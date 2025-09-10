Deviza
Kiderült, hogy mely országokban lehet a legdrágábban megélni

Idén is elkészítették a személyes pénzügyi indexet, amely megmutatja, hogy melyek azok az országok, ahol hosszú távon a legdrágább a megélhetés a külföldiek szerint.
VG
2025.09.10, 12:57
Frissítve: 2025.09.10, 13:06

Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legkevésbé megfizethető országai a betelepülők számára.

Ausztrália: Ebben az országban az egyik legdrágább a megélhetés. Fotó: Shutterstock
Ausztrália: Ebben az országban az egyik legdrágább a megélhetés / Fotó: Shutterstock

Ezekben az országokban a legdrágább a megélhetés

A felmérés résztvevőit arra kérték, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket: 

  • az általános megélhetési költségek,
  • a pénzügyi helyzetük terén, valamint
  • annak alapján, hogy a háztartás rendelkezésre álló jövedelme elegendő-e a kényelmes élethez.

Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte.

Ez a világ tíz legdrágább országa a külföldiek számára 2025-ben:

  1. Norvégia (a 46-ból a 37. globálisan)
  2. Ausztrália
  3. Írország
  4. Dél-Korea
  5. Szingapúr
  6. Katar
  7. Törökország
  8. Finnország
  9. Egyesült Királyság
  10. Kanada (legkevésbé megfizethető)

A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a legdrágább úti cél Kanada. 

További részletek az Origo oldalán olvashatók. 

