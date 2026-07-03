Deviza
EUR/HUF353,36 -0,18% USD/HUF308,55 -0,43% GBP/HUF412,37 -0,21% CHF/HUF384,62 -0,15% PLN/HUF82,47 -0,07% RON/HUF67,45 -0,26% CZK/HUF14,6 -0,12% EUR/HUF353,36 -0,18% USD/HUF308,55 -0,43% GBP/HUF412,37 -0,21% CHF/HUF384,62 -0,15% PLN/HUF82,47 -0,07% RON/HUF67,45 -0,26% CZK/HUF14,6 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX142 443,16 +0,49% MTELEKOM2 658 -0,08% MOL3 880 +2,06% OTP46 730 +0,04% RICHTER12 110 0% OPUS364,5 -0,14% ANY7 850 +0,64% AUTOWALLIS143 0% WABERERS5 080 +2,56% BUMIX9 346,89 +0,34% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 025,43 +0,25% BUX142 443,16 +0,49% MTELEKOM2 658 -0,08% MOL3 880 +2,06% OTP46 730 +0,04% RICHTER12 110 0% OPUS364,5 -0,14% ANY7 850 +0,64% AUTOWALLIS143 0% WABERERS5 080 +2,56% BUMIX9 346,89 +0,34% CETOP4 717,54 +1,62% CETOP NTR3 025,43 +0,25%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kereskedelmi lánc
sport
Hervis
tranzakció

Hivatalos: bezárnak Magyarországon a Hervis-üzletek – teljesen új arculatot és nevet kap a sportáru-kereskedelmi lánc

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A brit kiskereskedelmi és befektetési vállalat, a Frasers Group felvásárolta a Hervis romániai és magyarországi sportszer-kiskereskedelmi tevékenységét, ami újabb lépést jelent a cég közép- és kelet-európai terjeszkedésében. Az ügylet összesen 78 üzletet érint: Romániában 49, Magyarországon pedig 29 Hervis-áruház kerül az új tulajdonoshoz. A tranzakció 2026 júniusában zárult le, miután a vevő megszerezte a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A Hervis üzletek még idén bezárnak, és a felvásárló új márkanév alatt nyitja újra azokat.
VG
2026.07.03, 06:32
Frissítve: 2026.07.03, 06:34

A felvásárlás befejezése azt is jelenti, hogy a magyarországi és romániai Hervis áruházak megszűnnek. A brit cég ugyanis 2026 folyamán fokozatosan Sports Direct arculatra alakítja át ezeket az egységeket. A Sports Direct az Egyesült Királyság piacvezető sportáru-kereskedelmi márkája, melynek hétszáz üzlete van hazájában valamint Európában. Pontos átalakítási menetenndet egyelőre nem közölt a vállalat.

Spar Holding and Hervis press conference
Még az idén megújulnak a jelenlegi magyarorsági Hervis üzletek is és Sports Directs néven nyílnak újra
Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A Hervis dolgozóit is átveszi a vállalat, a kínálat bővítését ígéri a Frasers Group

„Ez a felvásárlás tovább erősíti a Frasers Group regionális jelenlétét a sportszer-kiskereskedelmi piacon, és jól illeszkedik a cég portfóliójába, amelynek része a Sports Direct márka is. A Sports Direct az elmúlt évben dinamikus terjeszkedést hajtott végre Romániában” – idézi a román Economedia gazdasági portál cikkében a vállalatot.

Az új tulajdonos átveszi az üzleteket és a munkavállalókat, biztosítva a működés folytonosságát. A megszokott termékkínálat mellett a vásárlók új márkákkal is találkozhatnak, amikor 2026-ban megkezdődik az átalakulás

 – ezt Dalnoki Balázs, a Hervis vezérigazgatója nyilatkozta korábban.

A tranzakció jogi lebonyolításában a CMS ügyvédi iroda működött közre mind Romániában, mind Magyarországon. A tanácsadás kiterjedt 

  • a 78 üzletet érintő, több joghatóságra kiterjedő átvilágításra és a tranzakció strukturálására, 
  • a szerződéses dokumentáció tárgyalására és aláírására, 
  • valamint a szabályozási és versenyjogi hatóságoknál a felek képviseletére.

Az ügylet értékét sem korábban, sem a mostani alkalommal nem hozta nyilvánosságra egyik fél sem.

Tavaly ősz óta ismert, hogy a Hervis márkaként eltűnik a magyar piacról

A Világgazdaság oldalán tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy eladja magyarországi és romániai leányvállalatait a Hervis sportáru-kereskedelmi lánc. Az eddig a SPAR Austria vállalathoz tartozó lánc  Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el, ám ezzel együtt is 43 millió euró veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a megelőző évben. A mostani tranzakció nem érinti az ausztriai, horvátországi és szlovéniai működést.

A magyar sportáru-piacra új belépőként 2026-ban a kanadai hátterű Lululemon érkezett meg.

Kapcsolódó

Mozaik

Mozaik
2347 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu