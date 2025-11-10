Zelenszkij végnapjai: a korrupciós vizsgálat ennél közelebb alig juthatott volna hozzá – elkezdődött a visszaszámlálás?
Emlékezetes, a nyáron Volodimir Zelenszkij elnök megkísérelte igája alá vonni az ukrán korrupcióellenes szervezeteket, de júliusban szégyenszemre vissza kellett vonulnia, az intézkedés akkora felháborodást okozott az ukrán közvéleményben és külföldön. Az akkori események most új értelmet nyertek, és ha az elnök körül akár csak még egy fokkal szorul a hurok, az akár regnálásának a végét is jelentheti: a korrupciós vizsgálatok Zelenszkij közvetlen közelébe értek. Az antikorrupciós ügynökségek sorsdöntő pontra érkezhettek, az ukrajnai korrupció akár az elnök állásába is kerülhet.
A hétfői hírek szerint a nyári alávetési kísérlet egyik célpontja, a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) házkutatásokat tart Kijevben november 10-én olyan ingatlanokban, amelyek kapcsolatba hozhatók Timur Mindiccsel, aki a The Kyiv Independent szerint Zelenszkij korábbi üzlettársa és társtulajdonosa volt abban a Kvartal 95 produkciós irodában, amelyet a korábbi komédiás államelnök alapított, és ahonnan Zelenszkij elnöksége alatt több embert is elhelyeztek az államigazgatás csúcspozícióiban.
A lapnak a házkutatások tényét név nélkül nyilatkozó rendvédelmi források megerősítették, és azt állították, hogy Mindics a razziák elől elmenekült.
Ukrajnai korrupció: az elnöki igától megmenekült ügynökség kiterjedt magas szintű bűnözői csoportot fedett fel
A NABU hivatalosan azt közölte, hogy átfogó korrupcióellenes akciót hajt végre az energetikai szektorban, közösen a Különleges Korrupcióellenes Ügyészséggel (SAPO), és hogy magas szintű szervezett korrupciós együttműködést fedtek fel.
A korrupcióellenes szervek lelepleztek egy magas szintű bűnszervezetet az energia- és védelmi szektorban. Korrupció az energetikában, pénzmosás, jogtalan gazdagodás
– közölték a lap szerint. Ez a csoport „kiterjedt korrupciós rendszert hozott létre azzal a céllal, hogy ellenőrzése alá vonja a kulcsfontosságú állami vállalatokat”.
Az ukrajnai atomszektor is érintett, miután a magyart évekig bírálta Zelenszkij és korrupt minisztere
Érintett az atomenergia-szektor is, illetve az állami vállalat, az Enerhoatom, amely ennek az ágazatnak a vállalatait fogja össze, belértve az atomerőműveket is.
A vizsgálat nem csak ezen a szálon jutott Zelenszkij közelébe. A források szerint házkutatásokat tartottak az igazságügyi miniszternél, Herman Haluscsenkónál is, aki 2021-től energiaminiszter volt, és csak idén váltották le. Emlékezetes, Haluscsenko Zelenszkijjel karöltve bírálta az elmúlt években Magyarország energiapolitikáját, az oroszországi beszerzéseket és a paksi nukleáris együttműködést Oroszországgal.
Mindics célkeresztbe kerülése nem meglepő, és megakadályozhatták volna, de nem sikerült
A The Kyiv Independent rendvédelmi forrásai szerint a Mindics elleni nyomozás állítólag az egyik tényező volt, amely miatt a hatóságok megpróbálták visszanyesni a korrupcióellenes iroda függetlenségét még júliusban.
Mindicset – másokkal együtt – a dróngyártó Firepointtal összefüggésben is vizsgálták – mondták korábban a The Kyiv Independentnek a források a NABU cég elleni nyomozásra hivatkozva. A Firepoint tagadta, hogy bármilyen kapcsolatban állna Mindiccsel.
A hír néhány nappal azután érkezett, hogy az Ukrajinszka Pravda oknyomozása arról számolt be: Zelenszkij korábbi üzlettársa jelentős befolyásra tett szert az elmúlt években, a bankszektorra is befolyást gyakorolva, különösen az államosított Sense Bankon keresztül. A források szerint Mindics érdekeltségekkel rendelkezik az energiaszektorban is.
Júniusban a NABU állítólag letartóztatta rokonát, Leonid Mindicset, amikor megpróbált külföldre szökni. Azzal vádolták meg, hogy 16 millió dollárt sikkasztott el a villamosenergia-szolgáltató Harkivoblenergótól.
Zelenszkij számára a fejlemények nem bizonyultak elegendőek, hogy szakítson legalább egy régi szokásával: megint megfenyegette Magyarországot, mégpedig az energiaszektor területén.
Zelenszkij Magyarországot fenyegeti
Néhány nappal azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök történelmi diplomáciai sikert aratott Washingtonban, és mentességet kapott Donald Trumptól az olaj- és gázszankciók alól, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kemény hangú üzenetben reagált – írta a Magyar Nemzet.