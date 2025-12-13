Deviza
Kijött a brüsszeli ukáz, ezt még Észak-Korea is megirigyelné: kerülni kell az oroszokat, nincs többé kézfogás sem – kamerák előtt főleg tilos mutatkozni velük

Az Európai Külügyi Szolgálat új irányelve tovább szigorítja a nem uniós országokkal kialakított diplomáciai kapcsolatokat, egy újabb sorvezetővel most azt írják elő, hogy miként kell viselkedni az orosz diplomatákkal. A kézfogás szigorúan tilos, és nem ajánlott egy felvételen szerepelni velük. Az EU kormányai októberben tettek javaslatot arra, hogy korlátozzák az orosz diplomaták mozgását.
Németh Tamás
2025.12.13., 10:42
Fotó: Shutterstock (képünk illusztráció)

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) friss utasításokat adott ki arról, hogyan kell viselkedni és kommunikálni az orosz diplomatákkal – írja a RIA Novosztyi. A dokumentumokat az Európai Unió genfi ​​ENSZ-képviselete fogadta, majd továbbították más állandó képviseleteknek is. Az irányelvek szerzői azt javasolják, hogy kerüljék az orosz diplomaták részvételével zajló eseményeket. Meg kell jegyezni azt is, hogy szervezet honlapjára egyelőre nem került fel az új rendelkezés.

Kerülni kell az orosz diplomaták részvételével zajló eseményeket.
Brüsszelből megmondták: kerülni kell az orosz diplomaták részvételével zajló eseményeket / Fotó: Anadolu via Reuters 

Ha a részvétel elkerülhetetlen, törekedjenek arra, hogy ne készüljön róluk közös felvétel, főleg nem mozgóképes. A RIA Novosztyi forrása azt állítja, hogy ez már a második ilyen jellegű dokumentum, amelyet az Európai Külügyi Szolgálat küldött ki. Elmondása szerint az orosz diplomáciai képviselet alkalmazottai már megérezték ezeknek az intézkedéseknek a hatását. Például abbahagyták a kézfogást a megbeszéléseken, sőt, egy rendezvényről is távozásra kérték őket.

Jelenteni kell az oroszoknak, hová utaznak a diplomatáik 

„Az európai kormányoknak határozottan kell fellépniük az orosz diplomaták kiutasítása érdekében, akik diplomáciai szolgálatoknak álcázva kémkedést és befolyásolási műveleteket folytatnak a Kreml nevében – mondta nemrég Volodimir Kogutyak, az Ukrainian World Congress (Ukrán Világkongresszus) nyugat-európai alelnöke és a Franciaországi Ukránok Szövetségének (AUF) alelnöke.

A Kyiv 24 hírcsatornának nyilatkozva Kogutyak elmondta, hogy az európai orosz diplomáciai személyzet többsége közvetlenül az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) vagy más hírszerző ügynökségeknek dolgozik, folytatva évtizedek óta tartó gyakorlatát, hogy kémeket telepítenek a nagykövetségekre és konzulátusokra. „Minden orosz diplomata minden nagykövetségen közvetlenül az FSZB-nek dolgozik. Franciaországban több száz ilyen személy szolgálja hivatalosan az orosz hírszerzést. Ez elfogadhatatlan, ezért követeljük a kiutasításukat” – mondta Kogutyak. Figyelmeztetett, hogy az európai tisztviselők és az orosz diplomaták közötti folyamatos párbeszéd további csatornákat kínál Moszkvának a közbeszéd manipulálására és a hírszerzésre a valódi diplomácia előmozdítása helyett. 

Az EU kormányai októberben javaslatot tettek arra, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazásait az unión belül, válaszul a szabotázskísérletek számának növekedésére, amelyeket a hírszerző ügynökségek szerint gyakran „álcázott kémek” vezetnek – írja már a Financial Times. A javasolt szabályok arra kötelezik az uniós fővárosokban állomásozó orosz diplomatákat, hogy tájékoztassák a többi kormányt utazási terveikről, mielőtt átlépnék a fogadó országuk határát. Indoklásában az EKSZ azzal érvel, hogy az orosz diplomaták „gyakran részt vesznek olyan tevékenységekben, amelyek hozzájárulnak Oroszország Ukrajna elleni agressziójához, nevezetesen azáltal, hogy terjesztik az orosz retorikát a háború okairól, annak kibontakozásáról és az unió szerepéről” – részletezi a szankció lényegét az Euronews. 

Világszerte eddig több száz, egyes források szerint több ezer orosz diplomatát utasítottak ki kémtevékenységekre hivatkozva. A leginkább érintett országok Lengyelország, Franciaország, az Egyesült Államok, de még Szlovákiából és Horvátországból is küldtek haza Moszkvába diplomatákat. Moszkva a legtöbb ilyen lépésre hasonlóan válaszolt, azaz Oroszország is több nyugati diplomatát utasított ki az országból.

