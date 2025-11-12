Deviza
Ukrajnában újabb politikai földrengést okozott a Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa, Timur Mindics körül kirobbant korrupciós botrány. A vizsgálat már az igazságügyi minisztert is elérte: Herman Haluscsenkót felfüggesztették hivatalából, miután a korrupcióellenes hatóság házkutatást tartott nála és az Energoatom állami energetikai vállalatnál. A korrupciós botrány odáig dagadt, hogy egyes források szerint csak egy vallomáson múlik, és Zelenszkij teljes kormánya megbukhat.
VG
2025.11.12, 11:25
Frissítve: 2025.11.12, 11:40

Egyre mélyebb politikai következményei vannak Ukrajnában annak a korrupciós ügynek, melynek középpontjában Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa és régi barátja áll. A korrupciós botrány egyenesen az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko felfüggesztéséhez vezetett, miután a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) házkutatást tartott nála és az állami Energoatom nukleáris vállalatnál, amely Mindics egyik befolyási köréhez tartozhatott.

Korrupciós botrány Ukrajnában: Zelenszkij kebelbarátja már az igazságügyi minisztert is magával rántotta
Korrupciós botrány Ukrajnában: Zelenszkij kebelbarátja már az igazságügyi minisztert is magával rántotta / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntést Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök jelentette be, miután a kabinet rendkívüli ülést tartott Kijevben. A miniszter feladatait ideiglenesen Ljudmila Szuhak, az európai integrációért felelős igazságügyi miniszterhelyettes veszi át.

A mai rendkívüli ülésen úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük hivatalából. A döntés a folyamatban lévő vizsgálat idejére szól

– közölte Szviridenko.

A NABU vizsgálata az Energoatom állami vállalat körül kialakult korrupciós hálózatra összpontosít, melyben a gyanú szerint szervezett bűnözői csoportok 10–15 százalékos jutalékot kértek a szerződéseket elnyerő beszállítóktól. Az így megszerzett pénzeket Kijev belvárosában, Andrij Gyerkacs, volt parlamenti képviselő családjához köthető irodákon keresztül mosták tisztára. Gyerkacs ellen hazaárulás miatt indult eljárás, 2023-ban megfosztották ukrán állampolgárságától, és jelenleg Oroszországban él.

A vizsgálat szálai azonban messzebb vezetnek. A korrupcióellenes hatóságok szerint 

Timur Mindics befolyása az Energoatom döntéseiben is megjelent, és a vállalat több egykori vezetője – köztük Haluscsenko – Mindicshez köthető körökhöz tartozott.

Herman Haluscsenko, akit 2021-ben még energiaügyi miniszterként neveztek ki, majd 2025-ben az igazságügyi tárca élére került, közleményben reagált a döntésre. „Teljesen egyetértek: előbb politikai döntést kell hozni, csak utána lehet tisztázni a részleteket. Nem ragaszkodom a pozícióhoz, és úgy vélem, hogy a felfüggesztés civilizált és helyes lépés” – írta. Hozzátette, jogi úton kívánja védeni magát, és ártatlanságát bizonyítani fogja.

A NABU a Haluscsenko elleni házkutatások mellett az Energoatom székhelyét is átvizsgálta, a források szerint ugyanazon ügy keretében, melyben Timur Mindics is érintett. Kijevi források szerint egy beismerő vallomás is elég lehet ahhoz, hogy a politikai földrengés összedöntse az elnöki hivatalt.

Zelenszkij korábbi üzlettársa Ukrajna „legkeresettebb embere”

A 46 éves Timur Mindics Dnyipróból származik, és egykor filmproducerként dolgozott. Zelenszkij régi barátja és korábbi üzlettársa: együtt alapították meg a Kvartal 95 produkciós céget, melyből az elnök későbbi politikai karrierje is kinőtt. Miután Zelenszkij 2019-ben elnökké választották, üzletrészét Mindicsre és más partnerekre ruházta.

Mindics hatalmas befolyásra tett szert – érdekeltségei a médiától az energetikán és a bankrendszeren át a gyémántkereskedelemig terjednek. 

Az ukrán sajtó szerint több, háborús időkben kötött állami médiatartalom-szerződés mögött is az ő cégei állnak, összesen több mint 350 millió hrivnya (mintegy 2,7 milliárd forint) értékben.

Mindics protektáltjai között tartják számon 

  • Haluscsenkót, az előző energiaügyi minisztert, 
  • Olekszij Csernisovot, a volt Naftogaz-vezért, 
  • valamint Szvitlana Hrincsukot és Vitalij Kovalt, akik az igazságügyi és agrárminisztériumban töltöttek be vezető pozíciókat. 

Közülük többen ma is vizsgálat alatt állnak. A NABU nyomozói szerint Mindics több céghálón keresztül pénzt mosott, miközben 2024-ig tulajdonrésszel bírt egy orosz gyémántgyártóban, a New Diamond Technologyban – az orosz invázió után is. Ez váltotta ki a legnagyobb felháborodást Ukrajnában, ahol a nemzetbiztonsági szolgálat (SZBU) már hazaárulás gyanújával is vizsgálja.

