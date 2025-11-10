Deviza
EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF331.67 -0.5% GBP/HUF437.06 -0.22% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.5% CZK/HUF15.79 -0.17% EUR/HUF383.44 -0.35% USD/HUF331.67 -0.5% GBP/HUF437.06 -0.22% CHF/HUF412.2 -0.21% PLN/HUF90.58 -0.21% RON/HUF75.41 -0.5% CZK/HUF15.79 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51% BUX107,834.11 +0.49% MTELEKOM1,784 +0.22% MOL2,970 +1.71% OTP32,820 +1.08% RICHTER9,725 -1.27% OPUS526 -2.23% ANY7,060 +0.86% AUTOWALLIS155 +0.98% WABERERS5,560 +1.09% BUMIX10,445.54 -0.17% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,338.41 +1.51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
repülőautó
jármű
innováció

Jövőre már kapható lesz a Szlovákiában gyártott repülő autó

A tervek szerint 2026-tól már bárki számára elérhetővé válik a szlovákiai Klein Vision által fejlesztett repülő autó, az AirCar.
VG
2025.11.10, 18:20
Frissítve: 2025.11.10, 18:22

A Klein Vision alapítója és vezérigazgatója, Stefan Klein az elmúlt húsz évet a repülő autóról szőtt álmának megvalósításával töltötte. Az AirCar jármű prototípusát legelőször 2019 októberében tesztelték sikeresen a nyitrai repülőtéren. A kétüléses jármű egy gombnyomásra változik át repülőgéppé.

Repülő autó: a szomszédban készül a különleges jármű. Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press
Repülő autó: a szomszédban készül a különleges jármű / Fotó: Cover Images via Zuma Press

Repülő autó: Szlovákiában készül a különleges jármű

A repülő jármű a földön 200, a levegőben 250 kilométer per órás végsebességre képes, a farka és a szárnya pedig üzemmódtól függően visszahúzható. Mindössze 1 perc 20 másodpercre van szüksége ahhoz, hogy autóból repülővé változzon – vagy épp fordítva.

A közel hat méter hosszú repülő autó a gyártó szerint egy tankolással ezer kilométert tud majd megtenni a levegőben, és 800 kilométert a közúton. Az ára 800 ezer dollárnál (265 millió forint) kezdődik, de a kiegészítőkkel és az erősebb motorváltozatban a tervek szerint akár 1,2 milliói dollárt is kóstálhat majd. A tömeges gyártásra 2025 végén, az első kiszállításokra pedig 2026 elején lehet számítani. 

További fotók és részletek az Origo oldalán láthatók.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu