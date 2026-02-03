A magyar cégvezetők a legoptimistábbak a régióban

A megkérdezett magyarországi vállalatok 44 százaléka nettó árbevételének emelkedésére számít az idén, 35 százalék stabil árbevétellel számol, mindössze a cégek tizede kalkulál bevétele csökkenésével, ami közel azonos az egy évvel korábbival - derült ki a Randstad 2026 HR Trends című kutatásából.

Szinte minden megkérdezett magyar cég ad idén béremelést, ám annak mértéke általában kisebb lesz, mint amilyen tavaly volt / Fotó: Mr. Ashi. Sae Yang / Shutterstock

A tavaly a negyedik negyedévben zajlott felmérésben 434, különböző iparágakban működő vállalat felsővezetőit kérdezték. A résztvevők 64 százaléka nemzetközi, 14 százaléka országos méretű, 22 százaléka helyi cég volt. A kutatásban a Randstad az Evalueserve piackutató és elemző céggel működött együtt.

Régiós összevetésben a magyar vállalatok a legoptimistábbak. A cseh és a román piacon alacsonyabb a bevétel növekedését várók aránya, rendkívül magas bizonytalanság mellett. Romániában mindössze a cégek harmada, Csehországban pedig kevesebb, mint kétötöde számít árbevétele növekedésére 2026-ban - igaz, utóbbi piacon így is meghaladják a 2025-ös értéket. Romániában 9 százalékkal csökkent 2025-höz képest azok aránya, akik növekedést várnak, ezek a cégek a bevétel stabilizálódását várók táborát erősítik, amely közel ezzel azonos mértékben nőtt. Mindkét piacon rendkívül magas a bizonytalanok aránya - közölték.

A bérköltségek jelentik a legnagyobb üzleti kihívást idén is: a magyar vállalatok 70 százaléka vélekedett így.

A működési költségek emelkedését 2025-höz képest többen azonosították kihívásként, 52 százalék a korábbi 46 százalékhoz képest. Ugyanakkor a legmarkánsabban azok aránya nőtt, akik a kereslet csökkenését tekintik üzleti kockázatnak: 48 százalék, ami 13 százalékos emelkedés a tavalyihoz képest.

A kutatás szerint a létszámtervek 2026-ban visszafogott képet mutatnak:

a cégek csupán 26 százaléka tervez bővítést, 12 százaléka leépítést, míg 17 százaléka nem pótolja a távozó munkavállalókat, 45 százalék változatlan létszámmal tervez.

A toborzási aktivitás leginkább az IT, az üzleti szolgáltató és az energetikai szektorban erős, míg a termeléshez, logisztikához és ügyfélszolgálathoz kötődő területeken csökken a kereslet. 2026-ra 4 százalékkal, 77 százalékra nőtt azok aránya, akik az üzleti növekedés miatt létszámbővítést terveznek - közölték.