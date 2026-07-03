Frasers Group - a titokzatos birodalom, amely bekebelezi a Hervist (is)
A brit kiskereskedelmi és befektetési vállalat, a Frasers Group felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét, ami újabb lépést jelent a cég közép- és kelet-európai terjeszkedésében. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz.
A Hervis üzletek még idén bezárnak
A tranzakció 2026 júniusában zárult le, miután a vevő megszerezte a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A Hervis üzletek még idén bezárnak, és a felvásárló új márkanév alatt nyitja újra azokat. A felvásárlás befejezése azt is jelenti, hogy a magyarországi és romániai Hervis áruházak megszűnnek. A brit cég ugyanis 2026 folyamán fokozatosan Sports Direct arculatra alakítja át ezeket az egységeket.
A Sports Directből lett kiskereskedelmi birodalom
A Frasers Group az Egyesült Királyság egyik legnagyobb kiskereskedelmi vállalata. A céget 1982-ben alapította Mike Ashley, aki egyetlen sportbolt megnyitásával kezdte vállalkozását. Az évtizedek során a Sports Direct az ország legnagyobb sportcikk-kereskedőjévé nőtte ki magát, majd a vállalat 2019-ben Frasers Group névre váltott, jelezve, hogy tevékenysége messze túlmutat a sportfelszerelések értékesítésén.
A londoni tőzsdén jegyzett cég ma már több mint 1500 üzletet működtet, mintegy 30 ezer embert foglalkoztat, éves árbevétele megközelíti az 5 milliárd fontot. A társaság többségi tulajdonosa továbbra is Mike Ashley, míg a vállalat operatív irányítását 2022 óta Michael Murray vezérigazgató látja el.
Nemcsak sportboltok tartoznak hozzájuk
A Frasers Group portfóliója jóval szélesebb a Sports Directnél. A céghez tartozik többek között:
- Sports Direct
- Flannels (prémium divat)
- Frasers (korábban House of Fraser áruházak)
- GAME videojáték-üzletlánc
- Evans Cycles kerékpárüzletek
- Jack Wills divatmárka
- USC divatüzletek.
Emellett számos ismert saját márkát is birtokol, köztük az Everlast, a Slazenger, a Lonsdale, a Karrimor, a Donnay és a Firetrap neveket. Ezek jelentős része a Sports Direct üzleteiben is kiemelt szerepet kap.
A Frasers Group ráadásul teljes hatalomátvételt hajtana végre a Hugo Bossnál, kivásárolva a többi részvényest. A britek arcpirítóan kevés prémiumot kínálnak a részvényekért, a befektetők szerint a Hugo Boss 2,7 milliárd eurónál jóval többet ér.
Ingatlanokba és márkákba is befektet
A Frasers üzleti modellje az elmúlt években jelentősen kibővült. A vállalat nemcsak kiskereskedelmi láncokat vásárol fel, hanem bevásárlóközpontokat, outletközpontokat és kereskedelmi ingatlanokat is. Emellett rendszeresen szerez részesedéseket ismert divat- és sportszergyártókban, illetve nehéz helyzetbe került kiskereskedelmi vállalatokban.
Digitális terjeszkedés és pénzügyi szolgáltatások: az új Frasers-modell
A Frasers Group az elmúlt években már nem csupán hagyományos kiskereskedelmi vállalatként működik. Jelentős hangsúlyt fektet az e-kereskedelem fejlesztésére: online áruházain keresztül több tucat országban értékesít, miközben egységes digitális platformot épít ki különböző márkái számára. Emellett pénzügyi szolgáltatásokkal is bővíti kínálatát. A vállalat saját fogyasztói finanszírozási megoldása, a Frasers Plus lehetővé teszi a vásárlók számára a részletfizetést, a hitelkeret használatát és különféle hűségkedvezmények igénybevételét. A cég célja, hogy a hagyományos bolti értékesítést, az online kereskedelmet és a pénzügyi szolgáltatásokat egyetlen, integrált vásárlói ökoszisztémába kapcsolja össze.
Miért fontos a Hervis felvásárlása?
A magyar és román Hervis megszerzésével a Frasers Group azonnal jelentősen növeli jelenlétét Közép- és Kelet-Európában. A két országban összesen 78 új üzlettel bővül a hálózata, miközben a Sports Direct már eddig is jelen volt a régióban.
Az osztrák SPAR-csoport tulajdonában lévő Hervis azért döntött az értékesítés mellett, mert Magyarországot és Romániát már nem tekintette stratégiai piacnak.
A vállalat a jövőben az osztrák, szlovén és horvát működésére kíván koncentrálni.
Mi várható a magyar piacon?
A Frasers korábbi közlései szerint a magyar Hervis-áruházak fokozatosan Sports Direct arculatot kapnak. A vásárlók várhatóan továbbra is megtalálják a legismertebb sportmárkákat, ugyanakkor a Frasers saját márkái – például az Everlast, a Slazenger vagy a Lonsdale – is nagyobb hangsúlyt kaphatnak.
A felvásárlás jól illeszkedik a brit vállalat hosszú távú stratégiájába: a Frasers olyan piacokon kíván növekedni, ahol gyorsan tud méretet szerezni meglévő üzlethálózatok átvételével, majd azokat saját márkái és üzleti modellje szerint alakítja át.
A Frasers Group megítélése vegyes, mert egyszerre tekintik egy rendkívül sikeres felvásárlás-orientált növekedési vállalatnak, és egy sok vitát kiváltó kiskereskedelmi szereplőnek. A Sports Direct korábbi működése kapcsán többször felmerültek munkaügyi aggályok, például az alacsony bérek, a rugalmas, de sokszor bizonytalan munkaszerződések, valamint a raktári és bolti körülmények miatt. Emellett a vállalat agresszív felvásárlási politikája is vitatott: gyakran olyan cégeket integrál, amelyek csődközeli helyzetben vannak, ami átmenetileg bizonytalanságot okoz a dolgozók és a márkák jövőjét illetően.
Összességében a Frasers Group ma az európai kiskereskedelem egyik legagresszívebben terjeszkedő szereplője: erős pénzügyi háttérrel rendelkezik, számos ismert márkát birtokol, és stratégiájának központi eleme a felvásárlásokon keresztüli növekedés.