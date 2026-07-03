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fegyver
Dimitrij Medvegyev
Finnország

Botrány: atomcsapással fenyegetett meg egy NATO-tagállamot az orosz vezető – Dimitrij Medvegyevnél megint elszakadt valami

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Finnország az orosz nukleáris fegyverek lehetséges célpontjai közé került, miután módosította a nukleáris fegyverekre vonatkozó szabályozását – erről írt csütörtökön az X közösségi oldalon Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese. Medvegyev arra reagált, hogy a finn parlament megszüntette a nukleáris fegyverek behozatalának tilalmát.
VG - MTI
2026.07.03, 07:54

Bejegyzésében Medvegyev úgy fogalmazott a finn parlament döntésére reagálva, hogy Finnország számára ennek az a következménye, hogy az ország felkerült az orosz nukleáris fegyverek potenciális célpontjainak listájára. „Finnország feloldotta a nukleáris fegyverek behozatalára vonatkozó tilalmat. Mit változtat ez a finnek számára? Mindössze egy apróságot: az országuk mostantól felkerült az orosz nukleáris fegyverek céljainak listájára. Örvendj Finnország, sikerült elérned a biztonság csúcsát!” – írta a bejegyzésben.

Dmitrij Medvegyev, finn parlament
Dimitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese a finn parlament döntésére fenyegető bejegyzésben reagált közösségi oldalán
Fotó: AFP

Feloldotta a teljes nukleáris tiltást a finn parlament

A finn parlament június 17-én fogadta el annak az 1980-as években született törvénynek a módosítását, amely korábban teljes mértékben tiltotta a nukleáris robbanóeszközök importját, előállítását, birtoklását és alkalmazását – számol be arról az MTI. 

Az új szabályozás meghatározott kivételeket tesz lehetővé a nukleáris robbanóeszközök behozatalára, szállítására és birtoklására, amennyiben az Finnország védelmét, a NATO kollektív védelmét vagy más védelmi együttműködést szolgál. 

A jogszabály ugyanakkor továbbra is tiltja az ilyen fegyverek fejlesztését, gyártását és az ezekhez kapcsolódó kutatási tevékenységeket.

Dimitrij Medvegyev több alkalommal fogalmazott meg fenyegető üzeneteket nyugati országok olyan lépései kapcsán, melyet Oroszország-ellenesnek értékel. Például az orosz-ukrán háború kapcsán tavaly úgy kontextualizált, hogy „a Nyugat gyakorlatilag teljes körű háborút vív Oroszország ellen, így Moszkvának is ennek megfelelő választ kell adnia”.

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