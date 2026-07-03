Hivatalos: bezárnak Magyarországon a Hervis-üzletek – teljesen új arculatot és nevet kap a sportáru-kereskedelmi lánc

A felvásárlás befejezése azt is jelenti, hogy a magyarországi és romániai Hervis áruházak megszűnnek. A brit cég ugyanis 2026 folyamán fokozatosan Sports Direct arculatra alakítja át ezeket az egységeket. A Sports Direct az Egyesült Királyság piacvezető sportáru-kereskedelmi márkája, melynek hétszáz üzlete van hazájában valamint Európában. Pontos átalakítási menetenndet egyelőre nem közölt a vállalat.

Még az idén megújulnak a jelenlegi magyarorsági Hervis üzletek is és Sports Directs néven nyílnak újra

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A Hervis dolgozóit is átveszi a vállalat, a kínálat bővítését ígéri a Frasers Group

„Ez a felvásárlás tovább erősíti a Frasers Group regionális jelenlétét a sportszer-kiskereskedelmi piacon, és jól illeszkedik a cég portfóliójába, amelynek része a Sports Direct márka is. A Sports Direct az elmúlt évben dinamikus terjeszkedést hajtott végre Romániában” – idézi a román Economedia gazdasági portál cikkében a vállalatot.

Az új tulajdonos átveszi az üzleteket és a munkavállalókat, biztosítva a működés folytonosságát. A megszokott termékkínálat mellett a vásárlók új márkákkal is találkozhatnak, amikor 2026-ban megkezdődik az átalakulás

– ezt Dalnoki Balázs, a Hervis vezérigazgatója nyilatkozta korábban.

A tranzakció jogi lebonyolításában a CMS ügyvédi iroda működött közre mind Romániában, mind Magyarországon. A tanácsadás kiterjedt

a 78 üzletet érintő, több joghatóságra kiterjedő átvilágításra és a tranzakció strukturálására,

a szerződéses dokumentáció tárgyalására és aláírására,

valamint a szabályozási és versenyjogi hatóságoknál a felek képviseletére.

Az ügylet értékét sem korábban, sem a mostani alkalommal nem hozta nyilvánosságra egyik fél sem.

Tavaly ősz óta ismert, hogy a Hervis márkaként eltűnik a magyar piacról

A Világgazdaság oldalán tavaly novemberben számoltunk be arról, hogy eladja magyarországi és romániai leányvállalatait a Hervis sportáru-kereskedelmi lánc. Az eddig a SPAR Austria vállalathoz tartozó lánc Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Horvátországban és Romániában 227 üzletével több mint 490 millió euró bruttó árbevételt ért el, ám ezzel együtt is 43 millió euró veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a megelőző évben. A mostani tranzakció nem érinti az ausztriai, horvátországi és szlovéniai működést.

A magyar sportáru-piacra új belépőként 2026-ban a kanadai hátterű Lululemon érkezett meg.