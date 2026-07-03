Nagyokat nevetnek Európán a kínaiak, de egy pillanat alatt begurulhatnak – „ha nem adnánk el nekik légkondicionálókat, akkor mit mondanának?"

Az európai kereskedelmi tárgyalók szerint Kína túl sok áruval árasztja el Európát. A kínai állami média kommentátorai azonban erős kárörömmel mutatnak rá, hogy van legalább egy termék, amelyből az európaiak kifejezetten többet szeretnének importálni: a légkondi. A kínai gyártók a légkondicionáló piac meghatározó szereplői, már májusban 40-60 százalékkal növelték európai exportjukat.

Légkondicionáló piac: már májusban 40-60 százalékkal nőtt a kínai import / Fotó: Hans Lucas via AFP

Ha Kína nem adna el légkondicionálókat, vajon az európai urak továbbra is ennyire szenvedélyesen beszélnének a "túlkapacitásról"?

– állt a Yuyuantantian nevű, a CCTV állami televízióhoz köthető közösségimédia-fiók szerdán megjelent kommentárjában.

Kína a légkondicionáló piac meghatározó szereplője

Amellett, hogy Kína gyártja a világ legtöbb okostelefonját, elektromos autóját és napelemét, a légkondicionáló-piacon is meghatározó szereplő. A Nemzetközi Kereskedelmi Központ (International Trade Center) adatai szerint

a világ légkondicionáló-exportjának mintegy 40 százaléka Kínából származik.

Az európai háztartásoknak csupán körülbelül egyötödében van légkondicionáló, ami a jelenlegi hőhullám idején komoly problémát jelent a kontinensen. A China News Service állami hírügynökség által a közösségi médiában újraközölt videó kiemelte ezt az alacsony arányt, majd bemutatott videón egy kínai sertéstelepet, amelyben légkondicionáló működött.

Az európaiak igyekeznek lehűteni otthonaikat, ami kedvez a kínai háztartásigép-gyártóknak – például a Mideának, a Haiernek és a Gree-nek –, amelyek régóta próbálják növelni globális piaci részesedésüket.

A kínai vámadatok szerint

a Kínából Franciaországba exportált légkondicionálók értéke májusban 57 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a mintegy 26 millió dollárt.

Spanyolországba az export 41 százalékkal, körülbelül 71 millió dollárra emelkedett – és ez még a júniusi rekordmeleg előtt történt, de a hőmérséklet akkor is rendszeresen elérte a 37-38 fokot.

Kereskedelmi vita

Az európai kereskedelmi tárgyalók azzal vádolják Pekinget, hogy túl sok olcsó árut szállít Európába, ami károsítja a helyi iparágakat. Idén május végéig Kína exportja az Európai Unióba éves összevetésben 16 százalékkal nőtt, megközelítve a 254 milliárd dollárt; globális szinten majdnem elérte a 20 százalékos növekedést.