Nagyokat nevetnek Európán a kínaiak, de egy pillanat alatt begurulhatnak – „ha nem adnánk el nekik légkondicionálókat, akkor mit mondanának?"
Az európai kereskedelmi tárgyalók szerint Kína túl sok áruval árasztja el Európát. A kínai állami média kommentátorai azonban erős kárörömmel mutatnak rá, hogy van legalább egy termék, amelyből az európaiak kifejezetten többet szeretnének importálni: a légkondi. A kínai gyártók a légkondicionáló piac meghatározó szereplői, már májusban 40-60 százalékkal növelték európai exportjukat.
Ha Kína nem adna el légkondicionálókat, vajon az európai urak továbbra is ennyire szenvedélyesen beszélnének a "túlkapacitásról"?
– állt a Yuyuantantian nevű, a CCTV állami televízióhoz köthető közösségimédia-fiók szerdán megjelent kommentárjában.
Kína a légkondicionáló piac meghatározó szereplője
Amellett, hogy Kína gyártja a világ legtöbb okostelefonját, elektromos autóját és napelemét, a légkondicionáló-piacon is meghatározó szereplő. A Nemzetközi Kereskedelmi Központ (International Trade Center) adatai szerint
a világ légkondicionáló-exportjának mintegy 40 százaléka Kínából származik.
Az európai háztartásoknak csupán körülbelül egyötödében van légkondicionáló, ami a jelenlegi hőhullám idején komoly problémát jelent a kontinensen. A China News Service állami hírügynökség által a közösségi médiában újraközölt videó kiemelte ezt az alacsony arányt, majd bemutatott videón egy kínai sertéstelepet, amelyben légkondicionáló működött.
Az európaiak igyekeznek lehűteni otthonaikat, ami kedvez a kínai háztartásigép-gyártóknak – például a Mideának, a Haiernek és a Gree-nek –, amelyek régóta próbálják növelni globális piaci részesedésüket.
A kínai vámadatok szerint
- a Kínából Franciaországba exportált légkondicionálók értéke májusban 57 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a mintegy 26 millió dollárt.
- Spanyolországba az export 41 százalékkal, körülbelül 71 millió dollárra emelkedett – és ez még a júniusi rekordmeleg előtt történt, de a hőmérséklet akkor is rendszeresen elérte a 37-38 fokot.
Kereskedelmi vita
Az európai kereskedelmi tárgyalók azzal vádolják Pekinget, hogy túl sok olcsó árut szállít Európába, ami károsítja a helyi iparágakat. Idén május végéig Kína exportja az Európai Unióba éves összevetésben 16 százalékkal nőtt, megközelítve a 254 milliárd dollárt; globális szinten majdnem elérte a 20 százalékos növekedést.
Az EU és Kína jelenleg kereskedelmi tárgyalásokat folytat, miközben Brüsszel új védőintézkedések bevezetésével fenyegetőzik. Az EU szerint a pekingi támogatások tisztességtelen előnyt biztosítanak a kínai iparnak. Kína ezt visszautasítja, és azt állítja, hogy a kereskedelmi egyensúlytalanságért nem a politikája felelős, hanem az, hogy vállalatai erős versenytársak - írja a Wall Street Journal.
Az európai piacra terveznek
A Midea PortaSplit nevű légkondicionálója különösen keresett Európában. A készüléket kifejezetten az európai piac igényeihez tervezték: könnyen, szakember nélkül is telepíthető, miközben megfelel az európai városokban általános, szigorú építési előírásoknak. A Midea a Hszinhua állami hírügynökségnek azt nyilatkozta, hogy ebben a hónapban 100 konténernyi PortaSplit légkondicionáló érkezik Európába. Azt is közölték, hogy a Franciaországba, Spanyolországba, Németországba és az Egyesült Királyságba irányuló
légkondicionáló-eladásai 2026-ban több mint 70 százalékkal nőttek az előző évhez képest.
Párizs 17. kerületének polgármestere, Geoffroy Boulard nemrég 50 légkondicionálót vásárolt a helyi iskolák számára, miután az egyik épületben a hőmérséklet meghaladta a 43 fokot – erről egy június 24-én egy közösségi platformon közzétett videóban számolt be. Az általa beszerzett légkondicionálókat a Haier gyártotta.
Futószalagon vásárolják fel a márkaneveket a kínaiak
A Haier az elmúlt évtizedekben számos külföldi márkát is felvásárolt, például:
- GE Appliances-t, az amerikai General Electric háztartásigép-üzletágát – 2016-ban.
- a Candy-t, egy olasz háztartásigép-gyártót pedig – 2018-ban.
Ennek köszönhetően sok Európában vagy Amerikában forgalmazott készülék mögött is a Haier áll, még akkor is, ha nem Haier márkanéven értékesítik. A Midea és a Gree szintén kínai vállalatok: a világ egyik legnagyobb klíma- és háztartásigép-gyártója. A Gree Electric pedig szintén a világ legnagyobb gyártói közé tartozik, különösen erősek a klímatechnikai piacon.