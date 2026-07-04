Új szabály jön a 100 ezres iskolakezdési támogatásnál – itt vannak a részletek

Úgy módosítják a jogszabályokat, hogy a százezer forintos iskolakezdési támogatás adómentes legyen, és ne lehessen végrehajtás alá vonni – közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán.

Új szabály jön a 100 ezres iskolakezdési támogatásnál / Fotó: Unsplash

Kármán András Facebook-bejegyzésében azt írta:

nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak.

Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent a számukra.

„Nemcsak arra vagyok büszke, hogy a Tisza választási kampányban tett vállalását sikerült megvalósítani, hanem arra is, hogy mindezt – az előző kormánytól örökölt – nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani” – fogalmazott a politikus.

A jelenlegi tervek szerint gyermekenként összesen 100 ezer forint támogatás jár a jogosultaknak, azonban azt két részletben folyósítják: augusztusban 50 ezer forint készpénzben, novemberben pedig további 50 ezer forint értékű utalvány formájában.

A támogatás nem minden családnak jár. Az eddigi bejelentések szerint az alábbi csoportok részesülhetnek belőle:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek,

egyszülős családok,

tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő családok,

sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeket nevelő családok.

Az első részletet, 50 ezer forintot, augusztus 24-ig utalja majd a Magyar Államkincstár, ez már a tanév kezdete előtt ilyen módon fel is használható majd a szükséges eszközök beszerzésére.

A második részletet – 50 ezer forint – novemberben, utalvány formájában kapják meg a családok, amit továbbra is az iskoláztatásra lehet felhaszálni.

Magyar Péter korában úgy fogalmazott, hogy az elmúlt évtizedekben Magyarországon elvált egymástól a nehéz sorsú, valamint a biztonságban élő gyermekek valósága

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy cél a segítségnyújtással együtt az, hogy elérjék, egyetlen gyermek se érezze kevesebbnek magát a többieknél, amikor iskolába megy, és ha ez teljesül, a támogatás eléri célját.