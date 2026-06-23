Rendkívüli fordulat: Magyarország máris megakasztotta Ukrajna uniós csatlakozását, teljesen váratlan, ami kedden történt – Zelenszkij botrányt csaphat

Magyarország egyelőre megakadályozta, hogy az Európai Unió továbblépjen Ukrajna és Moldova csatlakozási tárgyalásainak következő szakaszába. A döntés miatt veszélybe kerülhet Kijev ambiciózus terve, amely szerint már július közepéig megnyitnák az összes tárgyalási fejezetet.

Újabb vitát váltott ki az Európai Unió bővítése, miután Magyarország egyedüliként ellenezte a csatlakozási folyamat felgyorsítását / Fotó: Anadolu via AFP

Újabb akadályba ütközött Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási folyamata, miután Magyarország kedden megakadályozta egy fontos közös uniós dokumentum elfogadását. A Politico információi szerint hazánk egyedüli tagállamként ellenezte annak a levélnek a kiküldését, amely az Európai Tanács és az Európai Bizottság felé rögzítette volna a 27 tagállam közös álláspontját a következő tárgyalási szakasz megnyitásáról.

Ukrajna bicskája megint beletört Magyarországba

A dokumentum elfogadásához valamennyi tagállam egyhangú támogatására volt szükség, így Magyarország vétója elegendőnek bizonyult a folyamat ideiglenes leállításához. Az ügyet várhatóan a jövő héten ismét napirendre veszik.

A fejlemény azért különösen jelentős, mert Ukrajna és Moldova alig néhány nappal korábban fontos mérföldkőhöz érkezett. Június 15-én az uniós tagállamok egyhangúlag jóváhagyták az első hivatalos tárgyalási fejezet megnyitását mindkét ország számára. A két csatlakozási folyamat politikailag összekapcsolódik, ezért egyik ország sem tud érdemben előrehaladni a másik nélkül.

Kijev eredetileg rendkívül gyors menetrendet szeretett volna. Tarasz Kacska ukrán miniszterelnök-helyettes korábban arról beszélt, hogy Ukrajna már július közepéig megnyitná mind a hat tárgyalási klasztert, vagyis az uniós csatlakozás legfontosabb fejezeteit.

A mostani magyar ellenállás azonban komoly veszélyt jelenthet erre az ütemtervre.

A magyar kormány álláspontja szerint nem célszerű túl gyorsan haladni a tárgyalásokkal. A múlt heti brüsszeli uniós csúcstalálkozón Budapest már elérte, hogy a záródokumentumból kikerüljön az a megfogalmazás, amely szerint Ukrajna EU-tagsági folyamatát „a lehető leghamarabb” kellene előmozdítani.

Magyar Péter miniszterelnök a csúcstalálkozó után újságíróknak arról beszélt, hogy nem tartja helyesnek az összes tárgyalási klaszter egyidejű megnyitását. Indoklása szerint az első fejezet megnyitása még nagyon friss döntés, emellett rossz üzenetet küldene azoknak a nyugat-balkáni országoknak, amelyek már évek, sőt egyes esetekben évtizedek óta várnak az uniós csatlakozásra.