Megütötték reggel az OTP-t, a forint piacán a friss inflációs adatot árazzák a kereskedők

Kemény üzenetváltással folytatódott az amerikai-iráni háború, emellett két kereskedelmi hajót is iráni találat ért a Hormuzi-szorosnál, borzolva a befektetők kedélyeit. A borúsabb nemzetközi hangulatban lefordultak kedd reggel a tőzsdék, és a forint is kisebb gyengüléssel kezdett a vártnál kedvezőbb hazai inflációs adatra reagálva.

Gyengén kezdett a forint, a tőzsdéken is elromlott a hangulat, az OTP zuhan / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A pesti tőzsdén is eséssel indult a kereskedés, a BUX index 0,6 százalékkal 142 695 pontra csökkent a nyitáskor. A vezető hazai részvények közül

az OTP árfolyama 1,2 százalékkal 46 360 forintra zuhant,

a Mol kurzusa 0,25 százalékkal 3928 forintra ereszkedett,

a Richter papírjai 0,1 százalékkal 12 290 forintra csorgtak le,

a Magyar Telekom jegyzése pedig 2676 forinton stagnált.

A nap során az iráni hírekre és a technológiai szektorra figyelnek a nemzetközi piacon a befektetők, míg itthon a friss inflációs adatot is emésztik a kereskedők.

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A KSH ma reggel közzétett adatai alapján a hazai infláció a várakozásokhoz képest is nagyobb mértékben mérséklődött, júniusban 1,7 százalékos volt a fogyasztói áremelkedés üteme, 0,2 százalékponttal alacsonyabb a Világgazdaság elemzői konszenzusában szereplő prognózisnál. A kedvező áremelkedési mutató a Varga Mihály vezette MNB számára is nagyobb mozgásteret ad a monetáris politika terén, a jegybank így várhatóan tovább faraghatja majd az alapkamatot a nyár folyamán.

A forint árfolyamát a kedvező inflációs mutató és a tegnap végrehajtott, óriási érdeklődés mellett zajlott három milliárd eurós devizakövény-kibocsátás sem mozgatta meg érdemben kedd reggel.