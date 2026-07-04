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fesztivál
belföld
Sziget

A végóráit éli a magyar fesztiválpiac: dollármilliós sztárok, eltűnő rendezvények és egyre drágább jegyek – de most talán jön a feltámadás

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar fesztiválpiac mára kőkemény gazdasági piramissá szakadt szét: a csúcson a nyugat-európai pénztárcákra szabott Sziget áll, alatta a magyar közönségből élő nagyfesztiválok küzdenek az áremelések határával, miközben a kisebb, közösségi alapú rendezvények sokszor stabilabbnak tűnnek, mint a világsztárokat felvonultató óriások. Érdekes kérdés, hogy vajon melyik fesztivál üzleti modelljének van több esélye a túlélésre?
Hajdu Gréta
2026.07.04, 19:00

Első ránézésre ellentmondásos a helyzet: soha nem volt ilyen drága fesztiválozni, mégis egymás után kerülnek nyomás alá a nagy rendezvények. A Balaton Sound tavaly kényszerpihenőre ment, a VOLT Fesztivál már korábban eltűnt a piacról, a Sziget mögött álló cég pedig tavaly is 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárt. A jegyértékesítésből származó bevétel 7,4 milliárd forintról 6,7 milliárdra csökkent, részben a Balaton Sound kiesése miatt, miközben maga a Sziget több mint egymilliárd forinttal növelte bevételeit. Vagyis a gond nem az, hogy nincs kereslet, hanem az, hogy a régi fesztiválmodell egyre drágábban működtethető.

Group of people having fun at music concert, fesztivál
Fesztiválozók / Fotó: Flashpop

A Sziget fesztivál, mint exportcikk

A Sziget kiérdemelte, hogy egy külön kategóriát képviseljen a magyar piacon. A rendezvény árazása érezhetően nem a magyar fiatalok pénztárcájához igazodik: a 2026-os teljes fesztiválbérlet például jelenleg 145 900 forint, a VIP-bérlet pedig már 232 900 forint. Ez logikus is, hiszen a Sziget nem egy egyszerű koncertsorozat, hanem elsősorban turisztikai exporttermékként funkcionál. Aki külföldről érkezik, nemcsak jegyet vesz, hanem szállást foglal, étterembe jár, taxizik, boltban vásárol, és napokra bekapcsolódik Budapest gazdaságába. 

Sziget Festival 2017
Sziget / Fotó: Joseph Okpako

A GKI adatai szerint, a Sziget esetleges elmaradása több mint 30 milliárd forintos közvetlen veszteséget okozhatna a magyar gazdaságnak. A hatás főként a turizmusban, a vendéglátásban és a kiskereskedelemben jelentkezne, a multiplikátorhatás pedig ennél is nagyobb kárt okozhatna.

A fesztivál hetében a budapesti szálláshelyek bevételei elérték a 7,9 milliárd forintot, ami 37 százalékos növekedést jelentett az előző héthez képest, a III. kerületben pedig a nemzetközi vendégéjszakák száma a tizennyolcszorosára nőtt.

Csakhogy pontosan ez a modell kezd összeomlani

A Sziget ereje egyben a gyengesége is. A külföldi közönség miatt képes magasabb jegyárakat érvényesíteni, de közben ugyanennek a nemzetközi piacnak a költségeit is  kell kifizetnie. A headlinerek gázsijai euróban vagy dollárban mozognak, miközben a magyar jegyvásárlók jelentős része továbbra is forintban fizet. A nemzetközi koncertpiacon a fellépői díjak olyan szintre emelkedtek, hogy ma már a fesztiválok egyik legnagyobb kockázata nem az időjárás, hanem maga a line-up. 

Iparági elemzések szerint a fesztiválbüdzsék egyik legnagyobb tétele a talent booking, vagyis az előadók lekötése; a Promotix korábbi kutatása szerint átlagosan a költségvetés 40 százaléka is erre mehet el.

Ariana Grande "Sweetener World Tour" - London
Ariana Grande / Fotó: Kevin Mazur

A legnagyobb nemzetközi sztárok esetében a kiszivárgott összegek már egészen más ligát mutatnak: Ariana Grande Coachelláért kapott fizetését korábban 8 millió dollárra becsülték két fellépésért. Ez nem azt jelenti, hogy egy magyar fesztivál ugyanilyen összegeket fizet, de jól jelzi, milyen globális licitversenyben kell mozognia annak, aki világsztárokat akar a plakátra tenni.

A Balaton Sound volt a figyelmeztető jel

A Balaton Sound kényszerpihenője azért fontos jelzés, mert éppen azt a modellt képviselte, amely a leginkább kitett a nemzetközi sztárinflációnak. Az elektronikus zenei és poppiacon a magyar szervezőknek nemcsak európai fesztiválokkal kell versenyezniük, hanem Las Vegas-i, dubaji vagy közel-keleti rendezvényekkel is. 

Egy magyar fesztivál forintalapú jegybevételből próbálja kitermelni azt, amit a globális szórakoztatóipar dollárban áraz.

A szervezők 2025-re gazdasági okokból jelentették be a kényszerpihenőt, és ez nem pusztán egy fesztivál eltűnését jelenti a naptárból, hanem annak a jele is, hogy a nagy nemzetközi produkciókra építő balatoni modell egyre nehezebben finanszírozható.

Közben a hazai fesztiváloknak sincs korlátlan mozgásterük

A második szinten álló fesztiválok – Campus, EFOTT, SZIN, Strand, SopronFest – más pályán játszanak. Ezek már nagy rendezvények, komoly szponzori háttérrel és több tízezres közönséggel, de nem szakadhatnak el teljesen a magyar vásárlóerőtől.

A különbség látványos: az EFOTT 2026-os háromnapos bérlete 38 900 forint, a diákbérlet 35 900 forint volt, a SZIN 2026-os bérlete pedig 56 990 forint. Ezek az árak már nem olcsók, de még mindig messze vannak a Sziget szintjétől. A hazai fesztiválok dilemmája éppen ez: ha nem emelnek árat, nem tudják követni a költségeket; ha túl sokat emelnek, elveszíthetik a saját közönségüket.

Sziget Music Festival on Obudai Island in Budapest
Fesztiválozók / Fotó: Alessandra Benedetti - Corbis

A Fishing on Orfű lehet a jobb üzleti modell?

Elsőre abszurdnak tűnik, de gazdasági szempontból a Fishing on Orfű sok tekintetben stabilabb modellnek látszik, mint a nagy nemzetközi fesztiváloké. Nem a legdrágább külföldi headlinerekre épít, hanem a közösségre, törzsközönségre és a korlátozott befogadóképességre. A nagyfesztiválok minden évben újra és újra versenyeznek a figyelemért: plakátokon, kampányokban, külföldi hirdetésekben és világsztárokban. A Fishing ezzel szemben nagyrészt hazai előadókat és lojalitást árul. A közönség nem egyszerűen jegyet vesz, hanem visszatér egy közösségbe. 

Ez üzletileg sokkal kiszámíthatóbb: alacsonyabb a marketingkényszer, kisebb a devizakitettség, és kevésbé függ attól, hogy éppen mennyit kér egy globális sztárügynökség.

Az Ozora a radar alatti exportbajnok

Az O.Z.O.R.A. szintén különös szereplője a piacnak. Nem egy mainstream fesztivál, mégis globális közönséget vonz. A résztvevők jelentős része külföldről érkezik, de nem azért, mert nemzetközi világsztárokat akar látni, hanem mert maga a fesztivál vált nemzetközi márkává. Az Ozora úgy működik exporttermékként, hogy közben kevésbé kiszolgáltatott a pop- és EDM-piac sztárgázsijainak. Itt nem az előadó a termék, hanem a közösségi élmény, a vizuális világ és a szubkultúra. 

Ezért lehet egy niche fesztivál bizonyos szempontból ellenállóbb, mint egy sokkal ismertebb, de drágábban működő tömegrendezvény.

Rock Am Ring 2025 - Atmosphere
Készpénzmentes fizetés / Fotó: Gina Wetzler

A fesztivál ma már fintech-laboratórium is

A fesztiválok gazdasága közben a pultoknál is átalakult. A készpénzmentes fizetés nemcsak kényelmi szolgáltatás, hanem üzleti kontrollrendszer. A Festipay 2025-ben közel 39 milliárd forint értékű tranzakciót bonyolított világszerte, Magyarországon pedig augusztus végéig csaknem 29 milliárd forint futott át a rendszerén.

Egy fesztivál ma már adatvezérelt vállalkozás is. A szervezők látják, melyik pultban mi fogy, mikor ugrik meg a forgalom, mennyit költ a közönség, és hogyan lehet optimalizálni a vendéglátást.

 A karszalagokon és digitális rendszereken keresztül nemcsak sört adnak el, hanem fogyasztási adatot is gyűjtenek.

Nem a fesztiválpiac omlik össze, hanem a régi modell

A magyar fesztiválpiac tehát nem eltűnőben van, inkább újrarendeződik. A régi modell, amely világsztárokra, folyamatos jegyáremelésre és egyre nagyobb produkciókra épült, egyre nehezebben finanszírozható. A Balaton Sound kényszerpihenője, a VOLT eltűnése és a Sziget veszteségei mind ugyanarra figyelmeztetnek: a méret önmagában már nem garancia a biztonságra.

A következő évek nyertesei azok lehetnek, akik kevésbé függenek a dollárban fizetett sztárfizetésektől, pontosan ismerik a közönségüket, és olyan élményt kínálnak, amelyért az emberek nemcsak egyszer, hanem évről évre visszatérnek.

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