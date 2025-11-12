Korrupcióellenes razzia Zelenszkij üzlettársánál – aranyból készült WC is előkerült
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) közlése szerint a mostani akció az Enerhoatom állami energetikai vállalat körül kibontakozó korrupciós ügyhöz kapcsolódik.
Korrupció minden szinten
Az elmúlt években több vezetőt is vizsgálat alá vontak, mivel a cég külföldi közvetítő vállalatokkal kötött, átláthatatlan beszerzési szerződései több milliárd hrivnyás kárt okozhattak az ukrán államnak – írta a Magyar Nemzet.
A mostani vizsgálat kulcsszereplője Timur Mindics, akit Volodimir Zelenszkij elnök régi üzlettársaként tartanak számon. A férfit az ukrán sajtóban gyakran Zelenszkij „pénztárosaként” is emlegetik, mivel gazdasági kapcsolataik a politikai hatalom megszerzése után sem szűntek meg.
Timur Mindicsnél még a WC is aranyból van
Az egyik házkutatás során a hatóságok figyelmét egy különös részlet is felkeltette: az egyik luxuslakásban arannyal bevont WC és bidé is található.
Az ukrán parlamenti képviselő, Jaroszlav Zseleznjak a közösségi médiában közzétette az ingatlanban készült fotót. A kép bejárta az ukrán sajtót, és szimbólumává vált „az ukrán elit fényűzésének és erkölcsi leépülésének”.
A NABU ígérete szerint a nyomozás eredményeit a következő napokban hozzák nyilvánosságra. Ha a vádak beigazolódnak, Ukrajna történetének egyik legnagyobb energetikai korrupciós botránya robbanhat ki, amely Zelenszkij nemzetközi megítélését is beárnyékolhatja.