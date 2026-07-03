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Monacoi robbantás: azonosították a gyanúsítottat, aki felrobbantott egy ukrán oligarchát

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Azonosították a monacói csomagbombás merénylet feltételezett elkövetőjét, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A merényletben súlyosan megsérült a szankciókkal sújtott, ukrán származású milliomos üzletember, Vadim Jermolajev, valamint élettársa és fia.
VG
2026.07.03, 06:54

A monacói ügyészség közlése szerint azonosították annak a csomagbombás merényletnek a feltételezett elkövetőjét, amely hétfő este súlyos sérüléseket okozott egy ukrán származású, ciprusi állampolgársággal rendelkező milliomos üzletembernek, Vadim Jermolajevnek, valamint két családtagjának. A gyanúsított ellen elfogatóparancsot adtak ki, és még csütörtök este Interpol-vörös körözést kezdeményeztek.

A monacói ügyészség közlése szerint azonosították a csomagbombás merénylet feltételezett elkövetőjét
A monacói ügyészség közlése szerint azonosították a csomagbombás merénylet feltételezett elkövetőjét/Fotó: Valery Hache/AFP

A merénylet elkövetője egy nő lehet

A francia Le Figaro és a BFMTV értesülései szerint a térfigyelő kamerák felvételei alapján a gyanúsított egy fekete halászsapkát viselő személy, aki feltehetően nő, de férfinak próbálta álcázni magát. Stéphane Thibault monacói főügyész ezt hivatalosan nem erősítette meg, ugyanakkor péntekre sajtótájékoztatót hirdetett az ügy részleteiről - írja a Guardian.

Az ügyész kiemelte a monacói rendőrség, valamint a nemzetközi rendészeti és igazságügyi együttműködés szerepét, amelynek köszönhetően rövid idő alatt sikerült azonosítani a feltételezett elkövetőt. Az ügyben emberölési kísérlet és több más bűncselekmény gyanújával indult nyomozás, amelyet három vizsgálóbíró felügyel.

A merénylet hétfő este történt: egy ismeretlen személy egy csomagot hagyott egy, a francia határ közelében található társasház bejáratánál. Röviddel később a csomagban elhelyezett robbanószerkezet működésbe lépett, amikor egy házaspár és 13 éves gyermekük belépett az épületbe.

A monacói hatóságok hivatalosan nem nevezték meg a sérülteket, de több, egymástól független forrás szerint a célpont Vadim Jermolajev volt. A fiú könnyebb sérülésekkel került egy nizzai gyermekkórházba, míg a két felnőttet életveszélyes állapotban szállították a nizzai egyetemi kórházba. Szerdára a férfi állapota már stabilizálódott, élettársa azonban továbbra is súlyos állapotban volt.

Jermolajev legalább 2021 óta Monacóban él. Ukrajna 2023 decemberében szankciókat vezetett be ellene, mert a vádak szerint a 2014-ben Oroszország által annektált Krímben folytatott üzleti tevékenységet, és még a 2022-es teljes körű orosz invázió után is adót fizetett az orosz hatóságoknak. Egy AFP-nek nyilatkozó forrás szerint az üzletembernek számos ellensége volt szülővárosában, a kelet-ukrajnai Dnyipróban, ahol vagyonát az építőiparban szerezte.

A robbantás nagy visszhangot váltott ki Monacóban, amelyet általában a világ egyik legbiztonságosabb államaként tartanak számon, és amely a nemzetközi elit egyik kedvelt lakóhelye.

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