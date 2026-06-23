Rendkívüli fordulat: Magyarország máris megakasztotta Ukrajna uniós csatlakozását, teljesen váratlan, ami kedden történt – Zelenszkij botrányt csaphat
Magyarország egyelőre megakadályozta, hogy az Európai Unió továbblépjen Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak következő szakaszába. A döntés miatt veszélybe kerülhet Kijev ambiciózus terve, amely szerint már július közepéig megnyitnák az összes tárgyalási fejezetet.
Újabb akadályba ütközött Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamata, miután Magyarország kedden megakadályozta egy fontos közös uniós dokumentum elfogadását. A Politico információi szerint hazánk egyedüli tagállamként ellenezte annak a levélnek a kiküldését, amely az Európai Tanács és az Európai Bizottság felé rögzítette volna a 27 tagállam közös álláspontját a következő tárgyalási szakasz megnyitásáról.
Ukrajna bicskája megint beletört Magyarországba
A dokumentum elfogadásához valamennyi tagállam egyhangú támogatására volt szükség, így Magyarország vétója elegendőnek bizonyult a folyamat ideiglenes leállításához. Az ügyet várhatóan a jövő héten ismét napirendre veszik.
A fejlemény azért különösen jelentős, mert Ukrajna és Moldova alig néhány nappal korábban fontos mérföldkőhöz érkezett. Június 15-én az uniós tagállamok egyhangúlag jóváhagyták az első hivatalos tárgyalási fejezet megnyitását mindkét ország számára. A két csatlakozási folyamat politikailag összekapcsolódik, ezért egyik ország sem tud érdemben előrehaladni a másik nélkül.
Kijev eredetileg rendkívül gyors menetrendet szeretett volna. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes korábban arról beszélt, hogy Ukrajna már július közepéig megnyitná mind a hat tárgyalási klasztert, vagyis az uniós csatlakozás legfontosabb fejezeteit.
A mostani magyar ellenállás azonban komoly veszélyt jelenthet erre az ütemtervre.
A magyar kormány álláspontja szerint nem célszerű túl gyorsan haladni a tárgyalásokkal. A múlt heti brüsszeli uniós csúcstalálkozón Budapest már elérte, hogy a záródokumentumból kikerüljön az a megfogalmazás, amely szerint Ukrajna EU-tagsági folyamatát „a lehető leghamarabb” kellene előmozdítani.
Magyar Péter miniszterelnök a csúcstalálkozó után újságíróknak arról beszélt, hogy nem tartja helyesnek az összes tárgyalási klaszter egyidejű megnyitását. Indoklása szerint az első fejezet megnyitása még nagyon friss döntés, emellett rossz üzenetet küldene azoknak a nyugat-balkáni országoknak, amelyek már évek, sőt egyes esetekben évtizedek óta várnak az uniós csatlakozásra.
A kormányfő külön megemlítette Szerbiát, Albániát, Montenegrót és Észak-Macedóniát, amelyek hosszú ideje dolgoznak az uniós tagság feltételeinek teljesítésén. Budapest szerint nem lenne igazságos, ha Ukrajna kiemelt politikai támogatás miatt gyorsított pályán haladhatna előttük.
Erről nem beszélt Magyar Péter, ez történt valójában az EU-csúcson: Magyarország elbukott 2 milliárd euró uniós pénzt – Orbán Viktor hiába mondta meg, mit kell tenni
Bóka János egészen másként látja a brüsszeli eseményeket, mint a kormányfő. Az EU-csúcs szerinte három fehér zászlót hozott Magyarország részéről, ami egyebek között 2 milliárd euróba került.