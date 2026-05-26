Gázmaffia-ügy: piaci manipuláció miatt bírságolt az energiahatóság

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a piaci manipulációra vonatkozó tilalom megszegése miatt 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft.-t. A hatóság 2024-ben kezdte el vizsgálni a kft-nek a szervezett földgázpiacon (a gáztőzsdén) történő nagykereskedelmét a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (REMIT) rendelkezései alapján.

A vétkes Hungaro Energy már felszámolás alatt áll/Fotó: marketlan / Shutterstock

Trükközött a cég az ajánlataival

A vizsgálat során a MEKH jogsértést tárt fel, majd ezt követően piacintegritási eljárást indított. Az eljárás során a cég 2024-es kereskedési gyakorlatát több kereskedési nap esetében is szankcionálta

a REMIT,

az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége (ACER) manipulációs magatartásokra vonatkozó útmutatója,

valamint saját módszertana

alapján lefolytatott vizsgálat eredményeként. Megállapította, hogy a vizsgált kereskedési napokon a Hungaro Energy Kft. tevékenysége megsértette REMIT 5. cikkében foglalt nagykereskedelmi energiapiacok manipulációjára vagy ennek kísérletére vonatkozó tilalmat.

A piaci manipuláció során a cég megtévesztő vételi ajánlatokkal operált, amivel hamis vagy félrevezető jelzést adott a piacnak a földgáz, mint nagykereskedelmi energiatermék keresletéről.

A vizsgálat - többek között - megállapította, hogy a cég az ajánlatait gyakran az ajánlattétel után rövid időn belül törölte, ami arra mutat, hogy a Hungaro Energy Kft. kereskedésének hatása a piaci árak és a keresleti-kínálati viszonyok megtévesztő befolyásolása volt. A cég e gyakorlata nem elszigetelt, eseti jellegű, hanem ismétlődő, piaci manipulációra alkalmas magatartás volt. Az eljárásban a hivatal nyilatkozattételre és a szükséges dokumentumok benyújtására hívta fel a Hungaro Energy Kft-t, aminek a cég nem tett eleget.

A Hungaro Energynek 350 millió forintjába került a manipuláció

A REMIT piaci manipuláció tilalmára vonatkozó rendelkezéseinek megsértése miatt, a jogszabályok által előírt mérlegelési szempontok figyelembevételével – különös tekintettel a szervezett kereskedési helyen elkövetett jogsértésre, a nagyszámú érintetti körre, valamint a megtévesztő árjelzések hatásaira -, a MEKH 350 millió forintos bírság megfizetésére kötelezte a Hungaro Energy Kft-t.