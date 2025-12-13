Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) friss utasításokat adott ki arról, hogyan kell viselkedni és kommunikálni az orosz diplomatákkal – írja a RIA Novosztyi. A dokumentumokat az Európai Unió genfi ​​ENSZ-képviselete fogadta, majd továbbították más állandó képviseleteknek is. Az irányelvek szerzői azt javasolják, hogy kerüljék az orosz diplomaták részvételével zajló eseményeket. Meg kell jegyezni azt is, hogy szervezet honlapjára egyelőre nem került fel az új rendelkezés.

Brüsszelből megmondták: kerülni kell az orosz diplomaták részvételével zajló eseményeket / Fotó: Anadolu via Reuters

Ha a részvétel elkerülhetetlen, törekedjenek arra, hogy ne készüljön róluk közös felvétel, főleg nem mozgóképes. A RIA Novosztyi forrása azt állítja, hogy ez már a második ilyen jellegű dokumentum, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat küldött ki. Elmondása szerint az orosz diplomáciai képviselet alkalmazottai már megérezték ezeknek az intézkedéseknek a hatását. Például abbahagyták a kézfogást a megbeszéléseken, sőt, egy rendezvényről is távozásra kérték őket.

Jelenteni kell az oroszoknak, hová utaznak a diplomatáik

„Az európai kormányoknak határozottan kell fellépniük az orosz diplomaták kiutasítása érdekében, akik diplomáciai szolgálatoknak álcázva kémkedést és befolyásolási műveleteket folytatnak a Kreml nevében – mondta nemrég Volodimir Kogutyak, az Ukrainian World Congress (Ukrán Világkongresszus) nyugat-európai alelnöke és a Franciaországi Ukránok Szövetségének (AUF) alelnöke.

A Kyiv 24 hírcsatornának nyilatkozva Kogutyak elmondta, hogy az európai orosz diplomáciai személyzet többsége közvetlenül az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) vagy más hírszerző ügynökségeknek dolgozik, folytatva évtizedek óta tartó gyakorlatát, hogy kémeket telepítenek a nagykövetségekre és konzulátusokra. „Minden orosz diplomata minden nagykövetségen közvetlenül az FSZB-nek dolgozik. Franciaországban több száz ilyen személy szolgálja hivatalosan az orosz hírszerzést. Ez elfogadhatatlan, ezért követeljük a kiutasításukat” – mondta Kogutyak. Figyelmeztetett, hogy az európai tisztviselők és az orosz diplomaták közötti folyamatos párbeszéd további csatornákat kínál Moszkvának a közbeszéd manipulálására és a hírszerzésre a valódi diplomácia előmozdítása helyett.