Egészségügyi várólisták: Hegedűs Zsolt fontos feladatot kapott Magyar Pétertől – itt az új határidő

A Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározat szerint a kabinet célja, hogy érdemben csökkenjenek a várakozási idők mind a járóbeteg-, mind a fekvőbeteg-ellátásban – írja az Index.

Kormányhatározat: az egészségügyi miniszternek programot kell kidolgoznia a várólisták csökkentésére (illusztráció)

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Kormányhatározat: csökkenteni kell a váróslistákat, ezt kell kidolgoznia az egészségügyi miniszternek

A határozat szerint ennek érdekében Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter feladata egy olyan intézkedési program kidolgozása, amely részletesen bemutatja a várólisták csökkentéséhez szükséges lépéseket, valamint az ellátási kapacitások bővítésének lehetőségeit.

A tervezetnek tartalmaznia kell a megvalósításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a kapacitásfejlesztés mértékét és módját, továbbá a végrehajtáshoz szükséges költségvetési források igényét.

A programot a miniszternek 2026. augusztus 15-ig kell a kormány elé terjesztenie.

Miként egy korábbi felmérésből kiderült, az egészségügyi várólisták hossza jelentős szempont a magyarok egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségében. Míg emiatt a szempont miatt sokan elégedetlenek a szolgáltatásokkal, az orvosokba és más egészségügyi szakemberekbe vetett bizalom töretlen.