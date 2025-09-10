Kiderült, hogy mely országokban lehet a legdrágábban megélni

Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legkevésbé megfizethető országai a betelepülők számára.

Ausztrália: Ebben az országban az egyik legdrágább a megélhetés / Fotó: Shutterstock

Ezekben az országokban a legdrágább a megélhetés

A felmérés résztvevőit arra kérték, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket:

az általános megélhetési költségek,

a pénzügyi helyzetük terén, valamint

annak alapján, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme elegendő-e a kényelmes élethez.

Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte.

Ez a világ tíz legdrágább országa a külföldiek számára 2025-ben:

Norvégia (a 46-ból a 37. globálisan) Ausztrália Írország Dél-Korea Szingapúr Katar Törökország Finnország Egyesült Királyság Kanada (legkevésbé megfizethető)

A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a legdrágább úti cél Kanada.

