Bizarr látványosságok, amelyek milliókat termelnek

Tavaly a turizmus mintegy 10,9-11,1 ezermilliárd dollárral járult hozzá a világgazdaság teljesítményéhez , ami a globális GDP nagyjából 10-10,3 százalékát teszi ki. 2025 végére az iparág várhatóan mintegy 11,7 ezermilliárd dollárt fog termelni, ami a világ teljes GDP-jének mintegy 10,3 százalékát jelenti majd. Az utazási trendekből pedig az is világosan látható, hogy meredeken nő a kereslet a különleges kikapcsolódást kínáló úti célok iránt. Az alábbi képeken a legbizarrabb turistalátványosságok közül válogattunk.

Bizarr turistalátványosságok közül válogattunk: (Kolmanskop, Namíbia) / Fotó: Shutterstock

Egyre több turista keresi fel ezeket a nem mindennapi, bizarr úti célokat

1. Kolmanskop (Namíbia)

A szellemvárosok mindig is különleges vonzerőt gyakoroltak az utazókra. Egy szellemváros bejárása olyan érzést kelt, mintha megállt volna az idő: iskolák, otthonok és kórházak állnak elhagyatva, tele múltbéli titkokkal. A namíbiai Kolmanskop az 1950-es évek közepe óta lakatlan, egykor hatalmas gyémántlelőhely vette körül. A sivatag homokja lassan bekebelezte a várost, amely a gyémántbányák kimerülése után ürült ki.

Ma a homokdűnékkel teli házak a fotósok paradicsomai. A látogatáshoz engedély szükséges, de aki belép, egészen más világba csöppen.

2. Islas Marias börtönsziget

Egykor Mexikó leghírhedtebb tömeggyilkosai lakták az Islas Marias börtönszigetet, amelyet mára elbűvölő turisztikai látványossággá alakították át. Az elszigetelt sziget ötórás hajóútra van Mazatlán csendes-óceáni tengerparti városától. A rajta felépített börtön magas falai és szögesdrótjai szinte lehetetlenné tették a menekülést, akinek azonban ennek ellenére sikerült, azok nagy része a cápáktól hemzsegő vizeken lelte halálát. Azt, hogy végül hány rab szökése volt sikeres, máig nem tudni.

A hátborzongató szigetet azonban úgy tűnik, hogy szebb jövőre ítélték, ugyanis a közelmúltban egy elbűvölő, all inclusive üdülőhellyé alakították át, amelynek ötletgazdája Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök volt. Egyébiránt az Islas Marias buja, érintetlen erdőivel, a kristálytiszta vizével és a gyönyörű strandokkal a baljós története ellenére is csodálatos élményt kínál a látogatók számára. A szigetre érkező turisták nemcsak az intézet elhagyatott maradványait tekinthetik meg, hanem még azokat a sóbányákat is, ahol a rabok büntetésképpen dolgoztak. Az igazi börtönkalandra vágyó vendégeket pedig olyan felújított miniapartmanokban szállásolják el, ahol korábban a jó magaviseletű rabok laktak.

