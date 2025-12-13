Kezdetét vette a háborúellenes nagygyűlés Mohácson: mindenki Orbán Viktort várja – ÉLŐ

Szombaton folytatódik a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes országjárása. Az esemény délelőtt 11 órakor elkezdődött. A legfontosabb programra azonban még várni kell, hiszen Mohácson Orbán Viktor is tiszteletét teszi, a TV2 műsorvezetője, Andor Éva fog beszélgetni vele.

A miniszterelnök is rész vesz a DPK mohácsi rendezvényén / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan ezúttal is lehet fontos bejelentésekre számítani, a Világgazdaság pedig élőben tudósít az eseményről, ahol szóba kerülhetnek gazdasági, energetikai és az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos témák is,

nem beszélve a jövő héten esedékes brüsszeli csúcsról,

ahol végleg eldőlhet a befagyasztott orosz vagyon sorsa.

Újabb bejelentésre készül a DPK rendezvényén Orbán Viktor?

A mohácsi rendezvény különösen hangsúlyos lehet, mivel a miniszterelnök a legutóbbi, nyíregyházi és kecskeméti felszólalása során is több fontos témát érintett.

Elmondta, hogy egyezkedik az amerikaiakkal és az oroszokkal is, hogy milyen együttműködés legyen a háború és a szankciók után.

Felsorolta, hogy a térségbe csoportosított állami támogatásokat.

Beszélt a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomagról is, hozzátéve, hogy szerinte nem elegáns, hogy a párt letagadja.

Kiemelte, hogy szerinte a 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás, és a háborúból csak akkor tud Magyarország kimaradni, ha ő marad kormányon.

Mindezek alapján Mohácson is várható, hogy szóba kerül a térség fejlődése: út-, gyár- és szolgáltatásfejlesztések, köztük az épülő mohácsi híd is. De szóba kerülhet a Tisza Párt gazdasági programja, Ukrajna finanszírozása és a szankciók is.

Az eseményről a Világgazdaság is élőben tudósít.