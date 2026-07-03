Donald Trump fellélegezhet: egyre sűrűbb a forgalom a Hormuzi-szorosban, de a veszély nem múlt el

A tengeri adatokat gyűjtő Signal platform hétnapos mozgóátlaga szerint a Perzsa-öbölbe belépő és onnan távozó, nyomon követhető hajóáthaladások száma a konfliktus nagy részében napi egy-kettő között mozgott, július 1-jére azonban napi nyolcra emelkedett. A világ egyik legnagyobb konténerhajózási társasága, a Hapag-Lloyd pedig csütörtökön közölte a Financial Times-szal, hogy a korábban a Perzsa-öbölben rekedt négy hajója már elhagyta a térséget. Versenytársa, a Maersk pedig arról számolt be, hogy két hajója a múlt héten haladt át a szoroson. A forgalom növekedése a hajótulajdonosok bizalmát jelzi az amerikai-iráni tűzszünettel kapcsolatban, bár a Hormuzi-szoroson való áthaladással kapcsolatos kockázatok nem szűntek meg teljesen.

A hajótulajdonosok bizalmát jelzi az amerikai-iráni konfliktus rendezése kapcsán, hogy egyre több hajó kel át a Hormuzi-szoroson, az elmúlt hétben a forgalom a többszörösére nőtt a korábbinak

Fotó: Amr Alfiky / Reuters

Kockázatot vállalnak vagy bizakodók a hajótulajdonosok – egyre több hajó halad át a Hormuzi-szoroson

Irán ugyan a múlt héten, az Egyesült Államokkal kötött, a békemegállapodást előkészítő dokumentum aláírása óta két hajót is megtámadott, a Lloyd’s List Intelligence adatai szerint a június 28-ával zárult héten – a GPS-jeladójukat kikapcsoló, úgynevezett „sötét” hajóutakat is beleszámítva – összesen 258 áthaladást regisztráltak a Perzsa-öbölbe be- és kifelé. Ez jelentős emelkedés a márciusban indult válság első hetében mért 41 áthaladáshoz képest.

Bár az áthaladások száma még mindig jóval elmarad a háború előtti szinttől, az adatok azt mutatják, hogy az üzemeltetők igyekeznek kihasználni a viszonylagos nyugalmat:

egyrészt kivezetik a Perzsa-öbölben rekedt hajókat,

másrészt profitálnának a továbbra is magas fuvardíjakból.

Amerikai, katari és iráni tisztviselők kedden és szerdán Dohában tárgyaltak a Hormuzi-szoros helyzetéről, ám kevés jel utalt arra, hogy érdemi előrelépés történt volna a vízi út teljes újranyitása felé.

A konfliktus kitörése előtt a világ olaj- és földgázszállításának mintegy egyötöde haladt át a Hormuzi-szoroson, ahol naponta átlagosan körülbelül 135 hajó közlekedett.

„Nagyon nehéz megmondani, hogy ez a növekvő bizalom jele, vagy egyszerűen arról van szó, hogy egyre többen vállalják a kockázatot” – mondta a helyzetről Jakob Larsen, a világ legnagyobb hajótulajdonosi szövetsége, a BIMCO biztonsági vezetője. Hozzátette:

egy hajózási társaság döntése nemcsak a biztonsági kockázatoktól függ, hanem attól is, mekkora veszteséget okoz, ha egy hajó hosszabb ideig vesztegel.

Előbb-utóbb sok hajótulajdonos hajlandó nagyobb kockázatot is vállalni annak érdekében, hogy veszteglő hajója újra a vizeken hajózhasson és árut fuvarozzanak azzal.