Frasers Group - a titokzatos birodalom, amely bekebelezi a Hervist (is)

A brit kiskereskedelmi és befektetési vállalat, a Frasers Group felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét, ami újabb lépést jelent a cég közép- és kelet-európai terjeszkedésében. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz.

A Frasers Group felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét, ráadásul teljes hatalomátvételt hajtana végre a Hugo Bossnál/Fotó: NurPhoto via AFP

A Hervis üzletek még idén bezárnak

A tranzakció 2026 júniusában zárult le, miután a vevő megszerezte a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A Hervis üzletek még idén bezárnak, és a felvásárló új márkanév alatt nyitja újra azokat. A felvásárlás befejezése azt is jelenti, hogy a magyarországi és romániai Hervis áruházak megszűnnek. A brit cég ugyanis 2026 folyamán fokozatosan Sports Direct arculatra alakítja át ezeket az egységeket.

A Sports Directből lett kiskereskedelmi birodalom

A Frasers Group az Egyesült Királyság egyik legnagyobb kiskereskedelmi vállalata. A céget 1982-ben alapította Mike Ashley, aki egyetlen sportbolt megnyitásával kezdte vállalkozását. Az évtizedek során a Sports Direct az ország legnagyobb sportcikk-kereskedőjévé nőtte ki magát, majd a vállalat 2019-ben Frasers Group névre váltott, jelezve, hogy tevékenysége messze túlmutat a sportfelszerelések értékesítésén.

A londoni tőzsdén jegyzett cég ma már több mint 1500 üzletet működtet, mintegy 30 ezer embert foglalkoztat, éves árbevétele megközelíti az 5 milliárd fontot. A társaság többségi tulajdonosa továbbra is Mike Ashley, míg a vállalat operatív irányítását 2022 óta Michael Murray vezérigazgató látja el.

Nemcsak sportboltok tartoznak hozzájuk

A Frasers Group portfóliója jóval szélesebb a Sports Directnél. A céghez tartozik többek között:

Sports Direct

Flannels (prémium divat)

Frasers (korábban House of Fraser áruházak)

GAME videojáték-üzletlánc

Evans Cycles kerékpárüzletek

Jack Wills divatmárka

USC divatüzletek.

Emellett számos ismert saját márkát is birtokol, köztük az Everlast, a Slazenger, a Lonsdale, a Karrimor, a Donnay és a Firetrap neveket. Ezek jelentős része a Sports Direct üzleteiben is kiemelt szerepet kap.