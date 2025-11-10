Zelenszkij végnapjai: a korrupciós vizsgálat ennél közelebb alig juthatott volna hozzá – elkezdődött a visszaszámlálás?

Emlékezetes, a nyáron Volodimir Zelenszkij elnök megkísérelte igája alá vonni az ukrán korrupcióellenes szervezeteket, de júliusban szégyenszemre vissza kellett vonulnia, az intézkedés akkora felháborodást okozott az ukrán közvéleményben és külföldön. Az akkori események most új értelmet nyertek, és ha az elnök körül akár csak még egy fokkal szorul a hurok, az akár regnálásának a végét is jelentheti: a korrupciós vizsgálatok Zelenszkij közvetlen közelébe értek. Az antikorrupciós ügynökségek sorsdöntő pontra érkezhettek, az ukrajnai korrupció akár az elnök állásába is kerülhet.

Ukrajnai korrupció: a vizsgálat elérte Haluscsenko minisztert is, aki a 2024-ben készült fotón Annalena Baerbock akkori német külügyminiszterrel pózol / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hétfői hírek szerint a nyári alávetési kísérlet egyik célpontja, a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) házkutatásokat tart Kijevben november 10-én olyan ingatlanokban, amelyek kapcsolatba hozhatók Timur Mindiccsel, aki a The Kyiv Independent szerint Zelenszkij korábbi üzlettársa és társtulajdonosa volt abban a Kvartal 95 produkciós irodában, amelyet a korábbi komédiás államelnök alapított, és ahonnan Zelenszkij elnöksége alatt több embert is elhelyeztek az államigazgatás csúcspozícióiban.

A lapnak a házkutatások tényét név nélkül nyilatkozó rendvédelmi források megerősítették, és azt állították, hogy Mindics a razziák elől elmenekült.

Ukrajnai korrupció: az elnöki igától megmenekült ügynökség kiterjedt magas szintű bűnözői csoportot fedett fel

A NABU hivatalosan azt közölte, hogy átfogó korrupcióellenes akciót hajt végre az energetikai szektorban, közösen a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel (SAPO), és hogy magas szintű szervezett korrupciós együttműködést fedtek fel.

A korrupcióellenes szervek lelepleztek egy magas szintű bűnszervezetet az energia- és védelmi szektorban. Korrupció az energetikában, pénzmosás, jogtalan gazdagodás

– közölték a lap szerint. Ez a csoport „kiterjedt korrupciós rendszert hozott létre azzal a céllal, hogy ellenőrzése alá vonja a kulcsfontosságú állami vállalatokat”.

Az ukrajnai atomszektor is érintett, miután a magyart évekig bírálta Zelenszkij és korrupt minisztere

Érintett az atomenergia-szektor is, illetve az állami vállalat, az Enerhoatom, amely ennek az ágazatnak a vállalatait fogja össze, belértve az atomerőműveket is.