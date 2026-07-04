Nagy horderejű alkotmánymódosítás érkezik: Magyar Péter délután minden részletet ismertet

A mai napon a kormány nevében benyújtom az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását. 16 órakor bejelentés a részletekről – írta Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Magyar Péter ma benyújtja az Országgyűlésnek az Alaptörvény 17. módosítását/Fotó: NurPhoto via AFP

Az Alaptörvény módosításának ígérete csütörtökön hangzott el

A miniszterelnök a csütörtöki kormányzati tájékoztatón elmondta: a kormány tárgyalta a beérkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. Közölte: a kormány és a Tisza-frakció még nem hozta meg végleges döntését, de a nagy többség szigorítást kért. Példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra vagy 12 évről 8 évre rövidítését. Voltak olyanok is, pár százalék, akik kritikát fogalmaztak meg és jogállami garanciákat akarnak látni – tette hozzá Magyar Péter.

"Várhatóan nagy változás e területen nem lesz" – közölte, de nem akarta prejudikálni sem a kormány, sem a frakció döntését, türelmet kért a végleges javaslatig.

A kormányfő elmondta: rengeteg kérés érkezett, és volt ilyen vállalásuk is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek, ezt is még ebben az alaptörvény-módosításban rendezik. Magyarországon a 21. században nem földesurakra, nem főispánokra, nem oligarchákra, hanem modern európai államra van szükség – fogalmazott.

Reményét fejezte ki, hogy a régi táblák még megvannak. Jelezte: nemcsak alaptörvényt kell módosítani, hanem több mint száz jogszabályt a főispánok átnevezése miatt. Az egész kormányhivatali rendszert is átalakítják az ősz folyamán, a szakhatóságok sok helyen önállóvá válnak, feladatok visszakerülnek oda ahol voltak, hogy valódi munkát lehessen végezni valódi felelősségi körrel.

Az alkotmánybírák esetében is lesz változás az alaptörvényben, eszerint hat évre lehet majd választani őket a mostani 12 év helyett – közölte. Emellett újraválaszthatóak lesznek egyszer.

Jelezte: abban hisznek, hogy ilyen hosszú időre nem helyes kinevezni sem alkotmánybírót, sem más tisztségviselőket. Hat év a leghosszabb idő, ami belátható és nem köti meg előre a következő kormányok és az ország kezét.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az alaptörvény-módosítás társadalmi egyeztetésére 23 ezernél több észrevétel érkezett, ezeket mesterséges intelligencia segítségével értékelték. A visszajelzők 90 százaléka egyetértő véleményt írt – tette hozzá.

Azt mondta: ugyanakkor most egy átmeneti intézkedésről van szó, később lesz egy hosszú alkotmányozási folyamat. Az emberek világosan ismerték a választás előtt a Tisza javaslatait, és ennek tudatában hatalmazták fel ilyen mértékben a pártot a kormányzásra – jelentette ki.