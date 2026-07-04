A végóráit éli a magyar fesztiválpiac: dollármilliós sztárok, eltűnő rendezvények és egyre drágább jegyek – de most talán jön a feltámadás

Első ránézésre ellentmondásos a helyzet: soha nem volt ilyen drága fesztiválozni, mégis egymás után kerülnek nyomás alá a nagy rendezvények. A Balaton Sound tavaly kényszerpihenőre ment, a VOLT Fesztivál már korábban eltűnt a piacról, a Sziget mögött álló cég pedig tavaly is 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárt. A jegyértékesítésből származó bevétel 7,4 milliárd forintról 6,7 milliárdra csökkent, részben a Balaton Sound kiesése miatt, miközben maga a Sziget több mint egymilliárd forinttal növelte bevételeit. Vagyis a gond nem az, hogy nincs kereslet, hanem az, hogy a régi fesztiválmodell egyre drágábban működtethető.

Fesztiválozók / Fotó: Flashpop

A Sziget fesztivál, mint exportcikk

A Sziget kiérdemelte, hogy egy külön kategóriát képviseljen a magyar piacon. A rendezvény árazása érezhetően nem a magyar fiatalok pénztárcájához igazodik: a 2026-os teljes fesztiválbérlet például jelenleg 145 900 forint, a VIP-bérlet pedig már 232 900 forint. Ez logikus is, hiszen a Sziget nem egy egyszerű koncertsorozat, hanem elsősorban turisztikai exporttermékként funkcionál. Aki külföldről érkezik, nemcsak jegyet vesz, hanem szállást foglal, étterembe jár, taxizik, boltban vásárol, és napokra bekapcsolódik Budapest gazdaságába.

Sziget / Fotó: Joseph Okpako

A GKI adatai szerint, a Sziget esetleges elmaradása több mint 30 milliárd forintos közvetlen veszteséget okozhatna a magyar gazdaságnak. A hatás főként a turizmusban, a vendéglátásban és a kiskereskedelemben jelentkezne, a multiplikátorhatás pedig ennél is nagyobb kárt okozhatna.

A fesztivál hetében a budapesti szálláshelyek bevételei elérték a 7,9 milliárd forintot, ami 37 százalékos növekedést jelentett az előző héthez képest, a III. kerületben pedig a nemzetközi vendégéjszakák száma a tizennyolcszorosára nőtt.

Csakhogy pontosan ez a modell kezd összeomlani

A Sziget ereje egyben a gyengesége is. A külföldi közönség miatt képes magasabb jegyárakat érvényesíteni, de közben ugyanennek a nemzetközi piacnak a költségeit is kell kifizetnie. A headlinerek gázsijai euróban vagy dollárban mozognak, miközben a magyar jegyvásárlók jelentős része továbbra is forintban fizet. A nemzetközi koncertpiacon a fellépői díjak olyan szintre emelkedtek, hogy ma már a fesztiválok egyik legnagyobb kockázata nem az időjárás, hanem maga a line-up.