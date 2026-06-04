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MEKH

Kis önmérséklettel alacsony marad a rezsi, de könnyen elszabadulhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A forint erősödésének hatása megjelent a hazai lakossági áram- és gázárak euróban számolt bruttó végfelhasználó díjában, de a lényegen nem változtatott: az EU-un belül ismét e két hazai tarifa volt a legalacsonyabb. A rezsi azonban elszabadulhat, ha nagyon kilépünk az átlagfogyasztásként három és fél éve meghatározott mennyiségből.
VG
2026.06.04, 06:30

Európában májusban is átlagosan két és félszer magasabb volt a villamos energia bruttó végfelhasználói ára, mint Magyarországon, pontosabban Budapesten, mert az ezt kimutató, finn elemzés csak a fővárosokra vonatkozik. A kilowattóránként 9,76 eurócentes budapesti tarifa az Európai Unión belül a legalacsonyabb volt, Európa egészén belül pedig a második legalacsonyabb a 8,48 eurócenttel a rezsilistán legjobb helyre került Kijev mögött.

rezsi
Az alacsony magyar rezsi tartja legjobb pozícióját az EU-ban / Fotó: Németh András Péter

Azonban nagy a szórás a térségi árak között a VaasaETT adatai alapján. Bukarestben, Varsóba és Prágában még az uniós átlagnál is magasabb lett az egységár, a Baltikumban és Prágában az átlag körül, vagy kicsit alatta alakult, és csak néhány balkáni országban került érdemben az alá.

Egy kis túllépés még belefért

A magyarországi hatósági ár nagysága forintban számolva változatlan, mert befagyasztották a rezsicsökkentés után. Eurócentben viszont mozog kissé, mert követi a forint és az euró árfolyamának változását. A rezsicsökkentésen 2022-ben, az energiaválság hatásai miatt kissé szigorított a leköszönt kormány. Az ország új vezetése ígéretet tett az átvett rezsiszabályozás fenntartására, de nem szabad elfelejteni, hogy bár a vonatkozó törvénynek nincs időbeli korlátja, a szolgáltatást feltételeit évente felülvizsgálják.

Az említett szigorítás az volt, hogy 2022 augusztusa óta csak egy adott mennyiségű áram, illetve gáz fizethető ki a kedvezményes tarifával. Az azt meghaladó mennyiségért már egy magasabb, de szintén hatósági árat kell fizetni. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) ezért hónapra hónapra kiszámolja, mekkora átlagos egységárat fizet az a háztartás, amely 20 százalékkal több áramot, illetve gázt használ a kedvezményes áron vételezhető mennyiségnél. Az áram esetében márciusra 11,24 eurócent jött ki. 

Ez volt a budapesti rezsicsökkentett után a második legalacsonyabb uniós egységár.  

Összességében alig mozdult a májusi európai áramár az egy hónappal korábbihoz képest a lakosság számára, ahogyan viszonylag stabil maradt a szintje áprilisban is. A legnagyobb változást, 9 százalékos növekedést a stockholmi tarifa produkált, mert nőtt a tarifán belül a villamos energia ára. Ennek az volt az oka, hogy időjárási okokból csökkent az ország víz- és szélenergia-termelése, karbantartás miatt kisebb volt a nukleáris alapú áramtermelés is, az import viszont drágult – magyarázza a VaasaETT.

Viszont a brüsszeliek 5, az amszterdamiak és az oslóiak 3-3 százalékos egységárcsökkenést köszönhetnek az áramár módosulásának, ott ugyanis olcsóbb lett a villamos energia. Nőtt a megújuló alapú termelésük és idényjellegűen esett a kereslet.

Elszaladhat a hazai gázrezsi

Nagyjából változatlan volt – átlagosan 0,3 százalékkal esett – májusban a földgáz átlagos bruttó végfelhasználói ára a háztartások számára. Ebben a szegmensben azonban több és nagyobb kilengés volt. A  kilowattóránként 2,68 eurócentes kedvezményes budapesti tarifa az unión belül a legalacsonyabb volt. A MEKH által kalkulált 20 százalékos túllépéshez köthető egységár viszont a forint erősödése miatt magasabb lett a zágrábinál. Fontosabb, hogy a hazai rezsicsökkentett tarifának több mint a kétszeresét tette ki. Ez azt mutatja, hogy a hazai szabályozás jobban bünteti az átlagfogyasztásnál magasabb gázfelhasználást, mint az áramfelhasználást. Ezzel jobban ösztönöz a gázzal, mint az árammal történő takarékoskodásra.

Európán belül tartósan Kijevben a legolcsóbb a lakossági gáz, az egységár a budapestinek csak a kétharmada.

A magyarországi gáztarifa az uniósnak (és az európainak is) a negyedét sem éri el, a 20 százalékos felhasználástúllépéssel számolt ár pedig a felét sem. Térségünk lakossági gázárai az európai átlag alatt vannak. A prágai a legmagasabb, 10,44 eurócent, ami a hazainak mintegy négyszerese.

A legdurvább a rigai drágulás volt 12 százalékkal, mert drágult maga a gáz, nőtt az energiaadó és magasabb lesz az elosztás díja is a lett fővárosban.

  • A párizsi 7 százalékos növekedést egyedül a gáz, mint molekula áremelkedése okozta,
  • ahogyan a 6 százalékos tallinnit is.
  • A gáz olcsóbbodásának köszönhető viszont
  • a brüsszeli 9 százalékos,  
  • a berlini 8 százalékos
  • és az athéni 5 százalékos csökkenés.

Az átlagos végfelhasználói árak stabilizálódása a nagykereskedelmi piacok lenyugvására utal a finn elemzőcég szerint. Enyhült a geopolitikai kockázatok hatása.

A MEKH úgy számolt, hogy egy modellezett hazai háztartás villamosenergia- és földgázfogyasztásának költsége a jövedelmének 1,8 százalékát vitte le májusban. Ez a második legjobb európai érték volt Luxembourg 1,3 százaléka után. A legrosszabb, 5,5 százalékos érték Stockholmra jött ki. A modellezett háztartás

  • kétkeresős,
  • és évi 2200 kilowattóra áramot,
  • valamint évi 10 000 kilowattóra földgázt

használ. A teljes rezsinek vannak további, szinten befagyasztott tarifájú összetevői is, mindenekelőtt a víz és csatorna, a távfűtés, illetve a szemétszállítási díj.

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