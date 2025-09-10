Kiderült, hogy mely országokban lehet a legdrágábban megélni

Több mint 10 ezer, 172 nemzetiséget képviselő külföldi állampolgár részvételével készült kutatás arról, hogy melyek a világ legkevésbé megfizethető országai a betelepülők számára.
A felmérés résztvevőit arra kérték, hogy három területen rangsorolják a személyes elégedettségüket:
Egy ország akkor kerülhetett fel a listára, ha legalább 50 expatrióta, azaz huzamosabb ideig az anyaországán kívül élő személy értékelte.
Ez a világ tíz legdrágább országa a külföldiek számára 2025-ben:
A 46 országot vizsgáló, 2025-ös Expat Insider tanulmányból kiderült, hogy a külföldiek számára a legdrágább úti cél Kanada.
További részletek az Origo oldalán olvashatók.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.