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Túl az álomhatáron a BUX, az OTP sem enged a minden napra egy rekord elvéből

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Alaposan megnyomta pénteken az utolsó fél órát a BUX. Emelkedett az összes blue chip. A Mol volt az igazi motor, de az OTP javította meg történelmi rekordját.
Murányi Ernő
2026.07.03, 17:29
Frissítve: 2026.07.03, 17:39

Az Egyesült Államok szombati 250. születésnapjára (függetlenség napja) tekintettel pénteken ki sem nyitó amerikai tőzsdék támogatása híján is jó hangulat uralkodott az európai parketteken. A frankfurti DAX például 0,7 százalékkal emelkedett a pesti tőzsdezárás előtti percekben, míg a párizsi CAC40 0,3 százalékkal nőtt.

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Túl az álomhatáron a BUX, az OTP sem enged a mindennapra egy rekord elvéből / Fotó: Móricz Sabján Simon

A vártnál gyengébb amerikai munkaerőpiaci adatok csütörtökön enyhítették a befektetők kamatemelési aggályait, és még pénteken is felértek egy nyugtatóval. 

Reggel azonban elsősorban a dél-koreai és japán tőzsdék egyértelmű emelkedése adott lendületet Európának is, miután az ottani mesterséges intelligencia által vezérelt rali a hét korábbi napjain megtorpant. 

A pesti börze még Frankfurton is túltett, a BUX zárásra 0,93 százalékkal, 143 072 pontig száguldott, ami szédületes új rekord. 

Még annyit, hogy egész nap pluszban volt a tőzsdemutató, ám az utolsó fél óra hozta el a döntő fordulatot, akkor lépte át az index határozottan a 143 000 pontos lélektani határt, mellyel már napok óta viaskodott. 

BUX részvényindex
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Az azonnali részvényforgalom meghaladta a 14,9 milliárd forintot.

A blue chipek közül az OTP árfolyama 0,5 százalékkal, 46 920 forintig lőtt ki, azaz csütörtök után pénteken is rekordot döntött a legnagyobb magyar bank.

 OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 46 920 HUF 0 / +0,45 %
Forgalom: 10 397 770 940 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol kurzusa pedig nem kevesebb, mint 2,89 százalékkal, 3910 forintig száguldott, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára 72 dollár alatt stagnált.

 MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 3 910 HUF 0 / +2,89 %
Forgalom: 2 808 960 828 HUF
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Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter záróára is 0,7 százalékkal, 12 190 forintra nőtt. 

 RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 12 190 HUF 0 / +0,66 %
Forgalom: 791 966 800 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 2670 forinton búcsúzott a kereskedéstől, ami 0,4 százalékkal múlta felül előző délutáni záróárát.

 MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 2 670 HUF 0 / +0,38 %
Forgalom: 438 635 596 HUF
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Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

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 A forint a kora délutáni nagy menet után, melynek során az euró jegyzése 352,80 forint alá is bekukkantott, némileg visszavett a tempóból és a BÉT kicsengetésére 353,4 forintig jött vissza az európai közös deviza kurzusa.

 

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