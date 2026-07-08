Nyilatkozatott tett a Duna Aszfalt új vezére a mohácsi Duna-híd megépítéséről: világos üzenetet küldött a Tisza-kormánynak, hogyan reagálnak, ha módosítják az ország egyik legnagyobb beruházását

Kerékgyártó Attila személyében egy tapasztalt építőmérnököt választott elnökének a Duna Aszfalt Zrt., ezzel a cégcsoport jövőjének az útját is kijelölve. A szakemberrel ennek kapcsán készített interjút a Magyar Építők. A beszélgetés több más téma mellett a mohácsi híd ügyét is érintette.

Az épülő mohácsi Duna-híd / Fotó: Világgazdaság

A portál felvetette, hogy Kerékgyártó mindjárt az első napján szembesülhetett azzal, hogy hurrikán szerű kritikák jelennek meg a társaság által kivitelezett mohácsi Duna-híd és az arra felhordó négysávos út projektje kapcsán.

„Az ország egyik legnagyobb építőipari beruházását végző szervezet vezetőjeként természetesnek gondolom, hogy az új kormány új vezetői áttekintik a beruházásokat. Ha módosítani akarnak, mi nyitottak vagyunk az együttműködésre” – jelentette ki a Duna Aszfalt új elnöke.

Sorsdöntő pillanathoz ért a mohácsi Duna-híd építése: most már nem lehet visszacsinálni, betolják az ezertonnás szörnyet a folyó fölé – fotók

Látványos szakaszába érkezett a mohácsi Duna-híd építése: a következő napokban megkezdik az első hatalmas hídív betolását a Duna fölé. A több ezer tonnás acélszerkezet mozgatása különleges mérnöki művelet, amely már a város számos pontjáról is jól látható lesz – számolt be róla a Mohácsi Hírek Facebook-oldal.

A helyi híroldal információi szerint a következő napokban megkezdődik az első hídív betolása a mederpillér irányába. A művelet nemcsak a beruházás szempontjából számít mérföldkőnek, hanem a helyiek számára is, hiszen most válik először igazán láthatóvá a készülő átkelő végleges formája.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban leszögezte, hogy a mohácsi hidat meg kell építeni, ugyanakkor a projekt műszaki tartalmát a lehető legnagyobb mértékben racionalizálni kell.