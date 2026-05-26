Gázmaffia-ügy: piaci manipuláció miatt bírságolt az energiahatóság
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t. A hatóság 2024-ben kezdte el vizsgálni a kft-nek a szervezett földgázpiacon (a gáztőzsdén) történő nagykereskedelmét a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) rendelkezései alapján.
Trükközött a cég az ajánlataival
A vizsgálat során a MEKH jogsértést tárt fel, majd ezt követően piacintegritási eljárást indított. Az eljárás során a cég 2024-es kereskedési gyakorlatát több kereskedési nap esetében is szankcionálta
- a REMIT,
- az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) manipulációs magatartásokra vonatkozó útmutatója,
- valamint saját módszertana
alapján lefolytatott vizsgálat eredményeként. Megállapította, hogy a vizsgált kereskedési napokon a Hungaro Energy Kft. tevékenysége megsértette REMIT 5. cikkében foglalt nagykereskedelmi energiapiacok manipulációjára vagy ennek kísérletére vonatkozó tilalmat.
A piaci manipuláció során a cég megtévesztő vételi ajánlatokkal operált, amivel hamis vagy félrevezető jelzést adott a piacnak a földgáz, mint nagykereskedelmi energiatermék keresletéről.
A vizsgálat - többek között - megállapította, hogy a cég az ajánlatait gyakran az ajánlattétel után rövid időn belül törölte, ami arra mutat, hogy a Hungaro Energy Kft. kereskedésének hatása a piaci árak és a keresleti-kínálati viszonyok megtévesztő befolyásolása volt. A cég e gyakorlata nem elszigetelt, eseti jellegű, hanem ismétlődő, piaci manipulációra alkalmas magatartás volt. Az eljárásban a hivatal nyilatkozattételre és a szükséges dokumentumok benyújtására hívta fel a Hungaro Energy Kft-t, aminek a cég nem tett eleget.
A Hungaro Energynek 350 millió forintjába került a manipuláció
A REMIT piaci manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt, a jogszabályok által előírt mérlegelési szempontok figyelembevételével – különös tekintettel a szervezett kereskedési helyen elkövetett jogsértésre, a nagyszámú érintetti körre, valamint a megtévesztő árjelzések hatásaira -, a MEKH 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft-t.
Magyarországon a MEKH látja el a REMIT-ben meghatározott, nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, köztük
- a piaci szereplők európai nyilvántartásba vételét,
- a piacok működésének nyomon követését,
- az ellenőrzések és eljárások lefolytatását,
- a jogkövetkezmények alkalmazását,
- a hatóságok közötti együttműködés biztosítását,
- és szükség esetén az ACER helyszíni cselekményeinek koordinálását.
A hatósági tevékenységek célja a piaci visszaélések visszaszorítása, a nyílt és tisztességes verseny ösztönzése a belső villamosenergia- és gázpiacokon, az egyenlő versenyfeltételek biztosítása a piaci szereplők számára.
Nyilvános aatok szerint a kft. 2008 októberében jött létre, 2026 áprilsi 7-én pedig megkezdődött a felszámolása. Pécsi székhelyű, tuladjonosai feltehetően testvérek annak alapján, hogy a születési évük között csak néhány év van, a vezetéknevük azonos (Katics Viktor és Katics Ákos), ahogyan a lakcímük utcaneve és házszáma is. (A lakásé nem.) A kft. ellen 2024 októberében végrehajtást rendelt el a NAV Baranya Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának végrehajtási osztálya.