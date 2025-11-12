Egyre mélyebb politikai következményei vannak Ukrajnában annak a korrupciós ügynek, melynek középpontjában Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök korábbi üzlettársa és régi barátja áll. A korrupciós botrány egyenesen az igazságügyi miniszter, Herman Haluscsenko felfüggesztéséhez vezetett, miután a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) házkutatást tartott nála és az állami Energoatom nukleáris vállalatnál, amely Mindics egyik befolyási köréhez tartozhatott.

Korrupciós botrány Ukrajnában: Zelenszkij kebelbarátja már az igazságügyi minisztert is magával rántotta / Fotó: NurPhoto via AFP

A döntést Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök jelentette be, miután a kabinet rendkívüli ülést tartott Kijevben. A miniszter feladatait ideiglenesen Ljudmila Szuhak, az európai integrációért felelős igazságügyi miniszterhelyettes veszi át.

A mai rendkívüli ülésen úgy döntöttünk, hogy Herman Haluscsenkót felfüggesztjük hivatalából. A döntés a folyamatban lévő vizsgálat idejére szól

– közölte Szviridenko.

A NABU vizsgálata az Energoatom állami vállalat körül kialakult korrupciós hálózatra összpontosít, melyben a gyanú szerint szervezett bűnözői csoportok 10–15 százalékos jutalékot kértek a szerződéseket elnyerő beszállítóktól. Az így megszerzett pénzeket Kijev belvárosában, Andrij Gyerkacs, volt parlamenti képviselő családjához köthető irodákon keresztül mosták tisztára. Gyerkacs ellen hazaárulás miatt indult eljárás, 2023-ban megfosztották ukrán állampolgárságától, és jelenleg Oroszországban él.

A vizsgálat szálai azonban messzebb vezetnek. A korrupcióellenes hatóságok szerint

Timur Mindics befolyása az Energoatom döntéseiben is megjelent, és a vállalat több egykori vezetője – köztük Haluscsenko – Mindicshez köthető körökhöz tartozott.

Herman Haluscsenko, akit 2021-ben még energiaügyi miniszterként neveztek ki, majd 2025-ben az igazságügyi tárca élére került, közleményben reagált a döntésre. „Teljesen egyetértek: előbb politikai döntést kell hozni, csak utána lehet tisztázni a részleteket. Nem ragaszkodom a pozícióhoz, és úgy vélem, hogy a felfüggesztés civilizált és helyes lépés” – írta. Hozzátette, jogi úton kívánja védeni magát, és ártatlanságát bizonyítani fogja.