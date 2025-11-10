Jövőre már kapható lesz a Szlovákiában gyártott repülő autó

A Klein Vision alapítója és vezérigazgatója, Stefan Klein az elmúlt húsz évet a repülő autóról szőtt álmának megvalósításával töltötte. Az AirCar jármű prototípusát legelőször 2019 októberében tesztelték sikeresen a nyitrai repülőtéren. A kétüléses jármű egy gombnyomásra változik át repülőgéppé.

Repülő autó: a szomszédban készül a különleges jármű / Fotó: Cover Images via Zuma Press

Repülő autó: Szlovákiában készül a különleges jármű

A repülő jármű a földön 200, a levegőben 250 kilométer per órás végsebességre képes, a farka és a szárnya pedig üzemmódtól függően visszahúzható. Mindössze 1 perc 20 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy autóból repülővé változzon – vagy épp fordítva.

A közel hat méter hosszú repülő autó a gyártó szerint egy tankolással ezer kilométert tud majd megtenni a levegőben, és 800 kilométert a közúton. Az ára 800 ezer dollárnál (265 millió forint) kezdődik, de a kiegészítőkkel és az erősebb motorváltozatban a tervek szerint akár 1,2 milliói dollárt is kóstálhat majd. A tömeges gyártásra 2025 végén, az első kiszállításokra pedig 2026 elején lehet számítani.

