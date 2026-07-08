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Hivatalos: a Fülöp-szigeteki kormány megtalálta a megoldást, mégis tud vendégmunkásokat küldeni Magyarországra – a Tisza-kormány nem zárt be egy kiskaput

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A vendégmunkás-szabályok szigorítása ellenére továbbra is érkezhetnek filippínó munkavállalók Magyarországra bizonyos jogcímeken. A Fülöp-szigeteki migránsmunkavállalók minisztériuma szerint az új szabályozás több kivételt is tartalmaz, miközben a külföldi toborzás sem állt le teljesen.
VG
2026.07.08, 07:54
Frissítve: 2026.07.08, 08:29

A magyar kormány döntése nyomán ugyan szigorodtak a harmadik országbeli munkavállalók alkalmazásának szabályai, de továbbra is maradtak olyan lehetőségek, amelyek révén külföldi – köztük filippínó – munkavállalók érkezhetnek Magyarországra –írta  a Sunstar nevű oldal.

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A Fülöp-szigeteki kormány megtalálta a megoldást, mégis tud vendégmunkásokat küldeni Magyarországra /Fotó: Hatlaczki Balázs

A Fülöp-szigeteki migránsmunkavállalók minisztériuma  szerint az új rendelet nem érinti a közvetlen foglalkoztatási konstrukciókat.

A tárca 35-2026-os számú tájékoztatója alapján a harmadik országbeli állampolgárok, így a filippínók foglalkoztatása továbbra is lehetséges munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel. 

Ennek feltétele többek között, hogy Magyarország vagy az Európai Unió visszafogadási megállapodást kössön az adott országgal, vagy az érintett állam rendelkezzen hivatalosan elismert szervezettel Magyarországon, amely garantálja állampolgárai visszatérését szabálytalanság esetén.

A minisztérium hangsúlyozta: az új szabályozás nem visszamenőleges hatályú, így nem érinti a június 5. előtt kiadott engedélyeket. Kivételt képeznek azok is, akik már rendelkeznek vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel vagy munkavállalási célú tartózkodási engedéllyel, illetve akiknek az engedélyhosszabbítási kérelmét eddig az időpontig benyújtották és a szükséges díjakat befizették.

Szintén nem vonatkozik az új szabály azokra az ügyekre, amelyek már folyamatban vannak, vagy amelyeket 2026. június 5-ig benyújtottak a magyar külképviseleteken.

Korábban a magyar kormány bejelentette, hogy 

több nem uniós ország – köztük a Fülöp-szigetek, Örményország és Grúzia – állampolgárai már nem foglalkoztathatók vendégmunkás-engedéllyel. 

Az iparági becslések szerint jelenleg mintegy 10 ezer filippínó dolgozik Magyarországon, főként a szolgáltató- és feldolgozóiparban.

Korábban a Világgazdaság is megírta: hiába hirdette meg a Tisza-kormány a vendégmunkásstopot, a külföldi toborzások alapján továbbra is keresnek munkavállalókat Magyarországra. Erről tanúskodnak a Fülöp-szigetek egyik legnagyobb munkaerő-kölcsönző és toborzó vállalata, a Peridot International Resources álláshirdetései.

Magyar Péter a választási kampány során többször is azt ígérte, hogy kormányra kerülésük esetén első intézkedéseik egyikeként, június 1-jétől vendégmunkásstopot vezetnek be. Ennek értelmében felfüggesztik az Európai Unión kívülről érkező, úgynevezett harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását.

A Tisza Párt álláspontja szerint a vendégmunkások jelenléte veszélyezteti a magyar munkavállalók munkahelyeit, emellett lefelé nyomhatja a béreket. Bár az Orbán-kormány az elmúlt években folyamatosan szigorította a harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit, a Tisza ennél is szigorúbb szabályozást tartott szükségesnek.

Ennek ellenére a Peridot International Resources hirdetései azt mutatják, hogy a Fülöp-szigetekről továbbra is folyamatos a magyarországi állások toborzása. A vállalat több különböző munkakörbe is keres jelentkezőket, valamennyi hirdetésben Magyarországot jelölve meg munkavégzési helyszínként.

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