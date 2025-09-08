Deviza
Mutatjuk a világ 10 legolcsóbb országát

A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider (InterNations) tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a tíz legolcsóbb úti cél közül öt délkelet-ázsiai ország. Ám meglepő, hogy egyetlen európai ország sem került fel a listára.
VG
2025.09.08, 14:13
Frissítve: 2025.09.08, 14:54

Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legolcsóbb országai a betelepülők számára. Az elemzés figyelembe veszi a külföldiek életének minden aspektusát, a letelepedéstől kezdve a mindennapi megélhetési költségekig.

Vietnam már az ötödik egymást követő éve a legvonzóbb célpont a külföldiek számára. Fotó: Shutterstock
Vietnám már az ötödik egymást követő éve a legvonzóbb célpont a külföldiek számára / Fotó: Shutterstock

Ez a világ tíz legolcsóbb országa a külföldiek számára 2025-ben:

  1. Vietnám 
  2. Kolumbia
  3. Panama
  4. Kína
  5. Thaiföld
  6. Indonézia
  7. Fülöp-szigetek
  8. Mexikó
  9. Malajzia
  10. Brazília

A kutatás további részletei az Origo oldalán olvashatók.

Az InterNations a felmérés résztvevőit arra kérte, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket: 

  • az általános megélhetési költségek és
  • a pénzügyi helyzetük terén, valamint
  • annak alapján, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme elegendő-e a kényelmes élethez.

Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte. Idén 46 úti cél szerepel a listán.

