Deviza
EUR/HUF385.06 -0.04% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF411.18 -0.21% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0% EUR/HUF385.06 -0.04% USD/HUF327.98 0% GBP/HUF438.6 0% CHF/HUF411.18 -0.21% PLN/HUF90.98 -0.19% RON/HUF75.64 0% CZK/HUF15.87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Orient Expresz
luxusvonatutak
luxusvonat

Páratlan szilveszteri útra indul a világ legszebb luxusvonata

Különleges szilveszteri programot kínál az Accor vendéglátó csoport a vasút szerelmeseinek. Az általuk üzemeltetett lélegzetelállító luxusvonat, a La Dolce Vita Orient Express ugyanis Olaszország legszebb régióin robog majd keresztül három napon át, páratlan újévi élményt garantálva az utasainak.
VG
2025.12.13, 09:41

A La Dolce Vita Orient Express vadonatúj szilveszteri útvonala a „Whispers at Midnight” nevet kapta. A járat Rómából indul és a háromnapos útja során többek közt, Velencén és Toszkánán kalauzolja végig az utasokat. A luxusvonat december 30-án indul, és január 1-jén tér vissza Rómába.

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza. A képen a La Dolce Vita Orient Express. Fotó: Northfoto
Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza. A képen a La Dolce Vita Orient Express. Fotó: Northfoto

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza

A szilveszteri útra a jegyek fejenként 11.280 euróba, azaz közel négy és fél millió forintba kerülnek, és többek közt tartalmaznak egy velencei hajókirándulást, a Michelin-csillagos séf által készített vacsorákat, és a kabinban felszolgált reggeliket, valamint belépőt a fedélzeten rendezett fényűző szilveszteri partira.

Az Orient Express luxusvonat története már több mint egy évszázados múltra tekint vissza: a Georges Nagelmacker által az 1800-as évek végén elindított első szerelvény elegáns kocsijait sokáig csak az uralkodócsaládok és a társadalmi elit tagjai engedhették meg maguknak. A vonatokat manapság a francia Accor vendéglátó csoport üzemelteti, de 2024-ben az Accor és az LVMH stratégiai partnerséget kötött, így a páratlan eleganciáról a Louis Vuitton márka mögött is álló konglomerátum utazási leányvállalata is kezeskedik. 

A 2025 tavaszán elkészült La Dolce Vita Orient Express belső kialakítását a Dimorestudio tervezte, amely az 1960-as évek olasz Dolce Vita korszakából merítve ihletet. Az étteremben a három Michelin-csillaggal elismert séf, Heinz Beck által készített menükkel ötcsillagos étkezést kínálnak. 

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a képeket a lenyűgöző luxusvonatról!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu