árak nem változtak. Az élelmiszerek átlagosan 0,2 százalékkal olcsóbbak lettek, elsősorban a friss zöldségek (–8,1 százalék), a tojás (–2,4 százalék), a vaj és vajkrém (–2,0 százalék), valamint a burgonya (–1,8 százalék) árcsökkenése miatt. A szolgáltatások ára ugyanakkor átlagosan 0,3 százalékkal emelkedett, míg a járműüzemanyagok ára nem változott.