Ez most egész Európa legjobb luxusvonata – mutatjuk, mennyiért lehet rajta utazni

Egy gyönyörű vonatot választottak a legjobb luxusvonatnak Európában. A Venice Simplon-Orient-Express nyerte el a kontinensünk első számú luxusvonatának járó díjat a World Travel Awards díjátadón – számolt be az Origo.

A Venice Simplon-Orient-Express lett Európa luxusvonata / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Express kiemeli: a Venice Simplon-Orient-Express három, az Egyesült Királyságban működő Belmond vonatot (Britannic Explorer, British Pullman és Royal Scotsman), valamint egy spanyolországi (El Transcantábrico Gran Lujo), egy olaszországi (La Dolce Vita Orient Express) és egy európai (Golden Eagle Danube Express) vonatot előzött meg.

2011 óta minden évben elnyeri a díjat, ráadásul idén jelölték a világ vezető luxusvonata díjra is.

Közép-Európában 42 útvonalon közlekedik, amelyek közül sok Párizsból indul, és a célállomás Portofino, Isztambul, Budapest, Prága, Firenze vagy Bécs. Csalogató lehetőség a Brüsszel–Verona és az Amszterdam–Velence közötti járat is.

A vonat aprólékos műgonddal felújított, 1920-as évekbeli étkezőkocsikból áll, amelyekből az út során pazar kilátás nyílik többek között a Ligur-tengerre, az ausztriai hegyekre és sok romantikus városra.

Venice Simplon-Orient-Express: csillagászati jegyárak

A vonaton többféle szállástípus közül lehet választani. A legelőkelőbb a L’Observatoire, egy kizárólagos használatú teljes kocsi, teaszobával, márvány fürdőszobával és 24 órás szervizszolgáltatással.

Mindez éjszakánként 80 ezer fontba, azaz körülbelül 35 millió forintba kerül.

Vannak grand lakosztályok (fejenként 11 180 font – 4,9 millió forint), lakosztályok (fejenként 8785 font – 3,8 millió forint) és történelmi kabinok (fejenként 3530 font – 1,5 millió forint) is. További érdekességeket itt olvashat a különleges luxusvonatról.