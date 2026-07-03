Hiába hirdette meg a vendégmunkásstopot a Tisza-kormány, továbbra is bőszen toborozzák a vendégmunkásokat Magyarországra a külföldi szervezetek. Az egyik legnagyobb Fülöp-szigeteki munkaerőkölcsönző- és toborzó vállalat, a Peridot International Resources Facebook oldalán az elmúlt egy hónapban csaknem fél tucat álláshirdetés jelent meg, amelyekben kivétel nélkül Magyarország szerepel célállomásként. Többek között állattenyésztésekbe, gyárakba keresnek munkásokat, de akad olyan hirdetés is, amelyben masszőröket és autószerelőket toboroznak.

Színház volt az egész: hiába a vendégmunkásstop, özönlenek Magyarországra a Fülöp-szigetekiek, itt a bizonyíték – így trükközik a Tisza-kormány

Fotó: ANP via AFP

Színház volt az egész: hiába a vendégmunkásstop, özönlenek Magyarországra a Fülöp-szigetekiek, itt a bizonyíték – így trükközik a Tisza-kormány

Magyar Péter a kampány során többször is ígéretet tett arra, hogy amint kormányra kerülnek, első intézkedésként – június 1-jétől – vendégmunkásstopot vezetnek be, vagyis felfüggesztik az EU-n kívülről érkező, ún. harmadik országbeli állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását. Bár az Orbán-kormány az elmúlt években folyamatosan szigorította a feltételeket, a Tisza Párt még ennél is drákóibb szabályok mellett érvelt, mivel szerintük a vendégmunkások veszélyt jelentenek a magyar munkavállalók munkahelyeire, illetve letörik a bérüket.

A kormányfő ígérete ellenére a kabinet azonban kicsúszott a saját maga által megjelölt határidőből és csak június 5-én jelent a kormányrendelet, amelynek értelmében a munkaerő-kölcsönző cégek a jövőben már nem alkalmazhatják azt a gyorsított eljárást, amely korábban lehetővé tette munkavállalók toborzását a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Grúziából. A már benyújtott kérelmeket ugyanakkor még a korábbi szabályok alapján bírálják el.

Munkalehetőség Magyarországon

– ezzel a címmel még június 30-án is jelent meg hirdetés az 1,6 milliós követőtáborral rendelkező Peridot International Facebook-oldalán. Bár az nem derül a posztból, hogy pontosan hova kerestek munkavállalókat, az igen, hogy autószerelőket toboroznak, a munkakör népszerűségére utal, hogy a bejegyzést 1300-an lájkolták.

Csizmadia Gábor, a Magyar Munkaerő-kölcsönzők Országos Szövetségének társelnöke a Világgazdaságnak megerősítette, hogy a június 5-én megjelent kormányrendelet nem korlátozza teljes egészében a Fülöp-szigeteki munkások behozatalát.

A jogszabály kifejezetten a vendégmunkás engedélyekről szól, az idegenrendészeti törvény ugyanis több engedélytípust különít el, köztük a vendégmunkás-tartózkodási engedélyt, illetve a foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyt. Ez utóbbiak továbbra is elérhetők, és az új szabályozás nem változtatta meg őket. Ennek eredményeként a külföldi munkavállalók továbbra is legálisan érkezhetnek Magyarországra munkavállalási célú engedéllyel, bár a kérelmezési folyamat jelentősen szigorúbb és időigényesebb.

Igazából bármely cég, ha szeretne behozni foglalkoztatási céllal munkavállalót a Fülöp-szigetekről, annak tudomásom szerint nincsen akadálya

– mondta Csizmadia Gábor. Hozzátette azt is, hogy mintegy 120-130 ezer külföldi vendégmunkás tartózkodik Magyarországon, bár volt olyan kormnyzati kommunikáció, hogy ebből 70-80 ezer a Fülöp-szigetekről érkezett, ez az állítás nem állja meg a helyét, amit azzal magyarázott, hogy 18 minősített munkaerő-kölcsönző cég van nyilvántartásban, ezeknek a cégeknek pedig 39 000 fő a statisztikai létszáma. Így becslésük szerint 25-30 ezer minősített munkaerő-kölcsönző által behozott vendégmunkás tartózkodhat Magyarországon, az összes többi külföldi munkavállaló közvetítőkön keresztül került be az országba és kerülbe ma is. Tehát lényegében a szabályozás csak a magyar munkaerő-kölcsönzőkre korlátozódik, őket zárja ki a vendégmunkások toborzásából.