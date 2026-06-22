Sorsdöntő pillanathoz ért a mohácsi Duna-híd építése: most már nem lehet visszacsinálni, betolják az ezertonnás szörnyet a folyó fölé – fotók

Látványos szakaszába érkezett a mohácsi Duna-híd építése: a következő napokban megkezdik az első hatalmas hídív betolását a Duna fölé. A több ezer tonnás acélszerkezet mozgatása különleges mérnöki művelet, amely már a város számos pontjáról is jól látható lesz – írta a Mohácsi Hírek.

A modern hídépítés egyik legizgalmasabb művelete indul el a Mohácsi Duna-hídnál / Fotó: HSP Hídépítő Speciál Építőipari Kft. / Facebook

A Mohácsi Hírek információk szerint a következő napokban megkezdődik az első hídív betolása a mederpillér irányába. A művelet nemcsak a beruházás szempontjából számít mérföldkőnek, hanem a helyiek számára is, hiszen most válik először igazán láthatóvá a készülő átkelő végleges formája.

Óriási lendülettel halad a mohácsi Duna-híd építése

Az elsőként a helyére kerülő acélszerkezet a teljes híd hozzávetőleg egyharmadát teszi ki. Ha a munkálatok a tervek szerint haladnak, néhány napon belül már a Duna fölött magasodik majd a hatalmas ív, amely jelentősen megváltoztatja a folyópart látképét. A szerkezet a város több pontjáról, valamint a Duna-part számos szakaszáról is jól látható lesz.

Sokan azt gondolhatnák, hogy egy ekkora elemet óriásdarukkal emelnek a helyére, a valóság azonban ennél jóval összetettebb. A modern hídépítésben gyakran alkalmazzák az úgynevezett betolásos technológiát. Ennek lényege, hogy a több ezer tonnás acélszerkezetet speciális hidraulikus berendezések segítségével fokozatosan, rendkívül lassan mozgatják előre.

A folyamat során a már elkészült hídrész ideiglenes alátámasztásokon halad, miközben a mérnökök folyamatosan ellenőrzik a szerkezet mozgását, stabilitását és terhelését. A művelet elképesztő pontosságot követel meg.

Egy ilyen méretű acélszerkezet esetében már néhány milliméteres eltérés is komoly műszaki kihívást jelenthet, ezért minden mozzanatot részletes számítások és állandó mérések kísérnek.

A mostani szakasz azért is különösen fontos, mert eddig a beruházás jelentős része a háttérben zajlott. A szerelőtereken folyt az acélelemek összeállítása, a víz alatt pedig a pillérek és alapozások készültek. Ezek a munkák ugyan nélkülözhetetlenek voltak, de a nagyközönség számára kevésbé voltak látványosak.